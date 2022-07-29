https://ukraina.ru/20220729/1036980732.html

Подберёзкин ответил, важен ли Антоновский мост для российской армии

Подберёзкин ответил, важен ли Антоновский мост для российской армии - 29.07.2022 Украина.ру

Подберёзкин ответил, важен ли Антоновский мост для российской армии

Антоновский мост используется, в основном, для гражданских нужд и не имеет ключевого военного значения. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин

2022-07-29T09:00

2022-07-29T09:00

2022-07-29T09:00

спецоперация

новости

подберёзкин

херсонская область

всу

himars

вс рф

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Он сказал, что подобный мост был бы важен для ВСУ, но не для российской армии.Ранее расположенный в Херсонской области Антоновский мост через Днепр неоднократно подвергался обстрелам из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. При этом некоторые ракеты перехватывались российской ПВО, другие вызывали повреждения дорожного покрытия моста.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220722/1036733348.html

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новости, подберёзкин, херсонская область, всу, himars, вс рф