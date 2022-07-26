https://ukraina.ru/20220726/1036880559.html
В Госдуме РФ предложили признать Украину террористическим государством
Госдума предложила признать Украину страной-террористом
В Госдуме РФ предложили признать Украину террористическим государством
В партии "Справедливая Россия — За правду" подготовили законопроект о "террористических государствах", который признает таковым Украину. Об этом 26 июля в своем Telegram-канале сообщил председатель партии Сергей Миронов
2022-07-26T15:06
2022-07-26T15:06
2022-07-26T15:06
новости
украина
миронов
законопроект
telegram
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В документе предлагается разрывать дипломатические отношения с такими странами и конфисковать имущество их граждан для возмещения ущерба. При этом страны, поставляющие оружие в такие государства будут признаны спонсорами терроризма.В перечне государств, ответственных за терроризм, который прилагается к законопроекту, указана только Украина.По словам политика, это предложение "не осталось незамеченным экспертным сообществом, были начаты горячие дискуссии". Так, большинство экспертов поддержали инициативу СР.
https://ukraina.ru/20220719/1036611060.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, миронов, законопроект, telegram
В Госдуме РФ предложили признать Украину террористическим государством
В партии "Справедливая Россия — За правду" подготовили законопроект о "террористических государствах", который признает таковым Украину. Об этом 26 июля в своем Telegram-канале сообщил председатель партии Сергей Миронов