https://ukraina.ru/20220729/1036959684.html

Эксперт объяснил, почему невозможен международный суд над киевским режимом

Эксперт объяснил, почему невозможен международный суд над киевским режимом - 29.07.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему невозможен международный суд над киевским режимом

Приглашать западных представителей судить украинских преступников не имеет смысла, потому что они не будут справедливо относиться к России, сказал политолог Руслан Бальбек в интервью Украина.ру

2022-07-29T05:15

2022-07-29T05:15

2022-07-29T05:15

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Он рассказал, что международный суд над военными преступлениями противника после окончания спецоперации не будет, потому что Запад не будет справедливо относиться к РФ.По его мнению, суд должен быть не просто справедливым для украинских нацистов, он должен стать возмездием для них, кто сегодня расстреливает мирные кварталы Донецка и Херсонщины.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220607/1034105233.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, нацисты, россия, суд