https://ukraina.ru/20220729/1036962035.html

"Не время расслабляться": экономист высказался по поводу "вызывающих улыбку" санкций

"Не время расслабляться": экономист высказался по поводу "вызывающих улыбку" санкций - 29.07.2022 Украина.ру

"Не время расслабляться": экономист высказался по поводу "вызывающих улыбку" санкций

Тот факт, что седьмой пакет санкций против РФ не содержит дополнительных мер, ограничивающих поставки российских энергоносителей, не означает, что можно расслабляться. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру экономист и политолог Александр Дудчак

2022-07-29T07:15

2022-07-29T07:15

2022-07-29T07:15

александр дудчак

новости

санкции

пятая колонна

энергоносители

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Он считает, что речь идёт о смене тактики и стратегии в отношении России у её противников. Они не будут принимать те санкции, которые их не устраивают, а будут действовать по-другому.По его мнению, такой активизацией может стать усиление работы "пятой колонны" в самой России.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

александр дудчак, новости, санкции, пятая колонна, энергоносители