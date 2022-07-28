Отрезать, а не штурмовать: военный эксперт описал, что будет с Одессой и Николаевом
Разгром славянско-краматорской группировки ВСУ будет означать перелом в ходе военных действий на Украине и начало военной катастрофы киевского режима. Такой прогноз высказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
Он рассказал, что славянско-краматорская группировка ВСУ – сильная и хорошо подготовленная к обороне.
Все понимают, что линия "Славянск-Краматорск" и будет последней линией обороны, дальше там лесостепь, не будет городских застроек, которые укреплялись. Сейчас последние серьезные укрепленные пункты буду взяты — и всё.
Он добавил, что союзные войска не будут штурмовать Николаев и Одессу, а отрежут их от остальной территории Украины, обойдя с севера.
22 июля, 05:15Коротченко: до взятия Харькова, Киева, Одессы или Николаева говорить об успехах раноПоследние заявления о том, что границы спецоперации будут отодвигаться из-за нового дальнобойного вооружения не говорят о том, что спецоперация заходит в фазу ускорения, речь идет о тактических задачах, постепенно решаемых российскими военными. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный эксперт Игорь Коротченко
Полностью интервью можно прочитать здесь.