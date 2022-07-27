https://ukraina.ru/20220727/1036939541.html
В Мелитополе рассказали о мусульманских экстремистах региона
В Мелитополе рассказали о мусульманских экстремистах региона - 27.07.2022 Украина.ру
В Мелитополе рассказали о мусульманских экстремистах региона
Среди проживающих в Мелитополе крымских татар есть сторонники экстремистских религиозных организаций. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру Артём Шарлай, начальник отдела по вопросам религии военно-гражданской администрации Запорожской области
2022-07-27T17:39
2022-07-27T17:39
2022-07-27T17:39
новости
артем шарлай
мелитополь
религия
мусульмане
экстремисты
крымские татары
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103419/65/1034196557_0:378:4032:2646_1920x0_80_0_0_8542dc8a04f4ef040a68472a9cfe52c6.jpg
По его словам, некоторые из них являются сторонниками так называемого Меджлиса крымско-татарского народа*. Шарлай выразил надежду, что многие из этих людей "захотят нормально жить в Российской Федерации".Более радикальными, по его словам, являются последователи экстремистской организации "Хизб-ут-Тахрир"*. Шарлай сказал, что их сейчас надо "аккуратно" убеждать, что им придется жить по законам РФ.На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.Полностью интервью можно прочитать здесь.*Деятельность организации запрещена в РФ
https://ukraina.ru/20210518/1031402272.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103419/65/1034196557_0:0:4032:3024_1920x0_80_0_0_d01bcd7865a8445f2ed24adf0023ae63.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, артем шарлай, мелитополь, религия, мусульмане, экстремисты, крымские татары
В Мелитополе рассказали о мусульманских экстремистах региона
Среди проживающих в Мелитополе крымских татар есть сторонники экстремистских религиозных организаций. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру Артём Шарлай, начальник отдела по вопросам религии военно-гражданской администрации Запорожской области
По его словам, некоторые из них являются сторонниками так называемого Меджлиса крымско-татарского народа*. Шарлай выразил надежду, что многие из этих людей "захотят нормально жить в Российской Федерации".
Более радикальными, по его словам, являются последователи экстремистской организации "Хизб-ут-Тахрир"*. Шарлай сказал, что их сейчас надо "аккуратно" убеждать, что им придется жить по законам РФ.
Кто не захочет – можно дальше ехать куда-то, а умные выберут интеграцию в российское законодательное поле.
Артём Шарлай
Начальник отдела по вопросам религии ВГА Запорожской области
На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.
Полностью интервью можно прочитать здесь
.
*Деятельность организации запрещена в РФ