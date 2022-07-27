Норвежские проститутки начали выдавать себя за украинок, чтобы больше заработать - СМИ - 27.07.2022 Украина.ру
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Норвежские проститутки начали выдавать себя за украинок, чтобы больше заработать - СМИ
Норвежские проститутки начали выдавать себя за украинок, чтобы больше заработать - СМИ - 27.07.2022 Украина.ру
Норвежские проститутки начали выдавать себя за украинок, чтобы больше заработать - СМИ
Норвежские проститутки начали выдавать себя за украинок. Об этом 26 июля сообщила местная телекомпания NRK
2022-07-27T08:07
2022-07-27T08:07
новости
норвегия
беженцы
украина
проститутки
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В сообщении уточняется, что на такой шаг представительницы древнейшей профессии в Норвегии идут ради дополнительного заработка, потому что клиенты якобы охотнее платят беженкам с Украины.По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев за последние несколько месяцев с Украины выехало около 8,8 миллионов человек.Ранее NRK сообщала, что украинские беженцы в Норвегии вынуждены стоять в очередях за бесплатной едой, чтобы не умереть с голоду, а некоторые задумываются о проституции.
https://ukraina.ru/20220727/1036900926.html
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новости, норвегия, беженцы, украина, проститутки

Норвежские проститутки начали выдавать себя за украинок, чтобы больше заработать - СМИ

08:07 27.07.2022
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AP / Efrem Lukatsky
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Норвежские проститутки начали выдавать себя за украинок. Об этом 26 июля сообщила местная телекомпания NRK
В сообщении уточняется, что на такой шаг представительницы древнейшей профессии в Норвегии идут ради дополнительного заработка, потому что клиенты якобы охотнее платят беженкам с Украины.
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев за последние несколько месяцев с Украины выехало около 8,8 миллионов человек.
Ранее NRK сообщала, что украинские беженцы в Норвегии вынуждены стоять в очередях за бесплатной едой, чтобы не умереть с голоду, а некоторые задумываются о проституции.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
07:42
Минобороны РФ построит в Мариуполе жилой квартал. Первое заселение состоится через месяцДо конца 2022 года в Мариуполе завершат строительство нового жилого микрорайона. Этой работой уже занимаются специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России, сообщают 27 июля в оборонном ведомстве
 
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