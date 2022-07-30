https://ukraina.ru/20220730/1037006134.html
"К гадалке не ходи": Подберезкин предположил, когда Украина признает поражение
"К гадалке не ходи": Подберезкин предположил, когда Украина признает поражение - 30.07.2022 Украина.ру
"К гадалке не ходи": Подберезкин предположил, когда Украина признает поражение
В середине августа Украину ждет военная катастрофа, ей придется идти на капитуляцию, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
2022-07-30T05:45
2022-07-30T05:45
2022-07-30T05:45
новости
украина
денис пушилин
капитуляция
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036923102_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_1d4ced2def74879e8bccced81bac4937.jpg
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что пришло время освобождать русские города.По его мнению, наступление российских войск должно идти до границ УССР, то есть до Львова.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220728/1036952405.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036923102_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_d5e507f5157a4f65be702dbd106c93dc.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, денис пушилин, капитуляция, россия
"К гадалке не ходи": Подберезкин предположил, когда Украина признает поражение
В середине августа Украину ждет военная катастрофа, ей придется идти на капитуляцию, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру