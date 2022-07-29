Эксперт объяснил, почему невозможен международный суд над киевским режимом
Приглашать западных представителей судить украинских преступников не имеет смысла, потому что они не будут справедливо относиться к России, сказал политолог Руслан Бальбек в интервью Украина.ру
Он рассказал, что международный суд над военными преступлениями противника после окончания спецоперации не будет, потому что Запад не будет справедливо относиться к РФ.
И приглашать их представителей в наш трибунал не имеет смысла. Если хотят — могут быть зрителями, потому что, как показывает история, все нацистские пособники на суде рассказывали, что только подштанники фашистам стирали да на посылках бегали.
По его мнению, суд должен быть не просто справедливым для украинских нацистов, он должен стать возмездием для них, кто сегодня расстреливает мирные кварталы Донецка и Херсонщины.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
7 июня, 09:12Начался суд над иностранными наемниками в ДНР. Что их ждет?В понедельник, 6 июня, в Донецке прошло первое судебное заседание над двумя британскими гражданами - Шоном Пиннером и Эндрю Хиллом, а также над марокканцем Саадуном Брагимом. По тем статьям, по которым их обвиняет Генпрокуратура ДНР - наёмничество, насильственный захват власти и статья, связанная с терроризмом - всем троим грозит смертная казнь