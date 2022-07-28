https://ukraina.ru/20220728/1036984062.html

Евсеев предположил, когда российские войска полностью освободят ДНР

Евсеев предположил, когда российские войска полностью освободят ДНР - 28.07.2022 Украина.ру

Евсеев предположил, когда российские войска полностью освободят ДНР

ВС РФ в течение августа должны решить две задачи: полностью освободить Донецкую область, блокировать контрнаступление ВСУ на юге Украины и перейти в наступление, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-07-28T17:24

2022-07-28T17:24

2022-07-28T17:24

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Он рассказал, что некоторые западные источники говорят, что Украина в месяц теряет около от 20 тысяч до 125 тысяч военнослужащих, "они могут делать вид, что не знают, но иначе не было бы массового уклонения от призыва".По его мнению, к началу сентябрю изменится ситуация на фронте.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220726/1036840089.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина, донбасс, донецк, вс рф, новости