Евсеев предположил, когда российские войска полностью освободят ДНР - 28.07.2022 Украина.ру
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Евсеев предположил, когда российские войска полностью освободят ДНР
Евсеев предположил, когда российские войска полностью освободят ДНР - 28.07.2022 Украина.ру
Евсеев предположил, когда российские войска полностью освободят ДНР
ВС РФ в течение августа должны решить две задачи: полностью освободить Донецкую область, блокировать контрнаступление ВСУ на юге Украины и перейти в наступление, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-07-28T17:24
2022-07-28T17:24
украина
донбасс
донецк
вс рф
новости
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Он рассказал, что некоторые западные источники говорят, что Украина в месяц теряет около от 20 тысяч до 125 тысяч военнослужащих, "они могут делать вид, что не знают, но иначе не было бы массового уклонения от призыва".По его мнению, к началу сентябрю изменится ситуация на фронте.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220726/1036840089.html
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украина, донбасс, донецк, вс рф, новости

Евсеев предположил, когда российские войска полностью освободят ДНР

17:24 28.07.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . Кирилл Нортон
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ВС РФ в течение августа должны решить две задачи: полностью освободить Донецкую область, блокировать контрнаступление ВСУ на юге Украины и перейти в наступление, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Он рассказал, что некоторые западные источники говорят, что Украина в месяц теряет около от 20 тысяч до 125 тысяч военнослужащих, "они могут делать вид, что не знают, но иначе не было бы массового уклонения от призыва".
Ситуация будет другой, когда полностью удастся освободить Донбасс. Потому что до Днепропетровска нет серьезных рубежей обороны, которые позволили бы остановить союзные войска. Я надеюсь, что в течение августа мы решим две важные задачи: полностью освободим Донецкую область и блокируем контрнаступление на юге и сами перейдем в наступление.
Владимир Евсеев интервью
Владимир Евсеев
Военный эксперт Института стран СНГ
По его мнению, к началу сентябрю изменится ситуация на фронте.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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