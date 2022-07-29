"Один к одному": экономист рассказал, с какой валютой сравняется курс гривны
Рано или поздно курс украинской гривны сравняется с курсом российского рубля. Такой прогноз высказал в интервью изданию Украина.ру экономист и политолог Александр Дудчак, комментируя недавнее понижение курса гривны Нацбанком страны на 25%
Скоро гривна уже будет один к одному к рублю. Может, ещё не скоро, но к этому идёт всё, - заявил Дудчак
Он указал, что одной из причин неизбежного падения курса гривны является потеря экономикой страны целых отраслей, в первую очередь тех, которые давали экспортную выручку, например, металлургии. Завод "Азовсталь" в Мариуполе, который сейчас находится под контролем ДНР, представлял 40% металлургии Украины, добавил экономист.
29 мая, 04:00«Гривне конец»: Колташов рассказал, как рублевая зона в Херсоне уничтожит украинскую валютуВхождение Херсонской области в рублевую зону означает быстрое включение в процессы российской экономики, сказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью Украина.ру
Другая причиной, негативно влияющая на курс гривны, связана с заробитчанами (украинскими трудовыми мигрантами), рассказал Дудчак.
Долгие годы украинскую гривну поддерживали заробитчане, которые уезжали на Запад работать. Поток валюты был очень существенный, это тоже поддерживало гривну. Сейчас такого нет, сейчас люди уезжают за рубеж и не планируют возвращаться. По некоторым оценкам социологов, более 70% украинцев, уехавших в Западную Европу и дальше куда-нибудь - не планируют возвращаться на Украину. И столько же людей уехало на территорию России.
Полностью интервью можно прочитать здесь.