В Мелитополе рассказали о мусульманских экстремистах региона - 27.07.2022 Украина.ру
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В Мелитополе рассказали о мусульманских экстремистах региона
В Мелитополе рассказали о мусульманских экстремистах региона - 27.07.2022 Украина.ру
В Мелитополе рассказали о мусульманских экстремистах региона
Среди проживающих в Мелитополе крымских татар есть сторонники экстремистских религиозных организаций. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру Артём Шарлай, начальник отдела по вопросам религии военно-гражданской администрации Запорожской области
2022-07-27T17:39
2022-07-27T17:39
новости
артем шарлай
мелитополь
религия
мусульмане
экстремисты
крымские татары
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По его словам, некоторые из них являются сторонниками так называемого Меджлиса крымско-татарского народа*. Шарлай выразил надежду, что многие из этих людей "захотят нормально жить в Российской Федерации".Более радикальными, по его словам, являются последователи экстремистской организации "Хизб-ут-Тахрир"*. Шарлай сказал, что их сейчас надо "аккуратно" убеждать, что им придется жить по законам РФ.На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.Полностью интервью можно прочитать здесь.*Деятельность организации запрещена в РФ
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новости, артем шарлай, мелитополь, религия, мусульмане, экстремисты, крымские татары

В Мелитополе рассказали о мусульманских экстремистах региона

17:39 27.07.2022
 
© Роман Гнатюк/Украина.рустела надпись Мелитополь
стела надпись Мелитополь
© Роман Гнатюк/Украина.ру
Читать в
Среди проживающих в Мелитополе крымских татар есть сторонники экстремистских религиозных организаций. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру Артём Шарлай, начальник отдела по вопросам религии военно-гражданской администрации Запорожской области
По его словам, некоторые из них являются сторонниками так называемого Меджлиса крымско-татарского народа*. Шарлай выразил надежду, что многие из этих людей "захотят нормально жить в Российской Федерации".
18 мая 2021, 15:02
Журавко рассказал, как Россия восстановила права крымских татар — видеоНародный депутат Украины 5-6-го созывов Алексей Журавко рассказал, как изменилась жизнь крымских татар после подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о реабилитации крымско-татарского народа
Более радикальными, по его словам, являются последователи экстремистской организации "Хизб-ут-Тахрир"*. Шарлай сказал, что их сейчас надо "аккуратно" убеждать, что им придется жить по законам РФ.

Кто не захочет – можно дальше ехать куда-то, а умные выберут интеграцию в российское законодательное поле.

Артём Шарлай
Артём Шарлай
Начальник отдела по вопросам религии ВГА Запорожской области
На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
*Деятельность организации запрещена в РФ
 
НовостиАртем ШарлайМелитопольрелигиямусульманеэкстремистыкрымские татары
 
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