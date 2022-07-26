https://ukraina.ru/20220726/1036863045.html

"Украина – не Россия": что нужно понимать при работе на освобождённых территориях

"Украина – не Россия": что нужно понимать при работе на освобождённых территориях - 26.07.2022 Украина.ру

"Украина – не Россия": что нужно понимать при работе на освобождённых территориях

Украина.ру, 26.07.2022

2022-07-26T13:39

2022-07-26T13:39

2022-07-26T13:39

освобождённые регионы украины

украина

россия

интеграция

российское гражданство

учителя

школы

мнение

колонка

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Среди многих проблем освобождённых территорий не последнюю роль играет проблема школьного образования. Сейчас многие учителя боятся работать или, получив "внушение" от профильных управлений образования (сопровождающееся посулами соответствующего вознаграждения), агитируют за удалённое обучение по украинским программам. Это вызывает значительную обеспокоенность у военно-гражданских администраций, назначенных Россией.Впрочем, у нас не меньшую озабоченность вызывает то, что российская интеллектуальная элита не всегда понимает глубину проблемы и мыслит линейно. Вот, например, уважаемый автор пишет (и встречает поддержку), примерно так: "с юридической точки зрения они – настоящие коллаборанты, которые сотрудничают с “антинародным киевским режимом” (С.В. Лавров) и разбираться с ним должны специалисты ФСБ. (…) Такие учителя, как минимум, должны получать волчий билет не только на работу по своей профессии, но и в любой социальной сфере. (…) За сотрудничество с киевской властью нужно платить ГУЛАГом вообще-то".Прежде чем обрушивать на подневольных, в общем-то, людей, такие инвективы, неплохо было бы хотя бы попытаться их понять.Во-первых, мы, разумеется, не оккупанты. Мы даже и без статьи Путина отлично знаем, что Украина и Россия – одна страна, один народ и только по исторической случайности два государства. А уж два враждебных государства – и вовсе только злой волей Вашингтона (нет, ну на самом деле так, без шуток).Но на освобождённых территориях мы сталкиваемся с людьми, которые тридцать лет жили в тысячелетнем украинском государстве, существующем ещё со времён "трипольской цивилизации" (что бы это ни значило). Их учили, что период с 1654 по 1991 год – это "российская оккупация", а с 2014 по 2022 год – "российская агрессия" против мирного суверенного государства. И вообще – только украинцы настоящие европейские славяне, а русские – финно-угро-татары (не спрашивайте как евроинтеграция совмещается с ненавистью к финнам и венграм). Это чисто на уровне пропаганды, не беря случаев, когда кум, сват, брат призван в ВСУ и воюет против России.Я, разумеется, упрощаю и беру ситуацию в экстремуме (с обеих сторон кстати – есть масса русских, которые украинцев "одним народом" не считают). Подавляющее большинство носителей такой идеологии смылись вслед за ВСУ. Но в элементах она включена в сознание подавляющего большинства жителей освобождённых территорий. И происходящие события они видят иначе.Кстати, статью Путина об историческом единстве они не читали (за ненадобностью), а даже прочитав – не поняли. Оруэлл, объясняя суть "новояза", приводит в пример фрагмент Декларации независимости США и пишет: "перевести это на новояз с сохранением смысла нет никакой возможности. Самое большее, что тут можно сделать, – это вогнать весь отрывок в одно слово: мыслепреступление". Ну вот и статья Путина звучит для современного украинца абсурдно. Вообще учебный процесс надо начинать с её разбора учителями – просто, чтобы хотя бы они для начала поняли, как они вдруг оказались в России.Во-вторых, а с какой это радости люди на освобождённых территориях должны воспринимать именно Украину как оккупационный режим? Они жили в этом государстве тридцать лет. Они голосовали на выборах и референдумах. Даже если у них есть какие-то претензии к этому государству (претензии есть всегда), они с ним свыклись и воспринимают его как своё. Часто-густо это вообще люди, которые родились после 1 декабря 1991 года и жизни в каком-то другом государстве помимо Украины себе не представляют. Не все же за 30 лет были обладателями двух, трёх, а то и четырёх паспортов, причём – не меняя места жительства…Даже если эти люди уже успели получить российский паспорт, то это не значит, что они стали такими же россиянами, как жители Калининграда или Новосибирска (кстати, из последнего только что удрала за границу местная депутатка вполне славоукраинских взглядов…). Даже в Крыму процесс социализации и приспособления к российским реалиям не до конца завершён. А жители Запорожской области последние восемь лет жили в условиях антироссийской истерии.И да – они вдруг стали россиянами в значительной мере случайно. Потому что Крым есть Крым – он никогда не был вполне Украиной. И уж тем более нельзя их сравнивать с людьми, которые сознательно переехали в Россию и годами добивались получения российского гражданства, преодолевая бюрократические рогатки, заботливо расставленные ФМС в самых неожиданных местах.Кстати, о цитатах из Сергея Викторовича Лаврова – власть, конечно, антинародная, но антинародную власть можно ведь и поменять. Путём голосования. А государство никуда не денется. Это не говоря о том, что ещё в марте Россия вела переговоры с "антинародной властью". Да и сейчас договорённости с ней отнюдь не исключаются.В-третьих, давайте не будем забывать, что у всех этих людей есть глаза, уши и какие-никакие навыки логического мышления. Они обязаны считаться с возможностью того, что завтра будет какой-то "жест доброй воли", потом Минск-3, а их даже предупредить забудут (как забыли предупредить сельского голову Старого Салтова). И за счастье будет, если к ним всего лишь пожалуют представители СБУ и всего лишь будут шить статью за коллаборационизм…Да, Россия сейчас демонстрирует в высшей степени серьёзные намерения. Это видно и по созданию администраций, и по введению рубля, и по упрощённому порядку получения гражданства, и по визитам высших должностных лиц России. И, тем не менее, до нормализации ситуации в регионах (прифронтовых и с непонятным статусом) и, тем более, их интеграции в состав России ещё очень далеко.В общем, жителям освобождённых территорий нужно ещё долго объяснять, что реальность изменилась и учить жить в этой реальности. Ну а представителям российской интеллектуальной элиты нужно всё же снизойти к тому, что люди на освобождённых территориях живут в иной реальности и вообще между двух огней, где цена однозначного выбора – не ГУЛАГ (которого, кстати, уже 63 года как нет), а жизнь. Убитые украинскими террористами чиновники ВГА не дадут соврать.

https://ukraina.ru/20220722/1036734693.html

https://ukraina.ru/20210719/1031863666.html

https://ukraina.ru/20220608/1034121966.html

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2022

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_728:93:2209:1574_100x100_80_0_0_7f35b7579f428ef29270023ba27f1f00.jpg

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