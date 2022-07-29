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Стремидловский: отзывчивость поляков к украинским беженцам пошла на убыль
Стремидловский: отзывчивость поляков к украинским беженцам пошла на убыль - 29.07.2022 Украина.ру
Стремидловский: отзывчивость поляков к украинским беженцам пошла на убыль
С началом военных действий на Украине поляки приняли страдания беженцев довольно близко к сердцу, и начали им помогать, в том числе и по собственной инициативе, но теперь эта ситуация меняется. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский
2022-07-29T15:52
2022-07-29T15:52
2022-07-29T15:52
спецоперация
новости
польша
эксперт
беженцы
солидарность
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Он сообщил, что прибытие в крупные города страны большого количества беженцев привело к резкому подорожанию цен на аренду квартир и на ипотеку, что стало раздражать некоторых поляков.Кроме того, эксперт рассказал, что многих поляков возмущает "позитивная дискриминация" в отношении украинских беженцев. В качестве примера он привёл ситуацию, когда их дети могут посещать музеи за символическую плату в один злотый, в то время как польские дети должны платить полную цену.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20211111/1032642185.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, эксперт, беженцы, солидарность
Стремидловский: отзывчивость поляков к украинским беженцам пошла на убыль
С началом военных действий на Украине поляки приняли страдания беженцев довольно близко к сердцу, и начали им помогать, в том числе и по собственной инициативе, но теперь эта ситуация меняется. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский