https://ukraina.ru/20220727/1036938080.html

Джонсон – премьер Украины, конец поставок оружия: что говорили об Украине в мире 27 июля

Джонсон – премьер Украины, конец поставок оружия: что говорили об Украине в мире 27 июля - 27.07.2022 Украина.ру

Джонсон – премьер Украины, конец поставок оружия: что говорили об Украине в мире 27 июля

Украина.ру, 27.07.2022

2022-07-27T17:17

2022-07-27T17:17

2022-07-27T18:05

эксклюзив

украина

борис джонсон

владимир зеленский

зерно

турция

оружие

военная помощь

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Борис Джонсонюк не пропадётИндийский новостной канал WION отмечает, что размещённая на сайте президента Украины «язвительная» петиция с призывом предоставить подавшему в отставку премьер-министру Великобритании Борису Джонсону гражданство и назначить главой украинского правительства за сутки набрала более 2500 подписей. Если она получит 25 000 подписей, Владимир Зеленский обязан рассмотреть инициативу, хотя в документе и признаётся, что это не соответствует Конституции Украины.«Джонсон остаётся культовой фигурой в Киеве за его громкую поддержку Украины, которая борется с России, несмотря на то, что он теряет популярность внутри страны и в конечном итоге был вынужден объявить о своей отставке после ухода десятков министров в начале июля», — говорится в сюжете.Чтобы показать свою любовь к Джонсону, многие украинцы нарисовали фрески и оформили торты, которые ласково называют «Джонсонюк», рассказывает WION.Всё когда-то заканчивается. И вооружение Украины Западом тожеВ последнее время всё чаще звучат прогнозы прекращения военной и материальной помощи Киеву со стороны Запада.«Всё более вероятным становится сценарий, что к осени и зиме европейские и американские лидеры окажутся под сильным давлением и замедлят или остановят поток денег и оружия в Киев», — пишет подполковник Вооружённых Сил США Дэниел Дэвис в статье для издания 19Fortyfive.По его мнению, конфликт на Украине к зиме не закончится. А с наступлением холодов, когда потребность в энергоресурсах возрастёт в разы, население США и стран Европы усилит давление на власти для прекращения трат на поддержку Украины.«Экономики западных государств уже показывают признаки приближения рецессии. Отчасти в результате масштабных санкций, введённых против России, цены на бензин выросли до исторического максимума, мировые запасы продовольствия упали почти до кризисного уровня, повысив стоимость практически всех продуктов. <…> Ситуация с газом в Европе может оказаться спусковым крючком для сокращения западной поддержки Украины», — убеждён Дэвис.Срыв зерновой сделки27 июля в Стамбуле официально начал работать Совместный координационный центр по безопасной транспортировке зерна с Украины. По словам посла РФ в Турции Алексея Ерхова и неназванного турецкого чиновника, слова которого приводит информационное агентство Reuters, экспорт первых партий может начаться через несколько дней после урегулирования ряда практических вопросов.Как пояснил министр обороны Турции Хулуси Акар, в центре на постоянной основе будут присутствовать по пять представителей РФ, Украины, Турции и ООН, как военных, так и гражданских. Специалисты будут регистрировать торговые суда, участвующие в экспорте зерна, осуществлять их техническое отслеживание во взаимодействии со странами — участницами сделки и ООН, досмотр судов проводится при их погрузке в портах Украины и в турецких портах. Разминирование будет проводиться при необходимости, однако, как заявил Акар, на нынешней стадии в этом необходимости нет.Тем временем пресс-служба Военно-морских сил Вооружённых сил Украины сообщила о возобновлении деятельности портов Одесса, Черноморск и Южный в связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна.Однако, чтобы это стало возможным, пришлось преодолеть не только разногласия участниц сделки, но и диверсии третьих стран.«Есть государства, которые хотят продолжения войны, более того, ряд из них пытались препятствовать заключению зерновой сделки. Они считают, что чем дольше продлится война, тем больше ослабнет Россия», — рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавшуоглу в эфире телеканала «ТМ-100».Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко выразил надежду на лучшее, но не исключил риска срыва сделки, поскольку её реализация зависит не только от России, но и от других обстоятельств.

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https://ukraina.ru/20220723/1036749974.html

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2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, борис джонсон, владимир зеленский, зерно, турция, оружие, военная помощь