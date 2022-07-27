https://ukraina.ru/20220727/1036901448.html

Норвежские проститутки начали выдавать себя за украинок, чтобы больше заработать - СМИ

Норвежские проститутки начали выдавать себя за украинок, чтобы больше заработать - СМИ - 27.07.2022 Украина.ру

Норвежские проститутки начали выдавать себя за украинок, чтобы больше заработать - СМИ

Норвежские проститутки начали выдавать себя за украинок. Об этом 26 июля сообщила местная телекомпания NRK

2022-07-27T08:07

2022-07-27T08:07

2022-07-27T08:07

новости

норвегия

беженцы

украина

проститутки

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В сообщении уточняется, что на такой шаг представительницы древнейшей профессии в Норвегии идут ради дополнительного заработка, потому что клиенты якобы охотнее платят беженкам с Украины.По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев за последние несколько месяцев с Украины выехало около 8,8 миллионов человек.Ранее NRK сообщала, что украинские беженцы в Норвегии вынуждены стоять в очередях за бесплатной едой, чтобы не умереть с голоду, а некоторые задумываются о проституции.

https://ukraina.ru/20220727/1036900926.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, норвегия, беженцы, украина, проститутки