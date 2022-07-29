https://ukraina.ru/20220729/1037032708.html

Мэр Нью-Йорка заявил о наступлении в США невиданного кризиса

Мэр Нью-Йорка заявил о невиданном кризисе в США

Мэр Нью-Йорка заявил о наступлении в США невиданного кризиса

Глава Нью-Йорка Эрик Адамс заявил в Стейтен-Айленде о наступлении в Соединенных Штатах сильнейшего кризиса, пишет 29 июля американское издание New York Post

2022-07-29T18:02

2022-07-29T18:02

2022-07-29T18:03

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нью-йорк

мэр

кризис

сша

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Как отметили в издании, заявления Адамса резко контрастируют со словами президента США Джо Байдена о том, что с экономикой страны все в порядке.Ранее пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер во время брифинга поспорила с журналистом из-за определения понятия рецессия. По его словам, представители Белого дома пытаются убедить СМИ, что кризиса нет, несмотря на то что в стране два квартала подряд наблюдается отрицательный рост валового внутреннего продукта. Жан-Пьер с раздраженным видом ответила, что это неправильное определение рецессии.Бюро экономического анализа министерства торговли США ранее выпустило пресс-релиз, согласно которому валовый внутренний продукт страны во втором квартале 2022-го снизился на 0,9% в пересчете на год. Таким образом, американская экономика остается на спаде уже полгода.

https://ukraina.ru/20220729/1037019871.html

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2022

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новости, нью-йорк, мэр, кризис, сша