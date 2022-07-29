https://ukraina.ru/20220729/1037032708.html
Мэр Нью-Йорка заявил о наступлении в США невиданного кризиса
Мэр Нью-Йорка заявил о невиданном кризисе в США
Мэр Нью-Йорка заявил о наступлении в США невиданного кризиса
Глава Нью-Йорка Эрик Адамс заявил в Стейтен-Айленде о наступлении в Соединенных Штатах сильнейшего кризиса, пишет 29 июля американское издание New York Post
2022-07-29T18:02
2022-07-29T18:02
2022-07-29T18:03
новости
нью-йорк
мэр
кризис
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101779/64/1017796448_0:156:3090:1894_1920x0_80_0_0_197d26fbf0dcd6b112b4038a82298541.jpg
Как отметили в издании, заявления Адамса резко контрастируют со словами президента США Джо Байдена о том, что с экономикой страны все в порядке.Ранее пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер во время брифинга поспорила с журналистом из-за определения понятия рецессия. По его словам, представители Белого дома пытаются убедить СМИ, что кризиса нет, несмотря на то что в стране два квартала подряд наблюдается отрицательный рост валового внутреннего продукта. Жан-Пьер с раздраженным видом ответила, что это неправильное определение рецессии.Бюро экономического анализа министерства торговли США ранее выпустило пресс-релиз, согласно которому валовый внутренний продукт страны во втором квартале 2022-го снизился на 0,9% в пересчете на год. Таким образом, американская экономика остается на спаде уже полгода.
https://ukraina.ru/20220729/1037019871.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101779/64/1017796448_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_fee9fdd818c2b0e54371187047257586.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нью-йорк, мэр, кризис, сша
Мэр Нью-Йорка заявил о наступлении в США невиданного кризиса
18:02 29.07.2022 (обновлено: 18:03 29.07.2022)
Глава Нью-Йорка Эрик Адамс заявил в Стейтен-Айленде о наступлении в Соединенных Штатах сильнейшего кризиса, пишет 29 июля американское издание New York Post
Уолл-стрит рушится, и мы находимся в таком финансовом кризисе, какой вы даже представить себе не можете.
Как отметили в издании, заявления Адамса резко контрастируют со словами президента США Джо Байдена о том, что с экономикой страны все в порядке.
Ранее пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер во время брифинга поспорила с журналистом из-за определения понятия рецессия. По его словам, представители Белого дома пытаются убедить СМИ, что кризиса нет, несмотря на то что в стране два квартала подряд наблюдается отрицательный рост валового внутреннего продукта.
Жан-Пьер с раздраженным видом ответила, что это неправильное определение рецессии.
Бюро экономического анализа министерства торговли США ранее выпустило пресс-релиз, согласно которому валовый внутренний продукт страны во втором квартале 2022-го снизился на 0,9% в пересчете на год.
Таким образом, американская экономика остается на спаде уже полгода.