https://ukraina.ru/20220727/1036940684.html

Царев рассказал, почему РФ надо защищать мосты от ударов ВСУ на освобожденных территориях

Царев рассказал, почему РФ надо защищать мосты от ударов ВСУ на освобожденных территориях - 27.07.2022 Украина.ру

Царев рассказал, почему РФ надо защищать мосты от ударов ВСУ на освобожденных территориях

Если российские войска не удержат мосты через Днепр на Херсон, и дальше – Южный Буг, то России будет сложно поставлять боеприпасы подразделениям, которые сейчас находятся на фронте, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру

2022-07-27T18:30

2022-07-27T18:30

2022-07-27T18:30

мосты

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новости

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Ранее власти Херсона сообщили, что ВСУ два дня обстреливали Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Было выпущено 12 ракет. Однако в ночь на 21 июля российская ПВО отразила попытку Киева нанести новый ракетный удар по мосту, все 12 ракет HIMARS были сбитыПо его мнению, чем дольше будет длиться война, тем больше будет разрушений, тем больше будет погибших, "блицкриг – это самое щадящее".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220723/1036792910.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мосты, украина, россия, всу, новости