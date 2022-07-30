https://ukraina.ru/20220730/1037013518.html

Военный эксперт рассказал, где будет проходить решающая битва за Донбасс

Военный эксперт рассказал, где будет проходить решающая битва за Донбасс - 30.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, где будет проходить решающая битва за Донбасс

Линия "Славянск-Краматорск" будет последней линией обороны ВСУ в битве за Донбасс, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру

2022-07-30T07:45

2022-07-30T07:45

2022-07-30T07:45

донбасс

славянск

краматорск

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в битве за Донбасс наступил переломный момент.По его словам, в середине августа Украину постигнет военная катастрофа и она пойдет на капитуляцию.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220729/1036997601.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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донбасс, славянск, краматорск, новости, россия