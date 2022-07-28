https://ukraina.ru/20220728/1036982031.html

"Продажа страны": на Украине приняли закон о распродаже предприятий

"Продажа страны": на Украине приняли закон о распродаже предприятий - 28.07.2022 Украина.ру

"Продажа страны": на Украине приняли закон о распродаже предприятий

Верховная Рада приняла закон, позволяющий продажу крупных промышленных предприятий, сообщает "Страна.UA", ссылаясь на слова депутата от "Слуги народа" Дмитрия Разумкова 28 июля

2022-07-28T17:13

2022-07-28T17:13

2022-07-28T17:13

новости

верховная рада

дмитрий разумков

закон

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"Приняли с правками, которыми фактически разрешена большая приватизация. Первая редакция предполагала запрет на большую приватизацию, то есть продажу крупных промышленных предприятий, во второй это разрешено. В законе также появляется возможность продавать предприятия с дисконтом в 50 процентов. И ограничивается доступ информации о том, кто является участником аукциона", - рассказал Разумков.По словам экс-спикера украинского парламента, законопроект был принят на заседании Рады.Разумков резко осудил этот закон, заметив, что "это – фактически распродажа страны" на фоне кризиса и падения валютного курса.Правозащитник и журналист Олег Ясинский отметил, что принятый закон открывает возможность продавать предприятия с дисконтом 50%. В своем Telegram-канале он написал, что "уже никто не ответит, что украинские власти имеют в виду, говоря о "государственном суверенитете" и отправляя своих соотечественников умирать за интересы покупателей окровавленной украинской земли с 50% скидкой".Также Верховная Рада в четверг проголосовала за закон "об особых гарантиях для граждан Польши на Украине", фактически приравнивающий их к гражданам Украині.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, верховная рада, дмитрий разумков, закон