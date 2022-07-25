https://ukraina.ru/20220725/1036849818.html

"Настоящий вкус": эксперт рассказал, какую продукцию поставляет Запорожская область РФ

"Настоящий вкус": эксперт рассказал, какую продукцию поставляет Запорожская область РФ - 25.07.2022 Украина.ру

"Настоящий вкус": эксперт рассказал, какую продукцию поставляет Запорожская область РФ

Запорожская область поставляет России фрукты, овощи, зелень - сельхозпродукция, которая очень качественная и натуральная, сказал член Главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в инетрвью Украина.ру

2022-07-25T20:30

2022-07-25T20:30

2022-07-25T20:30

запорожская область

овощи

фрукты

россия

новости

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Он рассказал, что область попала в серую зону, потому что она уже не Украина, но еще не Россия и пока есть проблемы с ранками сбыта продукции.По его мнению, продукция из Запорожской области качественная и намного дешевле, "это тоже - импортозамещение, по сути, это продовольственная безопасность России, которая нам необходима в условиях международных санкций и прочих вещей".Также часть промышленной продукции уже пошла на российские рынки сбыта, заключил член ВГА.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220601/1034076626.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

запорожская область, овощи, фрукты, россия, новости