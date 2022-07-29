Дудчак объяснил возможные причины ослабления санкций против российских банков - 29.07.2022 Украина.ру
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Дудчак объяснил возможные причины ослабления санкций против российских банков
Дудчак объяснил возможные причины ослабления санкций против российских банков - 29.07.2022 Украина.ру
Дудчак объяснил возможные причины ослабления санкций против российских банков
Активы некоторых российских банков были разморожены на Западе якобы для того, чтобы помочь странам Африки с оплатой закупок продовольствия, но на самом деле такие действия объясняются по-другому. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру экономист и политолог Александр Дудчак
2022-07-29T06:00
2022-07-29T06:00
новости
александр дудчак
банки
санкции
африка
пятая колонна
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Он указал, что проблемы африканских стран никогда по-настоящему не волновали Запад.Одной из действительных возможных причин ослабления санкций против российских банков Дудчак назвал опасения Запада, что Россия полностью перейдёт на оплату своих товаров в рублях. Другой возможной причиной, по его словам, стали возникшие из-за санкций проблемы у российской "пятой колонны".Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220507/1033923309.html
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новости, александр дудчак, банки, санкции, африка, пятая колонна

Дудчак объяснил возможные причины ослабления санкций против российских банков

06:00 29.07.2022
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаАлександр Дудчак
Александр Дудчак - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Активы некоторых российских банков были разморожены на Западе якобы для того, чтобы помочь странам Африки с оплатой закупок продовольствия, но на самом деле такие действия объясняются по-другому. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру экономист и политолог Александр Дудчак
Он указал, что проблемы африканских стран никогда по-настоящему не волновали Запад.
Одной из действительных возможных причин ослабления санкций против российских банков Дудчак назвал опасения Запада, что Россия полностью перейдёт на оплату своих товаров в рублях.
- РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 04:30
Эксперт рассказал, как отключение от SWIFT повлияло на российские банкиТолько один российский банк остается вне атаки на Западе - это «Газпромбанк», к остальным применили санкции. Об этом сообщил политолог, экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру
Другой возможной причиной, по его словам, стали возникшие из-за санкций проблемы у российской "пятой колонны".

Кроме всего прочего, есть такая неприятность тех же западных оппонентов наших, что их пятая колонна встретила такую неожиданную проблему, как возможность получения денег. Возможно, это тоже каким-то образом связано, потому что надо облегчить передвижение средств через границу.

Александр Дудчак
Экономист и политолог
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиАлександр ДудчакбанкиСанкцииАфрикапятая колонна
 
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