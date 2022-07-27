https://ukraina.ru/20220727/1036938080.html
Джонсон – премьер Украины, конец поставок оружия: что говорили об Украине в мире 27 июля
Джонсон – премьер Украины, конец поставок оружия: что говорили об Украине в мире 27 июля - 27.07.2022 Украина.ру
Джонсон – премьер Украины, конец поставок оружия: что говорили об Украине в мире 27 июля
Украина.ру, 27.07.2022
2022-07-27T17:17
2022-07-27T17:17
2022-07-27T18:05
эксклюзив
украина
борис джонсон
владимир зеленский
зерно
турция
оружие
военная помощь
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Борис Джонсонюк не пропадётИндийский новостной канал WION отмечает, что размещённая на сайте президента Украины «язвительная» петиция с призывом предоставить подавшему в отставку премьер-министру Великобритании Борису Джонсону гражданство и назначить главой украинского правительства за сутки набрала более 2500 подписей. Если она получит 25 000 подписей, Владимир Зеленский обязан рассмотреть инициативу, хотя в документе и признаётся, что это не соответствует Конституции Украины.«Джонсон остаётся культовой фигурой в Киеве за его громкую поддержку Украины, которая борется с России, несмотря на то, что он теряет популярность внутри страны и в конечном итоге был вынужден объявить о своей отставке после ухода десятков министров в начале июля», — говорится в сюжете.Чтобы показать свою любовь к Джонсону, многие украинцы нарисовали фрески и оформили торты, которые ласково называют «Джонсонюк», рассказывает WION.Всё когда-то заканчивается. И вооружение Украины Западом тожеВ последнее время всё чаще звучат прогнозы прекращения военной и материальной помощи Киеву со стороны Запада.«Всё более вероятным становится сценарий, что к осени и зиме европейские и американские лидеры окажутся под сильным давлением и замедлят или остановят поток денег и оружия в Киев», — пишет подполковник Вооружённых Сил США Дэниел Дэвис в статье для издания 19Fortyfive.По его мнению, конфликт на Украине к зиме не закончится. А с наступлением холодов, когда потребность в энергоресурсах возрастёт в разы, население США и стран Европы усилит давление на власти для прекращения трат на поддержку Украины.«Экономики западных государств уже показывают признаки приближения рецессии. Отчасти в результате масштабных санкций, введённых против России, цены на бензин выросли до исторического максимума, мировые запасы продовольствия упали почти до кризисного уровня, повысив стоимость практически всех продуктов. <…> Ситуация с газом в Европе может оказаться спусковым крючком для сокращения западной поддержки Украины», — убеждён Дэвис.Срыв зерновой сделки27 июля в Стамбуле официально начал работать Совместный координационный центр по безопасной транспортировке зерна с Украины. По словам посла РФ в Турции Алексея Ерхова и неназванного турецкого чиновника, слова которого приводит информационное агентство Reuters, экспорт первых партий может начаться через несколько дней после урегулирования ряда практических вопросов.Как пояснил министр обороны Турции Хулуси Акар, в центре на постоянной основе будут присутствовать по пять представителей РФ, Украины, Турции и ООН, как военных, так и гражданских. Специалисты будут регистрировать торговые суда, участвующие в экспорте зерна, осуществлять их техническое отслеживание во взаимодействии со странами — участницами сделки и ООН, досмотр судов проводится при их погрузке в портах Украины и в турецких портах. Разминирование будет проводиться при необходимости, однако, как заявил Акар, на нынешней стадии в этом необходимости нет.Тем временем пресс-служба Военно-морских сил Вооружённых сил Украины сообщила о возобновлении деятельности портов Одесса, Черноморск и Южный в связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна.Однако, чтобы это стало возможным, пришлось преодолеть не только разногласия участниц сделки, но и диверсии третьих стран.«Есть государства, которые хотят продолжения войны, более того, ряд из них пытались препятствовать заключению зерновой сделки. Они считают, что чем дольше продлится война, тем больше ослабнет Россия», — рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавшуоглу в эфире телеканала «ТМ-100».Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко выразил надежду на лучшее, но не исключил риска срыва сделки, поскольку её реализация зависит не только от России, но и от других обстоятельств.
https://ukraina.ru/20220713/1034340934.html
https://ukraina.ru/20220726/1036876612.html
https://ukraina.ru/20220723/1036749974.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, борис джонсон, владимир зеленский, зерно, турция, оружие, военная помощь
Борис Джонсонюк не пропадёт
Индийский новостной канал WION отмечает, что размещённая на сайте президента Украины «язвительная» петиция с призывом предоставить подавшему в отставку премьер-министру Великобритании Борису Джонсону гражданство и назначить главой украинского правительства за сутки набрала более 2500 подписей.
Если она получит 25 000 подписей, Владимир Зеленский обязан рассмотреть инициативу, хотя в документе и признаётся, что это не соответствует Конституции Украины.
«Джонсон остаётся культовой фигурой в Киеве за его громкую поддержку Украины, которая борется с России, несмотря на то, что он теряет популярность внутри страны и в конечном итоге был вынужден объявить о своей отставке после ухода десятков министров в начале июля», — говорится в сюжете.
Чтобы показать свою любовь к Джонсону, многие украинцы нарисовали фрески и оформили торты, которые ласково называют «Джонсонюк», рассказывает WION.
Всё когда-то заканчивается. И вооружение Украины Западом тоже
В последнее время всё чаще звучат прогнозы прекращения военной и материальной помощи Киеву со стороны Запада.
«Всё более вероятным становится сценарий, что к осени и зиме европейские и американские лидеры окажутся под сильным давлением и замедлят или остановят поток денег и оружия в Киев», — пишет подполковник Вооружённых Сил США Дэниел Дэвис в статье для издания 19Fortyfive.
По его мнению, конфликт на Украине к зиме не закончится. А с наступлением холодов, когда потребность в энергоресурсах возрастёт в разы, население США и стран Европы усилит давление на власти для прекращения трат на поддержку Украины.
«Экономики западных государств уже показывают признаки приближения рецессии. Отчасти в результате масштабных санкций, введённых против России, цены на бензин выросли до исторического максимума, мировые запасы продовольствия упали почти до кризисного уровня, повысив стоимость практически всех продуктов.
<…> Ситуация с газом в Европе может оказаться спусковым крючком для сокращения западной поддержки Украины», — убеждён Дэвис.
27 июля в Стамбуле официально начал работать Совместный координационный центр по безопасной транспортировке зерна с Украины. По словам посла РФ в Турции Алексея Ерхова и неназванного турецкого чиновника, слова которого приводит информационное агентство Reuters, экспорт первых партий может начаться через несколько дней после урегулирования ряда практических вопросов.
Как пояснил министр обороны Турции Хулуси Акар, в центре на постоянной основе будут присутствовать по пять представителей РФ, Украины, Турции и ООН, как военных, так и гражданских.
Специалисты будут регистрировать торговые суда, участвующие в экспорте зерна, осуществлять их техническое отслеживание во взаимодействии со странами — участницами сделки и ООН, досмотр судов проводится при их погрузке в портах Украины и в турецких портах. Разминирование будет проводиться при необходимости, однако, как заявил Акар, на нынешней стадии в этом необходимости нет.
Тем временем пресс-служба Военно-морских сил Вооружённых сил Украины сообщила о возобновлении деятельности портов Одесса, Черноморск и Южный в связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна.
Однако, чтобы это стало возможным, пришлось преодолеть не только разногласия участниц сделки, но и диверсии третьих стран.
«Есть государства, которые хотят продолжения войны, более того, ряд из них пытались препятствовать заключению зерновой сделки. Они считают, что чем дольше продлится война, тем больше ослабнет Россия», — рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавшуоглу в эфире телеканала «ТМ-100».
Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко выразил надежду на лучшее, но не исключил риска срыва сделки, поскольку её реализация зависит не только от России, но и от других обстоятельств.