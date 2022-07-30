https://ukraina.ru/20220730/1036978466.html
Эксперт объяснил, почему Украина сможет сопротивляться даже без кадровой армии
Эксперт объяснил, почему Украина сможет сопротивляться даже без кадровой армии - 30.07.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему Украина сможет сопротивляться даже без кадровой армии
На Украине идет уже четвертая волна мобилизации, первые два призыва были лучше подготовлены, а сейчас киевский режим пытается взять в армию военных пенсионеров, которые имеют опыт боевых действий, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-07-30T06:15
2022-07-30T06:15
2022-07-30T06:15
мобилизация
украина
новости
киевский режим
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Ранее замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов говорил, что в составе ВСУ осталось около 10% кадровых военных.По его словам, как только будет критическая масса украинцев, которые не захотят воевать, то подразделения противника будут неустойчивы.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220728/1036952405.html
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мобилизация, украина, новости, киевский режим
Эксперт объяснил, почему Украина сможет сопротивляться даже без кадровой армии
На Украине идет уже четвертая волна мобилизации, первые два призыва были лучше подготовлены, а сейчас киевский режим пытается взять в армию военных пенсионеров, которые имеют опыт боевых действий, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру