Стремидловский: отзывчивость поляков к украинским беженцам пошла на убыль - 29.07.2022 Украина.ру
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Стремидловский: отзывчивость поляков к украинским беженцам пошла на убыль
Стремидловский: отзывчивость поляков к украинским беженцам пошла на убыль - 29.07.2022 Украина.ру
Стремидловский: отзывчивость поляков к украинским беженцам пошла на убыль
С началом военных действий на Украине поляки приняли страдания беженцев довольно близко к сердцу, и начали им помогать, в том числе и по собственной инициативе, но теперь эта ситуация меняется. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский
2022-07-29T15:52
2022-07-29T15:52
спецоперация
новости
польша
эксперт
беженцы
солидарность
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Он сообщил, что прибытие в крупные города страны большого количества беженцев привело к резкому подорожанию цен на аренду квартир и на ипотеку, что стало раздражать некоторых поляков.Кроме того, эксперт рассказал, что многих поляков возмущает "позитивная дискриминация" в отношении украинских беженцев. В качестве примера он привёл ситуацию, когда их дети могут посещать музеи за символическую плату в один злотый, в то время как польские дети должны платить полную цену.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20211111/1032642185.html
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новости, польша, эксперт, беженцы, солидарность

Стремидловский: отзывчивость поляков к украинским беженцам пошла на убыль

15:52 29.07.2022
 
© AP / Sergei GritsУкраинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной
Украинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AP / Sergei Grits
Читать в
С началом военных действий на Украине поляки приняли страдания беженцев довольно близко к сердцу, и начали им помогать, в том числе и по собственной инициативе, но теперь эта ситуация меняется. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский
Он сообщил, что прибытие в крупные города страны большого количества беженцев привело к резкому подорожанию цен на аренду квартир и на ипотеку, что стало раздражать некоторых поляков.

Это означает, что многие поляки оказываются в худшем положении, потому что им стало сложнее снять достойное жилье или взять ипотечный кредит.

Станислав Стремидловский
Сециалист по вопросам Польши ИА REGNUM
Кроме того, эксперт рассказал, что многих поляков возмущает "позитивная дискриминация" в отношении украинских беженцев. В качестве примера он привёл ситуацию, когда их дети могут посещать музеи за символическую плату в один злотый, в то время как польские дети должны платить полную цену.
Ситуация на белорусско-польской границе
11 ноября 2021, 13:43
Польские власти не разрешают врачам-добровольцам оказывать помощь беженцамДоброволец из группы польских врачей заявила, что их не допускают в места скопления беженцев на белорусской границе для оказания им помощи, сообщает американская телекомпания CNN 11 ноября
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияНовостиПольшаэкспертбеженцысолидарность
 
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