Подберёзкин ответил, важен ли Антоновский мост для российской армии
Антоновский мост используется, в основном, для гражданских нужд и не имеет ключевого военного значения. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
Он сказал, что подобный мост был бы важен для ВСУ, но не для российской армии.
В современных условиях армии достаточно 2-3 сапёрных батальонов, чтобы наладить переправу даже для танков. … Быстро отремонтируют мост — и всё.
Ранее расположенный в Херсонской области Антоновский мост через Днепр неоднократно подвергался обстрелам из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. При этом некоторые ракеты перехватывались российской ПВО, другие вызывали повреждения дорожного покрытия моста.
22 июля, 07:15СпецоперацияЭксперт рассказал о значении Антоновского моста для спецоперацииВыведением из строя Антоновского моста в Херсонской области можно "разрезать" российские войска на правом и левом берегу Днепра, но ВСУ будет трудно этого добиться. Такое мнение военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов высказал интервью изданию Украина.ру
Полностью интервью можно прочитать здесь.