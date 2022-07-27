Журналист рассказал о контрнаступлении ВСУ, о котором не писали СМИ
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"Посидели две недели": журналист рассказал о контрнаступлении ВСУ, о котором не писали СМИ
Журналист рассказал о контрнаступлении ВСУ, о котором не писали СМИ
"Посидели две недели": журналист рассказал о контрнаступлении ВСУ, о котором не писали СМИ
Многие жители Мелитополя боятся, что угрозы Украины о скором контрнаступлении не просто слова. Насколько эти опасения могут быть оправданы, в интервью изданию Украина.ру ответил социолог, блогер и журналист из Донецка Денис Селезнев
2022-07-27T07:45
2022-07-27T07:45
украина
контрнаступление
всу
журналист
селезнев
донецк
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"Я всем говорю, что Мелитополю надо беспокоиться после того, как будут взяты (украинской армией. — Ред.) Новая Каховка и Васильевка. На сегодняшний день они (ВСУ – ред.) ведут контрнаступление под Херсоном с марта. Если посмотреть на результаты по карте, то результат этого – два взятых села, по сути, которые мы поменяли на Северодонецк и Лисичанск. У них была попытка форсирования в направлении Новой Каховки – Давыдов Брод. Они форсировали реку Ингулец, сделали плацдарм, посидели две недели под артобстрелом, откатились назад", - сказал журналист.Он напомнил, что украинские военные уже пытались наступать в Новую Каховку, просто не афишировали этот факт, ведь "перемог" там не было, а киевскому режиму крайне необходима хоть какая-нибудь победа.
https://ukraina.ru/20220725/1036830067.html
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украина, контрнаступление, всу, журналист, селезнев, донецк

"Посидели две недели": журналист рассказал о контрнаступлении ВСУ, о котором не писали СМИ

07:45 27.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ БТР флаг украинский военнослужащий
ВСУ БТР флаг украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Многие жители Мелитополя боятся, что угрозы Украины о скором контрнаступлении не просто слова. Насколько эти опасения могут быть оправданы, в интервью изданию Украина.ру ответил социолог, блогер и журналист из Донецка Денис Селезнев
"Я всем говорю, что Мелитополю надо беспокоиться после того, как будут взяты (украинской армией. — Ред.) Новая Каховка и Васильевка. На сегодняшний день они (ВСУ – ред.) ведут контрнаступление под Херсоном с марта. Если посмотреть на результаты по карте, то результат этого – два взятых села, по сути, которые мы поменяли на Северодонецк и Лисичанск. У них была попытка форсирования в направлении Новой Каховки – Давыдов Брод. Они форсировали реку Ингулец, сделали плацдарм, посидели две недели под артобстрелом, откатились назад", - сказал журналист.
Он напомнил, что украинские военные уже пытались наступать в Новую Каховку, просто не афишировали этот факт, ведь "перемог" там не было, а киевскому режиму крайне необходима хоть какая-нибудь победа.
25 июля, 15:19
Денис Селезнев: В Мелитополе тревожатся, что ВСУ вернутся
 
УкраинаконтрнаступлениеВСУжурналистСелезневДонецк
 
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