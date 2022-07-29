"Мы в депрессии": американцев возмутили слова Байдена о состоянии экономики США - 29.07.2022 Украина.ру
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"Мы в депрессии": американцев возмутили слова Байдена о состоянии экономики США
"Мы в депрессии": американцев возмутили слова Байдена о состоянии экономики США - 29.07.2022 Украина.ру
"Мы в депрессии": американцев возмутили слова Байдена о состоянии экономики США
Зрители американского телеканала CNBC 28 июля отреагировали на заявления президента Джо Байдена о состоянии экономики США и о возможном наступлении рецессии
2022-07-29T07:54
2022-07-29T07:54
рецессия
джо байден
сша
новости
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"Не имеет значения, звучит ли это для него как рецессия или нет. Это рецессия", "Рецессия: снижение ВВП страны два квартала подряд", "Да, мы переживаем рецессию, ты, клоун. "Партия велела тебе не верить своим глазам и ушам. И это ее окончательный, самый важный приказ". Джордж Оруэлл, "1984"", "Он был прав в одном, когда сказал: "Мы не находимся в рецессии". Верно, Брэндон (прозвище Байдена. – ред.), мы в состоянии депрессии!", "Спасибо избирателям, которые выбрали Байдена на должность, и 31% избирателей, которые по-прежнему одобряют деятельность Байдена", - возмутились граждане.Ранее Байден заявил, что текущее состояние экономики страны не говорит о рецессии.При этом в четверг бюро экономического анализа Министерства торговли США выпустило пресс-релиз, согласно которому ВВП страны во втором квартале 2022-го снизился на 0,9% в пересчете на год. Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале), что технически свидетельствует о наступлении рецессии.
https://ukraina.ru/20220728/1036909319.html
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рецессия, джо байден, сша, новости

"Мы в депрессии": американцев возмутили слова Байдена о состоянии экономики США

07:54 29.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Зрители американского телеканала CNBC 28 июля отреагировали на заявления президента Джо Байдена о состоянии экономики США и о возможном наступлении рецессии
"Не имеет значения, звучит ли это для него как рецессия или нет. Это рецессия", "Рецессия: снижение ВВП страны два квартала подряд", "Да, мы переживаем рецессию, ты, клоун. "Партия велела тебе не верить своим глазам и ушам. И это ее окончательный, самый важный приказ". Джордж Оруэлл, "1984"", "Он был прав в одном, когда сказал: "Мы не находимся в рецессии". Верно, Брэндон (прозвище Байдена. – ред.), мы в состоянии депрессии!", "Спасибо избирателям, которые выбрали Байдена на должность, и 31% избирателей, которые по-прежнему одобряют деятельность Байдена", - возмутились граждане.
Ранее Байден заявил, что текущее состояние экономики страны не говорит о рецессии.
При этом в четверг бюро экономического анализа Министерства торговли США выпустило пресс-релиз, согласно которому ВВП страны во втором квартале 2022-го снизился на 0,9% в пересчете на год. Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале), что технически свидетельствует о наступлении рецессии.
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