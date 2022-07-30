https://ukraina.ru/20220730/1036997250.html

Разница в финансах: Асафов ответил, какой премьер Британии более выгоден России

Разница в финансах: Асафов ответил, какой премьер Британии более выгоден России - 30.07.2022 Украина.ру

Разница в финансах: Асафов ответил, какой премьер Британии более выгоден России

В скором времени в Великобритании состоятся выборы на должность премьер-министра страны. Кандидата осталось всего два - экс-министр финансов Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс. Кто из них более выгоден России и почему, в интервью изданию Украина.ру ответил политолог Александр Асафов

2022-07-30T05:15

2022-07-30T05:15

2022-07-30T05:15

новости

александр асафов

британия

премьер

россия

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"Я не думаю в категориях "лучше-хуже", поскольку позиция истеблишмента британского однозначна. Они (претенденты – ред.) оба настроены антироссийски. Хотя, конечно, господин Сунак, обладающий финансовыми компетенциями, больше будет настроен на спасение экономики", - сказал эксперт.Однако, подчеркнул он, Лондон решил спасать свою экономику по американскому образцу, раздувая военный бюджет. Только в отличие от США, британцы не нацелены войти на рынок углеводородов, выжав "Газпром" с рынка. Их цель другая – решить внутренние проблемы за счет внешнего врага. Поэтому риторика в отношении Москвы ни при Трасс, ни при Сунаке не изменится.Полностью интервью с Александром Асафовым можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220729/1036981329.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, александр асафов, британия, премьер, россия