Военный эксперт Подберёзкин: останутся два важных направления – Николаев и Харьков - 30.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт Подберёзкин: останутся два важных направления – Николаев и Харьков
Военный эксперт Подберёзкин: останутся два важных направления – Николаев и Харьков - 30.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт Подберёзкин: останутся два важных направления – Николаев и Харьков
Российским войскам осталось зачистить от ВСУ два важных направления – это Николаев и Харьков, там меньше профессиональных подготовленных украинских солдат и ситуация будет развиваться быстрее, чем на других участках, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
2022-07-30T08:00
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николаев
харьков
всу
вс рф
новости
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Он рассказал, что сейчас идут напряженные бои российской армии и украинской, потому что ВСУ выжимаются из хорошо укрепленных районов.По его мнению, осталось 10% подготовленных военнослужащих вооруженных сил Украины, а остальных, которых набирает киевский режим – это "не обученное живое мясо, которое, к сожалению, будет очень быстро уничтожено огневым налетом".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220728/1036952405.html
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николаев, харьков, всу, вс рф, новости

Военный эксперт Подберёзкин: останутся два важных направления – Николаев и Харьков

08:00 30.07.2022
 
© Фото : Новостное агентство "Харьков"Украина карта
Украина карта - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© Фото : Новостное агентство "Харьков"
Читать в
Российским войскам осталось зачистить от ВСУ два важных направления – это Николаев и Харьков, там меньше профессиональных подготовленных украинских солдат и ситуация будет развиваться быстрее, чем на других участках, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
Он рассказал, что сейчас идут напряженные бои российской армии и украинской, потому что ВСУ выжимаются из хорошо укрепленных районов.
Останутся два важных направления – Николаев и Харьков. Север и Юг. Там меньше ВСУ и профессиональных подготовленных солдат, там ситуация может развиваться гораздо быстрее.
Алексей Подберёзкин интервью
Алексей Подберёзкин
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО
По его мнению, осталось 10% подготовленных военнослужащих вооруженных сил Украины, а остальных, которых набирает киевский режим – это "не обученное живое мясо, которое, к сожалению, будет очень быстро уничтожено огневым налетом".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 13:35
Почему в западноукраинской провинции войны боятся сильнее, чем в больших городах
 
НиколаевХарьковВСУВС РФНовости
 
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