Эксперт объяснил, почему Украина сможет сопротивляться даже без кадровой армии - 30.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220730/1036978466.html
Эксперт объяснил, почему Украина сможет сопротивляться даже без кадровой армии
Эксперт объяснил, почему Украина сможет сопротивляться даже без кадровой армии - 30.07.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему Украина сможет сопротивляться даже без кадровой армии
На Украине идет уже четвертая волна мобилизации, первые два призыва были лучше подготовлены, а сейчас киевский режим пытается взять в армию военных пенсионеров, которые имеют опыт боевых действий, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-07-30T06:15
2022-07-30T06:15
мобилизация
украина
новости
киевский режим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103421/39/1034213920_0:149:2048:1301_1920x0_80_0_0_156bc04d0c0fc29367783d36a66c35ad.jpg
Ранее замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов говорил, что в составе ВСУ осталось около 10% кадровых военных.По его словам, как только будет критическая масса украинцев, которые не захотят воевать, то подразделения противника будут неустойчивы.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220728/1036952405.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103421/39/1034213920_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_de9ed00350073e217455c3555f1dc736.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мобилизация, украина, новости, киевский режим

Эксперт объяснил, почему Украина сможет сопротивляться даже без кадровой армии

06:15 30.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ МілітаристВСУ десантники парашютисты военнослужащие украинские
ВСУ десантники парашютисты военнослужащие украинские - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ Мілітарист
Читать в
На Украине идет уже четвертая волна мобилизации, первые два призыва были лучше подготовлены, а сейчас киевский режим пытается взять в армию военных пенсионеров, которые имеют опыт боевых действий, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Ранее замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов говорил, что в составе ВСУ осталось около 10% кадровых военных.
Тут прямой связи нет. Есть разные оценки, сколько на Украине осталось кадровой армии. Тем более, что на Украине идет уже четвертый призыв. Первые два призыва были лучше подготовлены, а сейчас они пытаются призывать военных пенсионеров, которые, тем не менее, имеют какой-то опыт боевых действий. Поэтому не надо думать, что когда их станет 5%, то мы их сломаем.
Владимир Евсеев интервью
Владимир Евсеев
Военный эксперт Института стран СНГ
По его словам, как только будет критическая масса украинцев, которые не захотят воевать, то подразделения противника будут неустойчивы.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 13:35
Почему в западноукраинской провинции войны боятся сильнее, чем в больших городах
 
мобилизацияУкраинаНовостикиевский режим
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:30"Надо свои системы создавать": Подберезкин о том, почему РФ не надо закупать БПЛА у Ирана
08:15"Что, если Киев проиграет?": Стремидловский рассказал о медленном прозрении поляков
08:00Военный эксперт Подберёзкин: останутся два важных направления – Николаев и Харьков
07:45Военный эксперт рассказал, где будет проходить решающая битва за Донбасс
07:30Эксперт: принятый Киевом закон о гражданах Польши не повлияет на планы Варшавы
07:15Политолог: Россию вынудили стать самостоятельной
07:00Асафов рассказал, чем американские санкции отличаются от европейских
06:45Леонков объяснил, что мешает России зачистить украинское оружие
06:30"Оставшиеся будут выбиты": эксперт о том, на сколько процентов уничтожена армия Украины
06:15Эксперт объяснил, почему Украина сможет сопротивляться даже без кадровой армии
06:00Доверие к SWIFT подорвано, страны создают альтернативные системы платежей - политолог
05:45"К гадалке не ходи": Подберезкин предположил, когда Украина признает поражение
05:30"Уже вчера": эксперт назвал главную проблему освобожденных территорий
05:15Разница в финансах: Асафов ответил, какой премьер Британии более выгоден России
05:00"Были в шоке": представитель ВГА Бердянского района рассказал о доступе к информации
04:45Политолог объяснил, почему Россия выигрывает информационную войну
04:30Пиво уходит фурами: Цуркин рассказал, что везут в Запорожье и Херсон, а что - под запретом
04:15Асафов: ЕС собирается бороться с энергетическим кризисом с помощью "кентавра" и "ниндзя"
04:00"Потом угробили": военный эксперт рассказал, как СССР был лидером по беспилотникам
20:08В сети появилось видео с обломками HIMARS в Еленовке
Лента новостейМолния