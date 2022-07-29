https://ukraina.ru/20220729/1037015811.html

Стремидловский: отзывчивость поляков к украинским беженцам пошла на убыль

Стремидловский: отзывчивость поляков к украинским беженцам пошла на убыль - 29.07.2022 Украина.ру

Стремидловский: отзывчивость поляков к украинским беженцам пошла на убыль

С началом военных действий на Украине поляки приняли страдания беженцев довольно близко к сердцу, и начали им помогать, в том числе и по собственной инициативе, но теперь эта ситуация меняется. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский

2022-07-29T15:52

2022-07-29T15:52

2022-07-29T15:52

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Он сообщил, что прибытие в крупные города страны большого количества беженцев привело к резкому подорожанию цен на аренду квартир и на ипотеку, что стало раздражать некоторых поляков.Кроме того, эксперт рассказал, что многих поляков возмущает "позитивная дискриминация" в отношении украинских беженцев. В качестве примера он привёл ситуацию, когда их дети могут посещать музеи за символическую плату в один злотый, в то время как польские дети должны платить полную цену.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20211111/1032642185.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, польша, эксперт, беженцы, солидарность