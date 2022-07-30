https://ukraina.ru/20220730/1037017338.html

Военный эксперт Подберёзкин: останутся два важных направления – Николаев и Харьков

Военный эксперт Подберёзкин: останутся два важных направления – Николаев и Харьков - 30.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт Подберёзкин: останутся два важных направления – Николаев и Харьков

Российским войскам осталось зачистить от ВСУ два важных направления – это Николаев и Харьков, там меньше профессиональных подготовленных украинских солдат и ситуация будет развиваться быстрее, чем на других участках, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру

2022-07-30T08:00

2022-07-30T08:00

2022-07-30T08:00

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Он рассказал, что сейчас идут напряженные бои российской армии и украинской, потому что ВСУ выжимаются из хорошо укрепленных районов.По его мнению, осталось 10% подготовленных военнослужащих вооруженных сил Украины, а остальных, которых набирает киевский режим – это "не обученное живое мясо, которое, к сожалению, будет очень быстро уничтожено огневым налетом".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220728/1036952405.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

николаев, харьков, всу, вс рф, новости