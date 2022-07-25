https://ukraina.ru/20220725/1036849290.html

"Шаг за шагом": член ВГА Запорожской области о том, как налаживается жизнь в регионе

"Шаг за шагом": член ВГА Запорожской области о том, как налаживается жизнь в регионе - 25.07.2022 Украина.ру

"Шаг за шагом": член ВГА Запорожской области о том, как налаживается жизнь в регионе

В Запорожской области появились центры занятости, начали проводиться на регулярной основе ярмарки вакансий, люди получают гражданство РФ, но основная проблема региона – это безработица, которая уже решается, сказал член Главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в инетрвью Украина.ру

2022-07-25T20:15

2022-07-25T20:15

2022-07-25T20:15

запорожская область

россия

новости

центр занятости населения

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Он рассказал, что самый главный процесс по восстановлению мирной жизни в Запорожской области – это получение российского гражданства.По его мнению, область попала в серую зону, потому что она уже не Украина, но еще и не Россия и пока есть проблемы с ранками сбыта продукции.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220713/1034340744.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

запорожская область, россия, новости, центр занятости населения