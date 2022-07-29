Дудчак объяснил возможные причины ослабления санкций против российских банков
Активы некоторых российских банков были разморожены на Западе якобы для того, чтобы помочь странам Африки с оплатой закупок продовольствия, но на самом деле такие действия объясняются по-другому. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру экономист и политолог Александр Дудчак
Он указал, что проблемы африканских стран никогда по-настоящему не волновали Запад.
Одной из действительных возможных причин ослабления санкций против российских банков Дудчак назвал опасения Запада, что Россия полностью перейдёт на оплату своих товаров в рублях.
7 мая, 04:30Эксперт рассказал, как отключение от SWIFT повлияло на российские банкиТолько один российский банк остается вне атаки на Западе - это «Газпромбанк», к остальным применили санкции. Об этом сообщил политолог, экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру
Другой возможной причиной, по его словам, стали возникшие из-за санкций проблемы у российской "пятой колонны".
Кроме всего прочего, есть такая неприятность тех же западных оппонентов наших, что их пятая колонна встретила такую неожиданную проблему, как возможность получения денег. Возможно, это тоже каким-то образом связано, потому что надо облегчить передвижение средств через границу.
Полностью интервью можно прочитать здесь.