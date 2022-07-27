Норвежские проститутки начали выдавать себя за украинок, чтобы больше заработать - СМИ
© AP / Efrem Lukatsky
© AP / Efrem Lukatsky
Норвежские проститутки начали выдавать себя за украинок. Об этом 26 июля сообщила местная телекомпания NRK
В сообщении уточняется, что на такой шаг представительницы древнейшей профессии в Норвегии идут ради дополнительного заработка, потому что клиенты якобы охотнее платят беженкам с Украины.
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев за последние несколько месяцев с Украины выехало около 8,8 миллионов человек.
Ранее NRK сообщала, что украинские беженцы в Норвегии вынуждены стоять в очередях за бесплатной едой, чтобы не умереть с голоду, а некоторые задумываются о проституции.
07:42Минобороны РФ построит в Мариуполе жилой квартал. Первое заселение состоится через месяцДо конца 2022 года в Мариуполе завершат строительство нового жилого микрорайона. Этой работой уже занимаются специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России, сообщают 27 июля в оборонном ведомстве