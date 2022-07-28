Потери большие и есть дефицит, связанный с опытными бойцами - Леонков о украинской армии - 28.07.2022 Украина.ру
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Потери большие и есть дефицит, связанный с опытными бойцами - Леонков о украинской армии
Потери большие и есть дефицит, связанный с опытными бойцами - Леонков о украинской армии - 28.07.2022 Украина.ру
Потери большие и есть дефицит, связанный с опытными бойцами - Леонков о украинской армии
Зарубежные специалисты считают, что Украина уже потеряла в виде невозвратных потерь больше двухсот тысяч военнослужащих, основная их масса – это подготовленные специалисты, которых страны НАТО готовили с 2018 года по усиленной программе, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-07-28T19:00
2022-07-28T19:00
новости
потери всу
украина
алексей леонков
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Подполковник ВС США Дэниэл Дэвис ране заявил, что ВСУ потерпят крах, если будут продолжать нести большие потери.Он рассказал, что основная масса украинских военнослужащих, которые погибли – это подготовленные бойцы, которых страны НАТО готовили с 2018 года по усиленной программе.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220728/1036975754.html
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Новости
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новости, потери всу, украина, алексей леонков

Потери большие и есть дефицит, связанный с опытными бойцами - Леонков о украинской армии

19:00 28.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУженщина-военнослужащая ВСУ
женщина-военнослужащая ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Зарубежные специалисты считают, что Украина уже потеряла в виде невозвратных потерь больше двухсот тысяч военнослужащих, основная их масса – это подготовленные специалисты, которых страны НАТО готовили с 2018 года по усиленной программе, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
Подполковник ВС США Дэниэл Дэвис ране заявил, что ВСУ потерпят крах, если будут продолжать нести большие потери.
Действительно, потери большие, и есть дефицит, связанный с опытными бойцами. Это отмечает не украинская пропаганда, это отмечают зарубежные специалисты – те, которые трезво оценивают ситуацию, происходящую на Украине.Они говорят, что Украина уже потеряла в виде невозвратных потерь больше двухсот тысяч военнослужащих.
Алексей Леонков
Алексей Леонков
Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"
Он рассказал, что основная масса украинских военнослужащих, которые погибли – это подготовленные бойцы, которых страны НАТО готовили с 2018 года по усиленной программе.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Арсен Аваков
16:02Спецоперация
Хроника событий на Украине на 16:00 28 июля: потери, сигнал Авакову
 
Новостипотери ВСУУкраинаАлексей Леонков
 
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