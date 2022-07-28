Леонков объяснил, почему ВС РФ не удается полностью уничтожить поставки оружия на Украине - 28.07.2022 Украина.ру
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Леонков объяснил, почему ВС РФ не удается полностью уничтожить поставки оружия на Украине
Леонков объяснил, почему ВС РФ не удается полностью уничтожить поставки оружия на Украине - 28.07.2022 Украина.ру
Леонков объяснил, почему ВС РФ не удается полностью уничтожить поставки оружия на Украине
России не удается на 100% пересечь поставки западного оружия на Украине, противник старается хитрее выстраивать свою логистику, чтобы доставить вооружения в место проведения боевых действий, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-07-28T17:55
2022-07-28T17:55
украина
россия
новости
оружие
запад
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Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак ранее сообщил, что США и их союзники поставят Киеву 25-35 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и MLRS.По его мнению, Украина проигрывает в конфликте и огневые средства, которые получает Киев у стран НАТО не хватает для совершения масштабных боевых действий.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220727/1036918754.html
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украина, россия, новости, оружие, запад

Леонков объяснил, почему ВС РФ не удается полностью уничтожить поставки оружия на Украине

17:55 28.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУзападное оружие НЕХ
западное оружие НЕХ - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
России не удается на 100% пересечь поставки западного оружия на Украине, противник старается хитрее выстраивать свою логистику, чтобы доставить вооружения в место проведения боевых действий, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак ранее сообщил, что США и их союзники поставят Киеву 25-35 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и MLRS.
Стопроцентно пресечь поставки и ограничить их количество не получается. Наша армия занимается этим на регулярной основе, но по-прежнему не сообщается об уничтожении складов с оружием. Министерство обороны работает, но и противник тоже старается работать, и старается как можно хитрее выстраивать свою логистику, чтобы доставить данные средства вооружения в место проведения боевых действий.
Алексей Леонков
Алексей Леонков
Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"
По его мнению, Украина проигрывает в конфликте и огневые средства, которые получает Киев у стран НАТО не хватает для совершения масштабных боевых действий.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Вчера, 14:02Чем воюют на Украине
Зачем идут эшелоны? Цели и стратегии поставок западного оружия на Украину
 
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