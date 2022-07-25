"Настоящий вкус": эксперт рассказал, какую продукцию поставляет Запорожская область РФ - 25.07.2022 Украина.ру
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"Настоящий вкус": эксперт рассказал, какую продукцию поставляет Запорожская область РФ
"Настоящий вкус": эксперт рассказал, какую продукцию поставляет Запорожская область РФ - 25.07.2022 Украина.ру
"Настоящий вкус": эксперт рассказал, какую продукцию поставляет Запорожская область РФ
Запорожская область поставляет России фрукты, овощи, зелень - сельхозпродукция, которая очень качественная и натуральная, сказал член Главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в инетрвью Украина.ру
2022-07-25T20:30
2022-07-25T20:30
запорожская область
овощи
фрукты
россия
новости
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Он рассказал, что область попала в серую зону, потому что она уже не Украина, но еще не Россия и пока есть проблемы с ранками сбыта продукции.По его мнению, продукция из Запорожской области качественная и намного дешевле, "это тоже - импортозамещение, по сути, это продовольственная безопасность России, которая нам необходима в условиях международных санкций и прочих вещей".Также часть промышленной продукции уже пошла на российские рынки сбыта, заключил член ВГА.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220601/1034076626.html
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запорожская область, овощи, фрукты, россия, новости

"Настоящий вкус": эксперт рассказал, какую продукцию поставляет Запорожская область РФ

20:30 25.07.2022
 
© pixabay.comовощи прилавок рынок помидоры огурцы зелень капуста
овощи прилавок рынок помидоры огурцы зелень капуста
© pixabay.com
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Запорожская область поставляет России фрукты, овощи, зелень - сельхозпродукция, которая очень качественная и натуральная, сказал член Главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в инетрвью Украина.ру
Он рассказал, что область попала в серую зону, потому что она уже не Украина, но еще не Россия и пока есть проблемы с ранками сбыта продукции.
Если говорить о рынке большой России, поставляем фрукты, овощи, зелень - сельхозпродукция, которая здесь очень качественная, которая натуральная, которая с настоящим вкусом, от которого отвыкли большей частью жители крупных российских городов.
Владимир Рогов интервью
Владимир Рогов
Член Главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области
По его мнению, продукция из Запорожской области качественная и намного дешевле, "это тоже - импортозамещение, по сути, это продовольственная безопасность России, которая нам необходима в условиях международных санкций и прочих вещей".
Также часть промышленной продукции уже пошла на российские рынки сбыта, заключил член ВГА.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Работа агрохолдинга Поиск - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 16:14
Будущее Запорожской области, капустный и свекольный кризис, МВД заявило о снижении уровня преступности. Хроника событий на Украине на 16:00 1 июняВласти освобождённой Запорожской области надеются на превращение в российский округ. На Украине рекордно по сравнению с прошлым годом подорожала капуста, также подорожала свёкла. МВД Украины заявило о снижении уровня преступности в стране
 
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20:34Хитрый "план Б" от США и "болван" Джонсон: что в мире говорили об Украине 25 июля
20:30"Настоящий вкус": эксперт рассказал, какую продукцию поставляет Запорожская область РФ
20:15"Шаг за шагом": член ВГА Запорожской области о том, как налаживается жизнь в регионе
20:00"Все целое": журналист Селезнев рассказал о состоянии дороги от Донецка до Мелитополя
19:40Рогов рассказал, как возникла идея создания ВГА на освобождённых территориях Украины
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