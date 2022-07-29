https://ukraina.ru/20220729/1037031934.html

Планы Польши, Россия и антизападная коалиция. О чем говорили эксперты 29 июля

Планы Польши, Россия и антизападная коалиция. О чем говорили эксперты 29 июля - 29.07.2022 Украина.ру

Планы Польши, Россия и антизападная коалиция. О чем говорили эксперты 29 июля

Украина.ру, 29.07.2022

2022-07-29T17:53

2022-07-29T17:53

2022-07-29T17:53

эксперты

россия

запад

коалиция

польша

сша

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Польша хочет интегрировать украинцев в польское пространство, уже видны контуры будущей антизападной коалиции, а Россия хотела дружить с Западом, но ей не оставили выбораОб этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 29 июля.Поляки и украинцы – "зеркальный ответ" ЗеленскогоРанее Верховная Рада приняла закон, уравнивающий граждан Польши в правах с украинцами.После принятия закона поляки смогут легально находиться на Украине без специальных разрешений в течение полутора лет и пользоваться на протяжении этого срока всеми правами и свободами гражданина.В частности, они смогут работать без получения разрешения, становиться налоговыми резидентами, получать образование, лечиться, претендовать на социальные выплаты.Специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский ответил на вопрос, позволит ли закон польским властям реализовать планы в отношении Украины, которые они всячески скрывают."Я не думаю, что принятый закон как-то продвигает или отсрочивает эти планы. Это просто подтверждение того, о чем говорил Зеленский. Когда он представлял законопроект, он сообщал, что этот законопроект "наш зеркальный ответ на те меры, которые приняла Польша в отношении украинских граждан".Но я замечу, что Польша пошла гораздо дальше. Сами польские эксперты говорят, что Варшава предприняла меры, которые значительно облегчают возможность получения украинцами польского гражданства. Польша сократила срок, который нужен для предоставления вида на жительство, а потом уже и получения польского гражданства.В законе, который приняла Верховная Рада, ничего такого нет. Да и вообще мне трудно представить, чтобы поляки захотели стать гражданами Украины. Польша пока скорее хочет интегрировать украинцев в польское пространство", – сообщил Стремидловский.В целом, считает он, принятый на Украине закон – лишь ответная любезность со стороны Зеленского.Антизападная коалиция: пока есть, но тенденция естьСейчас в мире просматриваются черты антизападной коалиции, говорит политолог-американист Малек Дудаков. Это, безусловно, все, что касается и ШОС, и БРИКС, в которые еще некоторое количество стран хотят вступить, включая Аргентину, Пакистан и т.д.Но все эти структуры, подчёркивает Дудаков, – довольно рыхлые, не институционализированные."Да, это какая-то работа на будущее. Да, постепенно будем идти в сторону постамериканского, постзападного миропорядка, и, конечно, этому миропорядку нужны свои организации, структуры. Но это процесс долгий, он на десятилетия вперед", – отметил эксперт.В целом, говорит он, у каждой страны есть свои национальные интересы, она их отстаивает."Если Индии выгодно сотрудничество с США по одним вопросам, по другим – сотрудничество с Россией, они будут это делать. То же самое касается Китая.Поэтому, конечно, да: влияние Запада будет постепенно ослабевать, но я бы не стал говорить о том, что прямо сейчас какая-то антизападная коалиция где-то сформировалась", – сказал Дудаков.Также эксперт отметил, что России в любом случае надо будет "договариваться с Америкой в какой-то момент, в том числе, по сферам влияния в Европе: это должно быть на текущий момент одним из приоритетов внешней политики России"."России не оставили выбора"В свою очередь генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что в нынешней ситуации России, по сути, не оставили выбора."Мы хотели дружить с Западом. Но западные страны повели себя высокомерно, глупо и агрессивно. Поэтому Россия, как страна, которая имеет все шансы стать самодостаточной, стала выстраивать свои собственные отношения со странами, которые действительно этого хотят, а не притворяются.Не пытаются навязать свою игру, пренебрегая принципами сотрудничества", – рассказал политолог.По словам Мухина, можно в известных пределах уступать, но, когда тебя пытаются сподвигать действовать против своих собственных интересов, необходимо занимать принципиальную позицию. Вот Россия ее заняла и сходить, судя по всему, не намерена."Западные страны, которые привыкли, что их хотелки всегда исполняются, испытывают острый диссонанс от того, что Россия, Китай, Иран, Индия, Бразилия совсем не хотят действовать по их указке.Это их проблема, на самом деле, психологическая, не чья иная", – уверен эксперт.

https://ukraina.ru/20220729/1037008936.html

https://ukraina.ru/20220729/1037010148.html

https://ukraina.ru/20220729/1036988793.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксперты, россия, запад, коалиция, польша, сша