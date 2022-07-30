"К гадалке не ходи": Подберезкин предположил, когда Украина признает поражение - 30.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220730/1037006134.html
"К гадалке не ходи": Подберезкин предположил, когда Украина признает поражение
"К гадалке не ходи": Подберезкин предположил, когда Украина признает поражение - 30.07.2022 Украина.ру
"К гадалке не ходи": Подберезкин предположил, когда Украина признает поражение
В середине августа Украину ждет военная катастрофа, ей придется идти на капитуляцию, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
2022-07-30T05:45
2022-07-30T05:45
новости
украина
денис пушилин
капитуляция
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036923102_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_1d4ced2def74879e8bccced81bac4937.jpg
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что пришло время освобождать русские города.По его мнению, наступление российских войск должно идти до границ УССР, то есть до Львова.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220728/1036952405.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036923102_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_d5e507f5157a4f65be702dbd106c93dc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, денис пушилин, капитуляция, россия

"К гадалке не ходи": Подберезкин предположил, когда Украина признает поражение

05:45 30.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
В середине августа Украину ждет военная катастрофа, ей придется идти на капитуляцию, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что пришло время освобождать русские города.
Я прогнозировал, что в середине августа Украину постигнет военная катастрофа. Ей придется каким-то образом идти на капитуляцию. Здесь к гадалке не ходи, ситуация развивается именно таким образом. Пушилин сказал то, что он говорил всегда, и то, что говорили очень многие.
Алексей Подберёзкин интервью
Алексей Подберёзкин
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО
По его мнению, наступление российских войск должно идти до границ УССР, то есть до Львова.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 13:35
Почему в западноукраинской провинции войны боятся сильнее, чем в больших городах
 
НовостиУкраинаДенис ПушилинкапитуляцияРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала