"Не время расслабляться": экономист высказался по поводу "вызывающих улыбку" санкций - 29.07.2022 Украина.ру
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"Не время расслабляться": экономист высказался по поводу "вызывающих улыбку" санкций
"Не время расслабляться": экономист высказался по поводу "вызывающих улыбку" санкций - 29.07.2022 Украина.ру
"Не время расслабляться": экономист высказался по поводу "вызывающих улыбку" санкций
Тот факт, что седьмой пакет санкций против РФ не содержит дополнительных мер, ограничивающих поставки российских энергоносителей, не означает, что можно расслабляться. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру экономист и политолог Александр Дудчак
2022-07-29T07:15
2022-07-29T07:15
александр дудчак
новости
санкции
пятая колонна
энергоносители
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Он считает, что речь идёт о смене тактики и стратегии в отношении России у её противников. Они не будут принимать те санкции, которые их не устраивают, а будут действовать по-другому.По его мнению, такой активизацией может стать усиление работы "пятой колонны" в самой России.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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александр дудчак, новости, санкции, пятая колонна, энергоносители

"Не время расслабляться": экономист высказался по поводу "вызывающих улыбку" санкций

07:15 29.07.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти в Татарстане
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© РИА Новости . Максим Богодвид
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Тот факт, что седьмой пакет санкций против РФ не содержит дополнительных мер, ограничивающих поставки российских энергоносителей, не означает, что можно расслабляться. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру экономист и политолог Александр Дудчак
Он считает, что речь идёт о смене тактики и стратегии в отношении России у её противников. Они не будут принимать те санкции, которые их не устраивают, а будут действовать по-другому.

На самом-то деле, действительно, то, что вызывает улыбку поначалу, не говорит о том, что мы должны расслабляться. … Что мы увидим активизацию наших врагов на других направлениях – это однозначно. И то, что здесь и санкции не жёсткие, и где-то они их снимают, это вовсе не означает, что наступает мирное время. Нет, просто идёт перегруппировка сил врагов, и будет активизация в других местах.

Александр Дудчак
Александр Дудчак
Экономист и политолог
По его мнению, такой активизацией может стать усиление работы "пятой колонны" в самой России.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
Александр ДудчакНовостиСанкциипятая колоннаэнергоносители
 
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