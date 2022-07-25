"Шаг за шагом": член ВГА Запорожской области о том, как налаживается жизнь в регионе - 25.07.2022 Украина.ру
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"Шаг за шагом": член ВГА Запорожской области о том, как налаживается жизнь в регионе
"Шаг за шагом": член ВГА Запорожской области о том, как налаживается жизнь в регионе - 25.07.2022 Украина.ру
"Шаг за шагом": член ВГА Запорожской области о том, как налаживается жизнь в регионе
В Запорожской области появились центры занятости, начали проводиться на регулярной основе ярмарки вакансий, люди получают гражданство РФ, но основная проблема региона – это безработица, которая уже решается, сказал член Главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в инетрвью Украина.ру
2022-07-25T20:15
2022-07-25T20:15
запорожская область
россия
новости
центр занятости населения
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Он рассказал, что самый главный процесс по восстановлению мирной жизни в Запорожской области – это получение российского гражданства.По его мнению, область попала в серую зону, потому что она уже не Украина, но еще и не Россия и пока есть проблемы с ранками сбыта продукции.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220713/1034340744.html
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запорожская область, россия, новости, центр занятости населения

"Шаг за шагом": член ВГА Запорожской области о том, как налаживается жизнь в регионе

20:15 25.07.2022
 
© commons.wikimedia.org / Alexey TolmachovЗапорожье
Запорожье - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© commons.wikimedia.org / Alexey Tolmachov
Читать в
В Запорожской области появились центры занятости, начали проводиться на регулярной основе ярмарки вакансий, люди получают гражданство РФ, но основная проблема региона – это безработица, которая уже решается, сказал член Главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в инетрвью Украина.ру
Он рассказал, что самый главный процесс по восстановлению мирной жизни в Запорожской области – это получение российского гражданства.
Из того, что, слава Богу, получается, шаг за шагом, делать – это хоть какое-то начало работы с рынком труда. У нас появились центры занятости, начали проводиться на регулярной основе ярмарки вакансий. Интерес к ним крайне велик, потому что безработица сейчас – наша основная проблема: нам не нужна рыба, нам нужны удочки, которыми ловить.
Владимир Рогов интервью
Владимир Рогов
Член Главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области
По его мнению, область попала в серую зону, потому что она уже не Украина, но еще и не Россия и пока есть проблемы с ранками сбыта продукции.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Первые российские паспорта выдали жителям Мелитополя - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 07:16
Запорожье — Мелитополь транзит. Тернистый путь украинцев к российскому гражданствуВ понедельник 11 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства РФ всем жителям Украины, а не только жителям Запорожской и Херсонской области, которые стали получать российские паспорта с конца мая
 
Запорожская областьРоссияНовостицентр занятости населения
 
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20:15"Шаг за шагом": член ВГА Запорожской области о том, как налаживается жизнь в регионе
20:00"Все целое": журналист Селезнев рассказал о состоянии дороги от Донецка до Мелитополя
19:40Рогов рассказал, как возникла идея создания ВГА на освобождённых территориях Украины
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