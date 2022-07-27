Киевский режим начал уничтожать мечети в ДНР - 27.07.2022 Украина.ру
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Киевский режим начал уничтожать мечети в ДНР
Киевский режим начал уничтожать мечети в ДНР - 27.07.2022 Украина.ру
Киевский режим начал уничтожать мечети в ДНР
Мечети в Донецкой народной республике подвергаются сильнейшим обстрелам, а на оккупированных Киевом территориях ДНР мечети уже разрушены, рассказал председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Донецкой Народной республики Рашид Брагин
2022-07-27T15:24
2022-07-27T15:24
мечеть
днр
украина
разрушения
новости
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Брагин отметил, что в ДНР сохранились мечети в Макеевке, Шахтерске и Снежном, также молиться можно дома, поскольку "другого выхода пока нет".На пока неподконтрольных ДНР территориях республики украинские боевики уже разрушили мечети, добавил он.В частности, сгорели мечети в Константиновке, Бахмуте и Славянске, храмы необходимо восстанавливать, подчеркнул глава ДУМ ДНР.
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мечеть, днр, украина, разрушения, новости

Киевский режим начал уничтожать мечети в ДНР

15:24 27.07.2022
 
© РИА Новости . Михаил Патлис / Перейти в фотобанкСтроительство Соборной мечети в Симферополе
Строительство Соборной мечети в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости . Михаил Патлис
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Мечети в Донецкой народной республике подвергаются сильнейшим обстрелам, а на оккупированных Киевом территориях ДНР мечети уже разрушены, рассказал председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Донецкой Народной республики Рашид Брагин
В настоящее время в донецкой соборной мечети опасно проводить службы. Буквально перед началом нашей конференции мне позвонили оттуда наши охранники и сообщили, что падает в районе. Очень шумно. Не можем мы рисковать мусульманами в такое время. Поэтому было принято решение приостановить (богослужения - ред.)
Рашид Брагин
председатель ДУМ ДНР
Брагин отметил, что в ДНР сохранились мечети в Макеевке, Шахтерске и Снежном, также молиться можно дома, поскольку "другого выхода пока нет".
На пока неподконтрольных ДНР территориях республики украинские боевики уже разрушили мечети, добавил он.
В частности, сгорели мечети в Константиновке, Бахмуте и Славянске, храмы необходимо восстанавливать, подчеркнул глава ДУМ ДНР.
Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича после освобождения от националистов
17 апреля, 11:21
Харьковские мародёры, убийство ребёнка теробороной, потери Украины, освобождение турецкой мечети и наёмники в Мариуполе. Хроника событий на Украине на 11:00 17 апреляВ Харькове орудуют банды мародёров. Мать убитого в Радомышле теробороной 12-летнего мальчика записала видеообращение. Украинские военные продолжают нести потери. Названо число иностранных наёмников в Мариуполе и на территории всей Украины
 
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