Царев рассказал, почему РФ надо защищать мосты от ударов ВСУ на освобожденных территориях - 27.07.2022 Украина.ру
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Царев рассказал, почему РФ надо защищать мосты от ударов ВСУ на освобожденных территориях
Царев рассказал, почему РФ надо защищать мосты от ударов ВСУ на освобожденных территориях - 27.07.2022 Украина.ру
Царев рассказал, почему РФ надо защищать мосты от ударов ВСУ на освобожденных территориях
Если российские войска не удержат мосты через Днепр на Херсон, и дальше – Южный Буг, то России будет сложно поставлять боеприпасы подразделениям, которые сейчас находятся на фронте, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
2022-07-27T18:30
2022-07-27T18:30
мосты
украина
россия
всу
новости
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Ранее власти Херсона сообщили, что ВСУ два дня обстреливали Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Было выпущено 12 ракет. Однако в ночь на 21 июля российская ПВО отразила попытку Киева нанести новый ракетный удар по мосту, все 12 ракет HIMARS были сбитыПо его мнению, чем дольше будет длиться война, тем больше будет разрушений, тем больше будет погибших, "блицкриг – это самое щадящее".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220723/1036792910.html
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мосты, украина, россия, всу, новости

Царев рассказал, почему РФ надо защищать мосты от ударов ВСУ на освобожденных территориях

18:30 27.07.2022
 
© РИА НовостиКаховская ГЭС мост ремонт
Каховская ГЭС мост ремонт - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости
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Если российские войска не удержат мосты через Днепр на Херсон, и дальше – Южный Буг, то России будет сложно поставлять боеприпасы подразделениям, которые сейчас находятся на фронте, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
Ранее власти Херсона сообщили, что ВСУ два дня обстреливали Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Было выпущено 12 ракет. Однако в ночь на 21 июля российская ПВО отразила попытку Киева нанести новый ракетный удар по мосту, все 12 ракет HIMARS были сбиты
Если мы не удержим эти мосты через Днепр на Херсон, и дальше – Южный Буг - то нам сложно будет поставлять боеприпасы нашим подразделениям, которые сейчас находятся на фронте, нам некуда будет развивать наступление потом. Удержание этих мостов – это стратегический вопрос. Так же, как для Украины было бы, если бы мы выводили из строя их мосты.
Олег Царев интервью
Олег Царев
Народный депутат Украины четырех созывов
По его мнению, чем дольше будет длиться война, тем больше будет разрушений, тем больше будет погибших, "блицкриг – это самое щадящее".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 12:16Спецоперация
Хроника событий на Украине на 12:00 23 июля: обстрелы, польские документы, мосты и Днепр
 
мостыУкраинаРоссияВСУНовости
 
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