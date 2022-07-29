Подберёзкин ответил, важен ли Антоновский мост для российской армии - 29.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Подберёзкин ответил, важен ли Антоновский мост для российской армии
Подберёзкин ответил, важен ли Антоновский мост для российской армии - 29.07.2022 Украина.ру
Подберёзкин ответил, важен ли Антоновский мост для российской армии
Антоновский мост используется, в основном, для гражданских нужд и не имеет ключевого военного значения. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
2022-07-29T09:00
2022-07-29T09:00
спецоперация
новости
подберёзкин
херсонская область
всу
himars
вс рф
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Он сказал, что подобный мост был бы важен для ВСУ, но не для российской армии.Ранее расположенный в Херсонской области Антоновский мост через Днепр неоднократно подвергался обстрелам из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. При этом некоторые ракеты перехватывались российской ПВО, другие вызывали повреждения дорожного покрытия моста.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, подберёзкин, херсонская область, всу, himars, вс рф

Подберёзкин ответил, важен ли Антоновский мост для российской армии

09:00 29.07.2022
 
© commons.wikimedia.org / Yevhenii IhnatievАнтоновский мост Херсон
Антоновский мост Херсон - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© commons.wikimedia.org / Yevhenii Ihnatiev
Читать в
Антоновский мост используется, в основном, для гражданских нужд и не имеет ключевого военного значения. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
Он сказал, что подобный мост был бы важен для ВСУ, но не для российской армии.

В современных условиях армии достаточно 2-3 сапёрных батальонов, чтобы наладить переправу даже для танков. … Быстро отремонтируют мост — и всё.

Алексей Подберёзкин
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО
Ранее расположенный в Херсонской области Антоновский мост через Днепр неоднократно подвергался обстрелам из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. При этом некоторые ракеты перехватывались российской ПВО, другие вызывали повреждения дорожного покрытия моста.
Антоновский мост Херсон - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 07:15Спецоперация
Эксперт рассказал о значении Антоновского моста для спецоперацииВыведением из строя Антоновского моста в Херсонской области можно "разрезать" российские войска на правом и левом берегу Днепра, но ВСУ будет трудно этого добиться. Такое мнение военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов высказал интервью изданию Украина.ру
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияНовостиПодберёзкинХерсонская областьВСУHIMARSВС РФ
 
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