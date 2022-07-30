https://ukraina.ru/20220730/1037013518.html
Военный эксперт рассказал, где будет проходить решающая битва за Донбасс
Военный эксперт рассказал, где будет проходить решающая битва за Донбасс - 30.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, где будет проходить решающая битва за Донбасс
Линия "Славянск-Краматорск" будет последней линией обороны ВСУ в битве за Донбасс, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
2022-07-30T07:45
2022-07-30T07:45
2022-07-30T07:45
донбасс
славянск
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в битве за Донбасс наступил переломный момент.По его словам, в середине августа Украину постигнет военная катастрофа и она пойдет на капитуляцию.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220729/1036997601.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
донбасс, славянск, краматорск, новости, россия
Военный эксперт рассказал, где будет проходить решающая битва за Донбасс
Линия "Славянск-Краматорск" будет последней линией обороны ВСУ в битве за Донбасс, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру