Джонсон – премьер Украины, конец поставок оружия: что говорили об Украине в мире 27 июля - 27.07.2022 Украина.ру
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Джонсон – премьер Украины, конец поставок оружия: что говорили об Украине в мире 27 июля
Джонсон – премьер Украины, конец поставок оружия: что говорили об Украине в мире 27 июля - 27.07.2022 Украина.ру
Джонсон – премьер Украины, конец поставок оружия: что говорили об Украине в мире 27 июля
Украина.ру, 27.07.2022
2022-07-27T17:17
2022-07-27T18:05
эксклюзив
украина
борис джонсон
владимир зеленский
зерно
турция
оружие
военная помощь
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Борис Джонсонюк не пропадётИндийский новостной канал WION отмечает, что размещённая на сайте президента Украины «язвительная» петиция с призывом предоставить подавшему в отставку премьер-министру Великобритании Борису Джонсону гражданство и назначить главой украинского правительства за сутки набрала более 2500 подписей. Если она получит 25 000 подписей, Владимир Зеленский обязан рассмотреть инициативу, хотя в документе и признаётся, что это не соответствует Конституции Украины.«Джонсон остаётся культовой фигурой в Киеве за его громкую поддержку Украины, которая борется с России, несмотря на то, что он теряет популярность внутри страны и в конечном итоге был вынужден объявить о своей отставке после ухода десятков министров в начале июля», — говорится в сюжете.Чтобы показать свою любовь к Джонсону, многие украинцы нарисовали фрески и оформили торты, которые ласково называют «Джонсонюк», рассказывает WION.Всё когда-то заканчивается. И вооружение Украины Западом тожеВ последнее время всё чаще звучат прогнозы прекращения военной и материальной помощи Киеву со стороны Запада.«Всё более вероятным становится сценарий, что к осени и зиме европейские и американские лидеры окажутся под сильным давлением и замедлят или остановят поток денег и оружия в Киев», — пишет подполковник Вооружённых Сил США Дэниел Дэвис в статье для издания 19Fortyfive.По его мнению, конфликт на Украине к зиме не закончится. А с наступлением холодов, когда потребность в энергоресурсах возрастёт в разы, население США и стран Европы усилит давление на власти для прекращения трат на поддержку Украины.«Экономики западных государств уже показывают признаки приближения рецессии. Отчасти в результате масштабных санкций, введённых против России, цены на бензин выросли до исторического максимума, мировые запасы продовольствия упали почти до кризисного уровня, повысив стоимость практически всех продуктов. &lt;…&gt; Ситуация с газом в Европе может оказаться спусковым крючком для сокращения западной поддержки Украины», — убеждён Дэвис.Срыв зерновой сделки27 июля в Стамбуле официально начал работать Совместный координационный центр по безопасной транспортировке зерна с Украины. По словам посла РФ в Турции Алексея Ерхова и неназванного турецкого чиновника, слова которого приводит информационное агентство Reuters, экспорт первых партий может начаться через несколько дней после урегулирования ряда практических вопросов.Как пояснил министр обороны Турции Хулуси Акар, в центре на постоянной основе будут присутствовать по пять представителей РФ, Украины, Турции и ООН, как военных, так и гражданских. Специалисты будут регистрировать торговые суда, участвующие в экспорте зерна, осуществлять их техническое отслеживание во взаимодействии со странами — участницами сделки и ООН, досмотр судов проводится при их погрузке в портах Украины и в турецких портах. Разминирование будет проводиться при необходимости, однако, как заявил Акар, на нынешней стадии в этом необходимости нет.Тем временем пресс-служба Военно-морских сил Вооружённых сил Украины сообщила о возобновлении деятельности портов Одесса, Черноморск и Южный в связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна.Однако, чтобы это стало возможным, пришлось преодолеть не только разногласия участниц сделки, но и диверсии третьих стран.«Есть государства, которые хотят продолжения войны, более того, ряд из них пытались препятствовать заключению зерновой сделки. Они считают, что чем дольше продлится война, тем больше ослабнет Россия», — рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавшуоглу в эфире телеканала «ТМ-100».Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко выразил надежду на лучшее, но не исключил риска срыва сделки, поскольку её реализация зависит не только от России, но и от других обстоятельств.
https://ukraina.ru/20220713/1034340934.html
https://ukraina.ru/20220726/1036876612.html
https://ukraina.ru/20220723/1036749974.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, борис джонсон, владимир зеленский, зерно, турция, оружие, военная помощь

Джонсон – премьер Украины, конец поставок оружия: что говорили об Украине в мире 27 июля

17:17 27.07.2022 (обновлено: 18:05 27.07.2022)
 
© Пресс-служба президента УкраиныБорис Джонсон
Борис Джонсон
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
Борис Джонсонюк не пропадёт
Индийский новостной канал WION отмечает, что размещённая на сайте президента Украины «язвительная» петиция с призывом предоставить подавшему в отставку премьер-министру Великобритании Борису Джонсону гражданство и назначить главой украинского правительства за сутки набрала более 2500 подписей.
Если она получит 25 000 подписей, Владимир Зеленский обязан рассмотреть инициативу, хотя в документе и признаётся, что это не соответствует Конституции Украины.
«Джонсон остаётся культовой фигурой в Киеве за его громкую поддержку Украины, которая борется с России, несмотря на то, что он теряет популярность внутри страны и в конечном итоге был вынужден объявить о своей отставке после ухода десятков министров в начале июля», — говорится в сюжете.
Борис Джонсон астрология - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 09:14
Ирония судьбы, или "Прощай, Борис!" Астрология и политика в жизни премьера Джонсона
Чтобы показать свою любовь к Джонсону, многие украинцы нарисовали фрески и оформили торты, которые ласково называют «Джонсонюк», рассказывает WION.
Всё когда-то заканчивается. И вооружение Украины Западом тоже
В последнее время всё чаще звучат прогнозы прекращения военной и материальной помощи Киеву со стороны Запада.
«Всё более вероятным становится сценарий, что к осени и зиме европейские и американские лидеры окажутся под сильным давлением и замедлят или остановят поток денег и оружия в Киев», — пишет подполковник Вооружённых Сил США Дэниел Дэвис в статье для издания 19Fortyfive.
По его мнению, конфликт на Украине к зиме не закончится. А с наступлением холодов, когда потребность в энергоресурсах возрастёт в разы, население США и стран Европы усилит давление на власти для прекращения трат на поддержку Украины.
- РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 17:07
Александр Хроленко: Россия готовит мощный удар по ВСУ далеко за пределами Донбасса
«Экономики западных государств уже показывают признаки приближения рецессии. Отчасти в результате масштабных санкций, введённых против России, цены на бензин выросли до исторического максимума, мировые запасы продовольствия упали почти до кризисного уровня, повысив стоимость практически всех продуктов.
<…> Ситуация с газом в Европе может оказаться спусковым крючком для сокращения западной поддержки Украины», — убеждён Дэвис.
Срыв зерновой сделки
27 июля в Стамбуле официально начал работать Совместный координационный центр по безопасной транспортировке зерна с Украины. По словам посла РФ в Турции Алексея Ерхова и неназванного турецкого чиновника, слова которого приводит информационное агентство Reuters, экспорт первых партий может начаться через несколько дней после урегулирования ряда практических вопросов.
Как пояснил министр обороны Турции Хулуси Акар, в центре на постоянной основе будут присутствовать по пять представителей РФ, Украины, Турции и ООН, как военных, так и гражданских.
Специалисты будут регистрировать торговые суда, участвующие в экспорте зерна, осуществлять их техническое отслеживание во взаимодействии со странами — участницами сделки и ООН, досмотр судов проводится при их погрузке в портах Украины и в турецких портах. Разминирование будет проводиться при необходимости, однако, как заявил Акар, на нынешней стадии в этом необходимости нет.
Тем временем пресс-служба Военно-морских сил Вооружённых сил Украины сообщила о возобновлении деятельности портов Одесса, Черноморск и Южный в связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна.
Уборка зерновых в Донецкой и Луганской областях, поле, зерно - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 04:30
Эксперт назвал главную проблему, почему не могут вывезти зерно с УкраиныГлавная проблема вывоза зерна с Украины в том, что Киев не может собрать его со всей страны, а Россия пошла на эту сделку ради Турции, как только турецкие потребности будут удовлетворены, то все сорвется, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру
Однако, чтобы это стало возможным, пришлось преодолеть не только разногласия участниц сделки, но и диверсии третьих стран.
«Есть государства, которые хотят продолжения войны, более того, ряд из них пытались препятствовать заключению зерновой сделки. Они считают, что чем дольше продлится война, тем больше ослабнет Россия», — рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавшуоглу в эфире телеканала «ТМ-100».
Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко выразил надежду на лучшее, но не исключил риска срыва сделки, поскольку её реализация зависит не только от России, но и от других обстоятельств.
 
ЭксклюзивУкраинаБорис ДжонсонВладимир ЗеленскийзерноТурцияоружиевоенная помощь
 
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