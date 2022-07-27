Царев рассказал, каким оружием России лучше сбивать ракеты HIMARS - 27.07.2022 Украина.ру
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Царев рассказал, каким оружием России лучше сбивать ракеты HIMARS
Царев рассказал, каким оружием России лучше сбивать ракеты HIMARS - 27.07.2022 Украина.ру
Царев рассказал, каким оружием России лучше сбивать ракеты HIMARS
Советская система ПВО рассчитана на борьбу с самолетами, а не с HIMARS, лучше всего их сбивать ракетами С-300, но они стоят дороже американского оружия, поэтому мосты надо укреплять арматурами и заделывать дыры после ударов, сказал бывший депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью Украина.ру
2022-07-27T17:49
2022-07-27T17:49
himars
всу
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новости
украина
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Ранее власти Херсона сообщили, что ВСУ два дня обстреливали Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Было выпущено 12 ракет. Однако в ночь на 21 июля российская ПВО отразила попытку Киева нанести новый ракетный удар по мосту, все 12 ракет HIMARS были сбитыПозднее министр обороны РФ Сергей Шойгу во время инспекции группировки "Восток" приказал поражать высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности точки, из которых украинские войска ведут огонь по мирным жителям Донбасса.По его мнению, России надо готовиться перевооружаться в новых условиях, чем дальше, тем больше будет систем барражирующих боеприпасов, беспилотников, недорогих ракет наведения.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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himars, всу, с-300, новости, украина

Царев рассказал, каким оружием России лучше сбивать ракеты HIMARS

17:49 27.07.2022
 
© Фото : Євген Карась / TelegramHIMARS ВСУ
HIMARS ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Фото : Євген Карась / Telegram
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Советская система ПВО рассчитана на борьбу с самолетами, а не с HIMARS, лучше всего их сбивать ракетами С-300, но они стоят дороже американского оружия, поэтому мосты надо укреплять арматурами и заделывать дыры после ударов, сказал бывший депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью Украина.ру
Ранее власти Херсона сообщили, что ВСУ два дня обстреливали Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Было выпущено 12 ракет. Однако в ночь на 21 июля российская ПВО отразила попытку Киева нанести новый ракетный удар по мосту, все 12 ракет HIMARS были сбиты
Позднее министр обороны РФ Сергей Шойгу во время инспекции группировки "Восток" приказал поражать высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности точки, из которых украинские войска ведут огонь по мирным жителям Донбасса.

В чем сложность? Сложность в том, что наша советская система ПВО рассчитана на борьбу с самолетами. HIMARS лучше всего сбивают С-300. И у нас ракета С-300 стоит дороже, чем HIMARS. Если HIMARS ударил по мосту, а мы полкуба бетона залили и положили пару арматурин и опалубку, и заделали, то получается, HIMARS… полкуба бетона гораздо дешевле. Поэтому здесь такая игра.

Олег Царев интервью
Олег Царев
Народный депутат Украины четырех созывов
По его мнению, России надо готовиться перевооружаться в новых условиях, чем дальше, тем больше будет систем барражирующих боеприпасов, беспилотников, недорогих ракет наведения.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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HIMARSВСУС-300НовостиУкраина
 
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