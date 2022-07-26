https://ukraina.ru/20220726/1036880559.html

В Госдуме РФ предложили признать Украину террористическим государством

Госдума предложила признать Украину страной-террористом

В Госдуме РФ предложили признать Украину террористическим государством

В партии "Справедливая Россия — За правду" подготовили законопроект о "террористических государствах", который признает таковым Украину. Об этом 26 июля в своем Telegram-канале сообщил председатель партии Сергей Миронов

2022-07-26T15:06

2022-07-26T15:06

2022-07-26T15:06

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В документе предлагается разрывать дипломатические отношения с такими странами и конфисковать имущество их граждан для возмещения ущерба. При этом страны, поставляющие оружие в такие государства будут признаны спонсорами терроризма.В перечне государств, ответственных за терроризм, который прилагается к законопроекту, указана только Украина.По словам политика, это предложение "не осталось незамеченным экспертным сообществом, были начаты горячие дискуссии". Так, большинство экспертов поддержали инициативу СР.

https://ukraina.ru/20220719/1036611060.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, миронов, законопроект, telegram