Госдума предложила признать Украину страной-террористом
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В Госдуме РФ предложили признать Украину террористическим государством
Госдума предложила признать Украину страной-террористом
В Госдуме РФ предложили признать Украину террористическим государством
В партии "Справедливая Россия — За правду" подготовили законопроект о "террористических государствах", который признает таковым Украину. Об этом 26 июля в своем Telegram-канале сообщил председатель партии Сергей Миронов
2022-07-26T15:06
2022-07-26T15:06
новости
украина
миронов
законопроект
telegram
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В документе предлагается разрывать дипломатические отношения с такими странами и конфисковать имущество их граждан для возмещения ущерба. При этом страны, поставляющие оружие в такие государства будут признаны спонсорами терроризма.В перечне государств, ответственных за терроризм, который прилагается к законопроекту, указана только Украина.По словам политика, это предложение "не осталось незамеченным экспертным сообществом, были начаты горячие дискуссии". Так, большинство экспертов поддержали инициативу СР.
https://ukraina.ru/20220719/1036611060.html
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новости, украина, миронов, законопроект, telegram

В Госдуме РФ предложили признать Украину террористическим государством

15:06 26.07.2022
 
© Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
© Пресс-служба Государственной Думы РФ
Перейти в фотобанк
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В партии "Справедливая Россия — За правду" подготовили законопроект о "террористических государствах", который признает таковым Украину. Об этом 26 июля в своем Telegram-канале сообщил председатель партии Сергей Миронов
В документе предлагается разрывать дипломатические отношения с такими странами и конфисковать имущество их граждан для возмещения ущерба. При этом страны, поставляющие оружие в такие государства будут признаны спонсорами терроризма.
В перечне государств, ответственных за терроризм, который прилагается к законопроекту, указана только Украина.
Вчера с депутатами нашей фракции мы внесли очень знаковый законопроект, обосновывающий признание нынешней Украины террористическим государством.
Заседание комитета Госдумы РФ по обороне с участием главы минобороны РФ С. Шойгу
Сергей Миронов
Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду»
По словам политика, это предложение "не осталось незамеченным экспертным сообществом, были начаты горячие дискуссии". Так, большинство экспертов поддержали инициативу СР.
Премьер-министр РФ Д. Медведев провел заседание правительства РФ
19 июля, 12:20
"Растерявшиеся политические импотенты": Медведев назвал Белый дом спонсором терроризмаЗампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 19 июля в своем Telegram-канале обвинил США в бесконтрольных поставках оружия на Украину, откуда оно потом "расползается" по всему миру
 
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