https://ukraina.ru/20220727/1036940140.html

Царев рассказал, каким оружием России лучше сбивать ракеты HIMARS

Царев рассказал, каким оружием России лучше сбивать ракеты HIMARS - 27.07.2022 Украина.ру

Царев рассказал, каким оружием России лучше сбивать ракеты HIMARS

Советская система ПВО рассчитана на борьбу с самолетами, а не с HIMARS, лучше всего их сбивать ракетами С-300, но они стоят дороже американского оружия, поэтому мосты надо укреплять арматурами и заделывать дыры после ударов, сказал бывший депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью Украина.ру

2022-07-27T17:49

2022-07-27T17:49

2022-07-27T17:49

himars

всу

с-300

новости

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103432/48/1034324867_0:4:1187:671_1920x0_80_0_0_25af2b51b31d6cd5b22f8f6c3b47a9a5.jpg

Ранее власти Херсона сообщили, что ВСУ два дня обстреливали Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Было выпущено 12 ракет. Однако в ночь на 21 июля российская ПВО отразила попытку Киева нанести новый ракетный удар по мосту, все 12 ракет HIMARS были сбитыПозднее министр обороны РФ Сергей Шойгу во время инспекции группировки "Восток" приказал поражать высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности точки, из которых украинские войска ведут огонь по мирным жителям Донбасса.По его мнению, России надо готовиться перевооружаться в новых условиях, чем дальше, тем больше будет систем барражирующих боеприпасов, беспилотников, недорогих ракет наведения.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220727/1036938080.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

himars, всу, с-300, новости, украина