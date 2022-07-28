Подберёзкин ответил на вопрос о безопасности Запорожской АЭС - 28.07.2022 Украина.ру
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Подберёзкин ответил на вопрос о безопасности Запорожской АЭС
Подберёзкин ответил на вопрос о безопасности Запорожской АЭС - 28.07.2022 Украина.ру
Подберёзкин ответил на вопрос о безопасности Запорожской АЭС
Запорожская АЭС хорошо защищена, и строилась с расчётом на прямое попадание бомбы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, отвечая на вопрос о её защите от ударов ВСУ
2022-07-28T17:47
2022-07-28T17:47
спецоперация
новости
подберёзкин
запорожская аэс
пво
himars
всу
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Он добавил, что российские средства ПВО очень эффективны. По его словам, эффективность системы "Бук-М3" при применении против американских РСЗО HIMARS достигла примерно 98%.Ранее силовики киевского режима неоднократно атаковали район Запорожской АЭС с помощью беспилотников. В результате последней атаки, произошедшей накануне, пострадал частный дом в посёлке, где проживают работники атомной электростанции.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, подберёзкин, запорожская аэс, пво, himars, всу, зрк бук

Подберёзкин ответил на вопрос о безопасности Запорожской АЭС

17:47 28.07.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Запорожская АЭС хорошо защищена, и строилась с расчётом на прямое попадание бомбы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, отвечая на вопрос о её защите от ударов ВСУ
Он добавил, что российские средства ПВО очень эффективны. По его словам, эффективность системы "Бук-М3" при применении против американских РСЗО HIMARS достигла примерно 98%.

Будут усиливать [ПВО] сейчас, и, конечно, объектовую (прикрывающую конкретный важный объект – Ред.) тоже.

Алексей Подберёзкин
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО
Ранее силовики киевского режима неоднократно атаковали район Запорожской АЭС с помощью беспилотников. В результате последней атаки, произошедшей накануне, пострадал частный дом в посёлке, где проживают работники атомной электростанции.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияНовостиПодберёзкинЗапорожская АЭСПВОHIMARSВСУЗРК Бук
 
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