https://ukraina.ru/20220730/1037006134.html

"К гадалке не ходи": Подберезкин предположил, когда Украина признает поражение

"К гадалке не ходи": Подберезкин предположил, когда Украина признает поражение - 30.07.2022 Украина.ру

"К гадалке не ходи": Подберезкин предположил, когда Украина признает поражение

В середине августа Украину ждет военная катастрофа, ей придется идти на капитуляцию, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру

2022-07-30T05:45

2022-07-30T05:45

2022-07-30T05:45

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украина

денис пушилин

капитуляция

россия

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что пришло время освобождать русские города.По его мнению, наступление российских войск должно идти до границ УССР, то есть до Львова.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220728/1036952405.html

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2022

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новости, украина, денис пушилин, капитуляция, россия