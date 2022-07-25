https://ukraina.ru/20220725/1036848357.html

Рогов рассказал, как возникла идея создания ВГА на освобождённых территориях Украины

Рогов рассказал, как возникла идея создания ВГА на освобождённых территориях Украины - 25.07.2022 Украина.ру

Рогов рассказал, как возникла идея создания ВГА на освобождённых территориях Украины

Идея военно-гражданской администрации возникла, когда военные обеспечивали населению безопасность, а они в свою очередь выстраивали систему перезапуска мирной жизни, сказал член Главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в инетрвью Украина.ру

2022-07-25T19:40

2022-07-25T19:40

2022-07-25T19:40

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Он рассказал, что идея военно-гражданской администрации возникла в конце февраля в Запорожье, когда люди поняли, что нужно выстраивать систему.По его мнению, первенство у военных в администрации, потому что они "своим умением, ратным подвигом" защищают территории, а граждане восстанавливают, перезапускают экономику мирной жизни.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220725/1036836672.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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