https://ukraina.ru/20220730/1037017338.html
Военный эксперт Подберёзкин: останутся два важных направления – Николаев и Харьков
Военный эксперт Подберёзкин: останутся два важных направления – Николаев и Харьков - 30.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт Подберёзкин: останутся два важных направления – Николаев и Харьков
Российским войскам осталось зачистить от ВСУ два важных направления – это Николаев и Харьков, там меньше профессиональных подготовленных украинских солдат и ситуация будет развиваться быстрее, чем на других участках, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
2022-07-30T08:00
2022-07-30T08:00
2022-07-30T08:00
николаев
харьков
всу
вс рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103288/04/1032880493_0:14:993:572_1920x0_80_0_0_7be73797bc07442825e6047d556c6cdc.jpg
Он рассказал, что сейчас идут напряженные бои российской армии и украинской, потому что ВСУ выжимаются из хорошо укрепленных районов.По его мнению, осталось 10% подготовленных военнослужащих вооруженных сил Украины, а остальных, которых набирает киевский режим – это "не обученное живое мясо, которое, к сожалению, будет очень быстро уничтожено огневым налетом".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220728/1036952405.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103288/04/1032880493_106:0:886:585_1920x0_80_0_0_76fa064617113bd5bc9e31f9e5c3126a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
николаев, харьков, всу, вс рф, новости
Военный эксперт Подберёзкин: останутся два важных направления – Николаев и Харьков
Российским войскам осталось зачистить от ВСУ два важных направления – это Николаев и Харьков, там меньше профессиональных подготовленных украинских солдат и ситуация будет развиваться быстрее, чем на других участках, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
Он рассказал, что сейчас идут напряженные бои российской армии и украинской, потому что ВСУ выжимаются из хорошо укрепленных районов.
Останутся два важных направления – Николаев и Харьков. Север и Юг. Там меньше ВСУ и профессиональных подготовленных солдат, там ситуация может развиваться гораздо быстрее.
Алексей Подберёзкин
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО
По его мнению, осталось 10% подготовленных военнослужащих вооруженных сил Украины, а остальных, которых набирает киевский режим – это "не обученное живое мясо, которое, к сожалению, будет очень быстро уничтожено огневым налетом".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.