Киевский режим начал уничтожать мечети в ДНР

В настоящее время в донецкой соборной мечети опасно проводить службы. Буквально перед началом нашей конференции мне позвонили оттуда наши охранники и сообщили, что падает в районе. Очень шумно. Не можем мы рисковать мусульманами в такое время. Поэтому было принято решение приостановить (богослужения - ред.)

Рашид Брагин председатель ДУМ ДНР председатель ДУМ ДНР