https://ukraina.ru/20220727/1036926336.html

Теракт в Херсоне: есть пострадавшие

Теракт в Херсоне: есть пострадавшие - 27.07.2022 Украина.ру

Теракт в Херсоне: есть пострадавшие

В Херсоне по пути следования полицейского автомобиля сработало взрывное устройство, передает РИА Новости, ссылаясь на местные власти

2022-07-27T15:29

2022-07-27T15:29

2022-07-27T15:57

новости

теракт

херсон

взрыв

полиция

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Сообщается, что при взрыве были ранены двое сотрудников полиции.ВСУ регулярно совершают теракты на освобожденных территориях, чтобы запугать местное население. Власти региона успешно предотвращают нападения.Так, 15 июля в Мелитополе Запорожской области полицейские задержали мужчину, который готовил теракт с использованием самодельного взрывного устройства.

https://ukraina.ru/20220720/1036707065.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, теракт, херсон, взрыв, полиция