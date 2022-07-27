https://ukraina.ru/20220727/1036926336.html
Теракт в Херсоне: есть пострадавшие
Теракт в Херсоне: есть пострадавшие - 27.07.2022 Украина.ру
Теракт в Херсоне: есть пострадавшие
В Херсоне по пути следования полицейского автомобиля сработало взрывное устройство, передает РИА Новости, ссылаясь на местные власти
2022-07-27T15:29
2022-07-27T15:29
2022-07-27T15:57
новости
теракт
херсон
взрыв
полиция
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Сообщается, что при взрыве были ранены двое сотрудников полиции.ВСУ регулярно совершают теракты на освобожденных территориях, чтобы запугать местное население. Власти региона успешно предотвращают нападения.Так, 15 июля в Мелитополе Запорожской области полицейские задержали мужчину, который готовил теракт с использованием самодельного взрывного устройства.
https://ukraina.ru/20220720/1036707065.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, теракт, херсон, взрыв, полиция
Теракт в Херсоне: есть пострадавшие
15:29 27.07.2022 (обновлено: 15:57 27.07.2022)
В Херсоне по пути следования полицейского автомобиля сработало взрывное устройство, передает РИА Новости, ссылаясь на местные власти