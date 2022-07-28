https://ukraina.ru/20220728/1036985877.html
Военный эксперт рассказал, как Киев пытается отвлечь внимание войск РФ под Херсоном
Военный эксперт рассказал, как Киев пытается отвлечь внимание войск РФ под Херсоном - 28.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Киев пытается отвлечь внимание войск РФ под Херсоном
Тема наступления на Херсон киевским режимом – это попытка отвлечения внимания, они могут сосредоточить силы на другом направлении, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-07-28T18:40
2022-07-28T18:40
2022-07-28T18:40
киев
россия
новости
херсон
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Он рассказал, что украинская сторона не раз анонсировала, что именно херсонское направление будет для киевского режима приоритетным и последние попытки их обстрелов - должны были убедить российские войска в том, что наступление на Херсон началось.По его мнению, России не стоит забывать про Изюмско-Харьковское направление, потому что это лесная зона, в которой можно разместить скрытно подразделения, сосредоточить их, подвести к ним боеприпасы и запланировать ряд успешных контрнаступательных операций.Россия готовится к любым провокациям, к попыткам провести контрнаступательную операцию на любом направлении, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220728/1036952405.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
киев, россия, новости, херсон
Военный эксперт рассказал, как Киев пытается отвлечь внимание войск РФ под Херсоном
Тема наступления на Херсон киевским режимом – это попытка отвлечения внимания, они могут сосредоточить силы на другом направлении, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
Он рассказал, что украинская сторона не раз анонсировала, что именно херсонское направление будет для киевского режима приоритетным и последние попытки их обстрелов - должны были убедить российские войска в том, что наступление на Херсон началось.
Я думаю, что тема наступления на Херсон – это попытка отвлечения внимания. На самом деле силы могут быть сосредоточены на другом направлении. Называлось даже направление донбасское - с целью деблокировать или освободить города, которые российская армия захватила, как они говорят.
Алексей Леонков
Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"
По его мнению, России не стоит забывать про Изюмско-Харьковское направление, потому что это лесная зона, в которой можно разместить скрытно подразделения, сосредоточить их, подвести к ним боеприпасы и запланировать ряд успешных контрнаступательных операций.
Россия готовится к любым провокациям, к попыткам провести контрнаступательную операцию на любом направлении, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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