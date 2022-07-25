"Настоящий вкус": эксперт рассказал, какую продукцию поставляет Запорожская область РФ
Запорожская область поставляет России фрукты, овощи, зелень - сельхозпродукция, которая очень качественная и натуральная, сказал член Главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в инетрвью Украина.ру
Он рассказал, что область попала в серую зону, потому что она уже не Украина, но еще не Россия и пока есть проблемы с ранками сбыта продукции.
Если говорить о рынке большой России, поставляем фрукты, овощи, зелень - сельхозпродукция, которая здесь очень качественная, которая натуральная, которая с настоящим вкусом, от которого отвыкли большей частью жители крупных российских городов.
По его мнению, продукция из Запорожской области качественная и намного дешевле, "это тоже - импортозамещение, по сути, это продовольственная безопасность России, которая нам необходима в условиях международных санкций и прочих вещей".
Также часть промышленной продукции уже пошла на российские рынки сбыта, заключил член ВГА.
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