Леонков объяснил, почему ВС РФ не удается полностью уничтожить поставки оружия на Украине
России не удается на 100% пересечь поставки западного оружия на Украине, противник старается хитрее выстраивать свою логистику, чтобы доставить вооружения в место проведения боевых действий, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак ранее сообщил, что США и их союзники поставят Киеву 25-35 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и MLRS.
Стопроцентно пресечь поставки и ограничить их количество не получается. Наша армия занимается этим на регулярной основе, но по-прежнему не сообщается об уничтожении складов с оружием. Министерство обороны работает, но и противник тоже старается работать, и старается как можно хитрее выстраивать свою логистику, чтобы доставить данные средства вооружения в место проведения боевых действий.
По его мнению, Украина проигрывает в конфликте и огневые средства, которые получает Киев у стран НАТО не хватает для совершения масштабных боевых действий.
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