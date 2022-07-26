https://ukraina.ru/20220726/1036876215.html

"Прочь с Украины!" В Киеве пригрозили расправой бразильским дипломатам

"Прочь с Украины!" В Киеве пригрозили расправой бразильским дипломатам - 26.07.2022 Украина.ру

"Прочь с Украины!" В Киеве пригрозили расправой бразильским дипломатам

Посольство Бразилии в Киеве получило письмо с угрозами физической расправы над сотрудниками, сообщает 26 июля Telegram-канал "Київ. На зв’язку"

2022-07-26T14:14

2022-07-26T14:14

2022-07-26T14:14

новости

бразилия

посольство

киев

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По информации канала, полиция украинской столицы получила письмо от посольства Бразилии, в котором сообщается об угрозах и радикальных призывах в адрес бразильских дипломатов."После позорного отказа предоставить право выступления Президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите МЕРКОСУР, из-за последовательной антиукраинской позиции Бразилии, ее президент Жаира Болсонару, все сотрудники посольства Бразилии оказались в списках объектов для физического уничтожения! Вы должны покинуть территория Украины, пока еще живы и можете это сделать самостоятельно! Прочь с Украины!" - говорится в письме.По информации СМИ, имя или никнейм автора письма – Станислав Витэр, но человек с таким именем ранее не был в разработке СБУ. В данный момент спецслужбы проводят проверку.Ранее в своем интервью телеканалу Globo 20 июля Владимир Зеленский раскритиковал президента Бразилии Жаира Болсонару за позицию нейтралитета в отношении украинского конфликта. Зеленский убежден, что по вопросу украинского конфликта невозможно быть "посередине", не принимая чьей-то стороны.

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новости, бразилия, посольство, киев