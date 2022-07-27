https://ukraina.ru/20220727/1036878057.html

"Посидели две недели": журналист рассказал о контрнаступлении ВСУ, о котором не писали СМИ

Журналист рассказал о контрнаступлении ВСУ, о котором не писали СМИ

"Посидели две недели": журналист рассказал о контрнаступлении ВСУ, о котором не писали СМИ

Многие жители Мелитополя боятся, что угрозы Украины о скором контрнаступлении не просто слова. Насколько эти опасения могут быть оправданы, в интервью изданию Украина.ру ответил социолог, блогер и журналист из Донецка Денис Селезнев

2022-07-27T07:45

2022-07-27T07:45

2022-07-27T07:45

украина

контрнаступление

всу

журналист

селезнев

донецк

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"Я всем говорю, что Мелитополю надо беспокоиться после того, как будут взяты (украинской армией. — Ред.) Новая Каховка и Васильевка. На сегодняшний день они (ВСУ – ред.) ведут контрнаступление под Херсоном с марта. Если посмотреть на результаты по карте, то результат этого – два взятых села, по сути, которые мы поменяли на Северодонецк и Лисичанск. У них была попытка форсирования в направлении Новой Каховки – Давыдов Брод. Они форсировали реку Ингулец, сделали плацдарм, посидели две недели под артобстрелом, откатились назад", - сказал журналист.Он напомнил, что украинские военные уже пытались наступать в Новую Каховку, просто не афишировали этот факт, ведь "перемог" там не было, а киевскому режиму крайне необходима хоть какая-нибудь победа.

https://ukraina.ru/20220725/1036830067.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, контрнаступление, всу, журналист, селезнев, донецк