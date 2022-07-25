"Шаг за шагом": член ВГА Запорожской области о том, как налаживается жизнь в регионе
В Запорожской области появились центры занятости, начали проводиться на регулярной основе ярмарки вакансий, люди получают гражданство РФ, но основная проблема региона – это безработица, которая уже решается, сказал член Главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в инетрвью Украина.ру
Он рассказал, что самый главный процесс по восстановлению мирной жизни в Запорожской области – это получение российского гражданства.
Из того, что, слава Богу, получается, шаг за шагом, делать – это хоть какое-то начало работы с рынком труда. У нас появились центры занятости, начали проводиться на регулярной основе ярмарки вакансий. Интерес к ним крайне велик, потому что безработица сейчас – наша основная проблема: нам не нужна рыба, нам нужны удочки, которыми ловить.
По его мнению, область попала в серую зону, потому что она уже не Украина, но еще и не Россия и пока есть проблемы с ранками сбыта продукции.
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