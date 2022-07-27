https://ukraina.ru/20220727/1036939541.html

В Мелитополе рассказали о мусульманских экстремистах региона

В Мелитополе рассказали о мусульманских экстремистах региона - 27.07.2022 Украина.ру

В Мелитополе рассказали о мусульманских экстремистах региона

Среди проживающих в Мелитополе крымских татар есть сторонники экстремистских религиозных организаций. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру Артём Шарлай, начальник отдела по вопросам религии военно-гражданской администрации Запорожской области

2022-07-27T17:39

2022-07-27T17:39

2022-07-27T17:39

новости

артем шарлай

мелитополь

религия

мусульмане

экстремисты

крымские татары

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По его словам, некоторые из них являются сторонниками так называемого Меджлиса крымско-татарского народа*. Шарлай выразил надежду, что многие из этих людей "захотят нормально жить в Российской Федерации".Более радикальными, по его словам, являются последователи экстремистской организации "Хизб-ут-Тахрир"*. Шарлай сказал, что их сейчас надо "аккуратно" убеждать, что им придется жить по законам РФ.На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.Полностью интервью можно прочитать здесь.*Деятельность организации запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20210518/1031402272.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, артем шарлай, мелитополь, религия, мусульмане, экстремисты, крымские татары