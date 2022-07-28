https://ukraina.ru/20220728/1036987291.html

Потери большие и есть дефицит, связанный с опытными бойцами - Леонков о украинской армии

Потери большие и есть дефицит, связанный с опытными бойцами - Леонков о украинской армии - 28.07.2022 Украина.ру

Потери большие и есть дефицит, связанный с опытными бойцами - Леонков о украинской армии

Зарубежные специалисты считают, что Украина уже потеряла в виде невозвратных потерь больше двухсот тысяч военнослужащих, основная их масса – это подготовленные специалисты, которых страны НАТО готовили с 2018 года по усиленной программе, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру

2022-07-28T19:00

2022-07-28T19:00

2022-07-28T19:00

новости

потери всу

украина

алексей леонков

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Подполковник ВС США Дэниэл Дэвис ране заявил, что ВСУ потерпят крах, если будут продолжать нести большие потери.Он рассказал, что основная масса украинских военнослужащих, которые погибли – это подготовленные бойцы, которых страны НАТО готовили с 2018 года по усиленной программе.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220728/1036975754.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, потери всу, украина, алексей леонков