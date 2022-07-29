https://ukraina.ru/20220729/1036972404.html

"Один к одному": экономист рассказал, с какой валютой сравняется курс гривны

"Один к одному": экономист рассказал, с какой валютой сравняется курс гривны - 29.07.2022 Украина.ру

"Один к одному": экономист рассказал, с какой валютой сравняется курс гривны

Рано или поздно курс украинской гривны сравняется с курсом российского рубля. Такой прогноз высказал в интервью изданию Украина.ру экономист и политолог Александр Дудчак, комментируя недавнее понижение курса гривны Нацбанком страны на 25%

2022-07-29T07:45

2022-07-29T07:45

2022-07-29T07:45

новости

александр дудчак

экономика

гривна

рубль

металлургия

мариуполь

азовсталь

заробитчане

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Он указал, что одной из причин неизбежного падения курса гривны является потеря экономикой страны целых отраслей, в первую очередь тех, которые давали экспортную выручку, например, металлургии. Завод "Азовсталь" в Мариуполе, который сейчас находится под контролем ДНР, представлял 40% металлургии Украины, добавил экономист.Другая причиной, негативно влияющая на курс гривны, связана с заробитчанами (украинскими трудовыми мигрантами), рассказал Дудчак.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220529/1034048454.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, александр дудчак, экономика, гривна, рубль, металлургия, мариуполь, азовсталь, заробитчане