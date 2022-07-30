https://ukraina.ru/20220730/1036978466.html

Эксперт объяснил, почему Украина сможет сопротивляться даже без кадровой армии

Эксперт объяснил, почему Украина сможет сопротивляться даже без кадровой армии - 30.07.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему Украина сможет сопротивляться даже без кадровой армии

На Украине идет уже четвертая волна мобилизации, первые два призыва были лучше подготовлены, а сейчас киевский режим пытается взять в армию военных пенсионеров, которые имеют опыт боевых действий, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-07-30T06:15

2022-07-30T06:15

2022-07-30T06:15

мобилизация

украина

новости

киевский режим

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Ранее замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов говорил, что в составе ВСУ осталось около 10% кадровых военных.По его словам, как только будет критическая масса украинцев, которые не захотят воевать, то подразделения противника будут неустойчивы.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220728/1036952405.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мобилизация, украина, новости, киевский режим