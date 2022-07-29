https://ukraina.ru/20220729/1036964720.html

Дудчак объяснил возможные причины ослабления санкций против российских банков

Дудчак объяснил возможные причины ослабления санкций против российских банков - 29.07.2022 Украина.ру

Дудчак объяснил возможные причины ослабления санкций против российских банков

Активы некоторых российских банков были разморожены на Западе якобы для того, чтобы помочь странам Африки с оплатой закупок продовольствия, но на самом деле такие действия объясняются по-другому. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру экономист и политолог Александр Дудчак

2022-07-29T06:00

2022-07-29T06:00

2022-07-29T06:00

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александр дудчак

банки

санкции

африка

пятая колонна

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Он указал, что проблемы африканских стран никогда по-настоящему не волновали Запад.Одной из действительных возможных причин ослабления санкций против российских банков Дудчак назвал опасения Запада, что Россия полностью перейдёт на оплату своих товаров в рублях. Другой возможной причиной, по его словам, стали возникшие из-за санкций проблемы у российской "пятой колонны".Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220507/1033923309.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, александр дудчак, банки, санкции, африка, пятая колонна