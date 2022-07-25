https://ukraina.ru/20220725/1036848357.html
Рогов рассказал, как возникла идея создания ВГА на освобождённых территориях Украины
Рогов рассказал, как возникла идея создания ВГА на освобождённых территориях Украины - 25.07.2022 Украина.ру
Рогов рассказал, как возникла идея создания ВГА на освобождённых территориях Украины
Идея военно-гражданской администрации возникла, когда военные обеспечивали населению безопасность, а они в свою очередь выстраивали систему перезапуска мирной жизни, сказал член Главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в инетрвью Украина.ру
2022-07-25T19:40
2022-07-25T19:40
2022-07-25T19:40
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запорожье
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Он рассказал, что идея военно-гражданской администрации возникла в конце февраля в Запорожье, когда люди поняли, что нужно выстраивать систему.По его мнению, первенство у военных в администрации, потому что они "своим умением, ратным подвигом" защищают территории, а граждане восстанавливают, перезапускают экономику мирной жизни.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220725/1036836672.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, украина, новости, запорожье
Рогов рассказал, как возникла идея создания ВГА на освобождённых территориях Украины
Идея военно-гражданской администрации возникла, когда военные обеспечивали населению безопасность, а они в свою очередь выстраивали систему перезапуска мирной жизни, сказал член Главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в инетрвью Украина.ру