Военный эксперт рассказал, где будет проходить решающая битва за Донбасс - 30.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, где будет проходить решающая битва за Донбасс
Военный эксперт рассказал, где будет проходить решающая битва за Донбасс - 30.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, где будет проходить решающая битва за Донбасс
Линия "Славянск-Краматорск" будет последней линией обороны ВСУ в битве за Донбасс, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
2022-07-30T07:45
2022-07-30T07:45
донбасс
славянск
краматорск
новости
россия
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в битве за Донбасс наступил переломный момент.По его словам, в середине августа Украину постигнет военная катастрофа и она пойдет на капитуляцию.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220729/1036997601.html
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донбасс, славянск, краматорск, новости, россия

Военный эксперт рассказал, где будет проходить решающая битва за Донбасс

07:45 30.07.2022
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Краматорске
Ситуация в Краматорске - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Линия "Славянск-Краматорск" будет последней линией обороны ВСУ в битве за Донбасс, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в битве за Донбасс наступил переломный момент.
Славянско-краматорская группировка ВСУ – сильная, важно, что она здорово готовилась, училась у американцев воевать в обороне. Поэтому, это все понимают, что линия "Славянск-Краматорск" и будет последней линией обороны, дальше там лесостепь, не будет городских застроек, которые укреплялись. Сейчас последние серьезные укрепленные пункты буду взяты — и всё.
Алексей Подберёзкин интервью
Алексей Подберёзкин
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО
По его словам, в середине августа Украину постигнет военная катастрофа и она пойдет на капитуляцию.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 29.07.2022
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