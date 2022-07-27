Царев рассказал, почему РФ надо защищать мосты от ударов ВСУ на освобожденных территориях
Если российские войска не удержат мосты через Днепр на Херсон, и дальше – Южный Буг, то России будет сложно поставлять боеприпасы подразделениям, которые сейчас находятся на фронте, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
Ранее власти Херсона сообщили, что ВСУ два дня обстреливали Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Было выпущено 12 ракет. Однако в ночь на 21 июля российская ПВО отразила попытку Киева нанести новый ракетный удар по мосту, все 12 ракет HIMARS были сбиты
Если мы не удержим эти мосты через Днепр на Херсон, и дальше – Южный Буг - то нам сложно будет поставлять боеприпасы нашим подразделениям, которые сейчас находятся на фронте, нам некуда будет развивать наступление потом. Удержание этих мостов – это стратегический вопрос. Так же, как для Украины было бы, если бы мы выводили из строя их мосты.
По его мнению, чем дольше будет длиться война, тем больше будет разрушений, тем больше будет погибших, "блицкриг – это самое щадящее".
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