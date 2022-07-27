Киевский режим начал уничтожать мечети в ДНР
Мечети в Донецкой народной республике подвергаются сильнейшим обстрелам, а на оккупированных Киевом территориях ДНР мечети уже разрушены, рассказал председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Донецкой Народной республики Рашид Брагин
В настоящее время в донецкой соборной мечети опасно проводить службы. Буквально перед началом нашей конференции мне позвонили оттуда наши охранники и сообщили, что падает в районе. Очень шумно. Не можем мы рисковать мусульманами в такое время. Поэтому было принято решение приостановить (богослужения - ред.)
Брагин отметил, что в ДНР сохранились мечети в Макеевке, Шахтерске и Снежном, также молиться можно дома, поскольку "другого выхода пока нет".
На пока неподконтрольных ДНР территориях республики украинские боевики уже разрушили мечети, добавил он.
В частности, сгорели мечети в Константиновке, Бахмуте и Славянске, храмы необходимо восстанавливать, подчеркнул глава ДУМ ДНР.
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