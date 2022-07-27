Теракт в Херсоне: есть пострадавшие - 27.07.2022 Украина.ру
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Теракт в Херсоне: есть пострадавшие
Теракт в Херсоне: есть пострадавшие - 27.07.2022 Украина.ру
Теракт в Херсоне: есть пострадавшие
В Херсоне по пути следования полицейского автомобиля сработало взрывное устройство, передает РИА Новости, ссылаясь на местные власти
2022-07-27T15:29
2022-07-27T15:57
новости
теракт
херсон
взрыв
полиция
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Сообщается, что при взрыве были ранены двое сотрудников полиции.ВСУ регулярно совершают теракты на освобожденных территориях, чтобы запугать местное население. Власти региона успешно предотвращают нападения.Так, 15 июля в Мелитополе Запорожской области полицейские задержали мужчину, который готовил теракт с использованием самодельного взрывного устройства.
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новости, теракт, херсон, взрыв, полиция

Теракт в Херсоне: есть пострадавшие

15:29 27.07.2022 (обновлено: 15:57 27.07.2022)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПротивопаводковый подрыв льда на реке Бия в Алтайском крае
Противопаводковый подрыв льда на реке Бия в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
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В Херсоне по пути следования полицейского автомобиля сработало взрывное устройство, передает РИА Новости, ссылаясь на местные власти
Сообщается, что при взрыве были ранены двое сотрудников полиции.
ВСУ регулярно совершают теракты на освобожденных территориях, чтобы запугать местное население. Власти региона успешно предотвращают нападения.
Так, 15 июля в Мелитополе Запорожской области полицейские задержали мужчину, который готовил теракт с использованием самодельного взрывного устройства.
Антоновский мост Херсон - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 19:00
Теракты ВСУ, география СВО и новая эпоха Путина. Итоги 20 июля на Украине
 
НовоститерактХерсонвзрывполиция
 
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