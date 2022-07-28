https://ukraina.ru/20220728/1036978236.html

Отрезать, а не штурмовать: военный эксперт описал, что будет с Одессой и Николаевом

Отрезать, а не штурмовать: военный эксперт описал, что будет с Одессой и Николаевом - 28.07.2022 Украина.ру

Отрезать, а не штурмовать: военный эксперт описал, что будет с Одессой и Николаевом

Разгром славянско-краматорской группировки ВСУ будет означать перелом в ходе военных действий на Украине и начало военной катастрофы киевского режима. Такой прогноз высказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин

2022-07-28T16:28

2022-07-28T16:28

2022-07-28T16:28

спецоперация

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Он рассказал, что славянско-краматорская группировка ВСУ – сильная и хорошо подготовленная к обороне.Он добавил, что союзные войска не будут штурмовать Николаев и Одессу, а отрежут их от остальной территории Украины, обойдя с севера.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220722/1036724012.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, подберёзкин, всу, славянск, краматорск, николаев, одесса