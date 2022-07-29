Мэр Нью-Йорка заявил о невиданном кризисе в США
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Мэр Нью-Йорка заявил о наступлении в США невиданного кризиса
Мэр Нью-Йорка заявил о невиданном кризисе в США
Мэр Нью-Йорка заявил о наступлении в США невиданного кризиса
Глава Нью-Йорка Эрик Адамс заявил в Стейтен-Айленде о наступлении в Соединенных Штатах сильнейшего кризиса, пишет 29 июля американское издание New York Post
2022-07-29T18:02
2022-07-29T18:03
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Как отметили в издании, заявления Адамса резко контрастируют со словами президента США Джо Байдена о том, что с экономикой страны все в порядке.Ранее пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер во время брифинга поспорила с журналистом из-за определения понятия рецессия. По его словам, представители Белого дома пытаются убедить СМИ, что кризиса нет, несмотря на то что в стране два квартала подряд наблюдается отрицательный рост валового внутреннего продукта. Жан-Пьер с раздраженным видом ответила, что это неправильное определение рецессии.Бюро экономического анализа министерства торговли США ранее выпустило пресс-релиз, согласно которому валовый внутренний продукт страны во втором квартале 2022-го снизился на 0,9% в пересчете на год. Таким образом, американская экономика остается на спаде уже полгода.
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новости, нью-йорк, мэр, кризис, сша

Мэр Нью-Йорка заявил о наступлении в США невиданного кризиса

18:02 29.07.2022 (обновлено: 18:03 29.07.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Глава Нью-Йорка Эрик Адамс заявил в Стейтен-Айленде о наступлении в Соединенных Штатах сильнейшего кризиса, пишет 29 июля американское издание New York Post
Уолл-стрит рушится, и мы находимся в таком финансовом кризисе, какой вы даже представить себе не можете.
Эрик Адамс
Мэр 0Нью-Йорка
Как отметили в издании, заявления Адамса резко контрастируют со словами президента США Джо Байдена о том, что с экономикой страны все в порядке.
Ранее пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер во время брифинга поспорила с журналистом из-за определения понятия рецессия. По его словам, представители Белого дома пытаются убедить СМИ, что кризиса нет, несмотря на то что в стране два квартала подряд наблюдается отрицательный рост валового внутреннего продукта.
Жан-Пьер с раздраженным видом ответила, что это неправильное определение рецессии.
Бюро экономического анализа министерства торговли США ранее выпустило пресс-релиз, согласно которому валовый внутренний продукт страны во втором квартале 2022-го снизился на 0,9% в пересчете на год.
Таким образом, американская экономика остается на спаде уже полгода.
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