https://ukraina.ru/20220728/1036985474.html

Леонков объяснил, почему ВС РФ не удается полностью уничтожить поставки оружия на Украине

Леонков объяснил, почему ВС РФ не удается полностью уничтожить поставки оружия на Украине - 28.07.2022 Украина.ру

Леонков объяснил, почему ВС РФ не удается полностью уничтожить поставки оружия на Украине

России не удается на 100% пересечь поставки западного оружия на Украине, противник старается хитрее выстраивать свою логистику, чтобы доставить вооружения в место проведения боевых действий, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру

2022-07-28T17:55

2022-07-28T17:55

2022-07-28T17:55

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Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак ранее сообщил, что США и их союзники поставят Киеву 25-35 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и MLRS.По его мнению, Украина проигрывает в конфликте и огневые средства, которые получает Киев у стран НАТО не хватает для совершения масштабных боевых действий.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220727/1036918754.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина, россия, новости, оружие, запад