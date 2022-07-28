https://ukraina.ru/20220728/1036985877.html

Военный эксперт рассказал, как Киев пытается отвлечь внимание войск РФ под Херсоном

Военный эксперт рассказал, как Киев пытается отвлечь внимание войск РФ под Херсоном - 28.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как Киев пытается отвлечь внимание войск РФ под Херсоном

Тема наступления на Херсон киевским режимом – это попытка отвлечения внимания, они могут сосредоточить силы на другом направлении, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру

2022-07-28T18:40

2022-07-28T18:40

2022-07-28T18:40

киев

россия

новости

херсон

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Он рассказал, что украинская сторона не раз анонсировала, что именно херсонское направление будет для киевского режима приоритетным и последние попытки их обстрелов - должны были убедить российские войска в том, что наступление на Херсон началось.По его мнению, России не стоит забывать про Изюмско-Харьковское направление, потому что это лесная зона, в которой можно разместить скрытно подразделения, сосредоточить их, подвести к ним боеприпасы и запланировать ряд успешных контрнаступательных операций.Россия готовится к любым провокациям, к попыткам провести контрнаступательную операцию на любом направлении, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220728/1036952405.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

киев, россия, новости, херсон