Рогов рассказал, как возникла идея создания ВГА на освобождённых территориях Украины - 25.07.2022 Украина.ру
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Рогов рассказал, как возникла идея создания ВГА на освобождённых территориях Украины
Рогов рассказал, как возникла идея создания ВГА на освобождённых территориях Украины - 25.07.2022 Украина.ру
Рогов рассказал, как возникла идея создания ВГА на освобождённых территориях Украины
Идея военно-гражданской администрации возникла, когда военные обеспечивали населению безопасность, а они в свою очередь выстраивали систему перезапуска мирной жизни, сказал член Главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в инетрвью Украина.ру
2022-07-25T19:40
2022-07-25T19:40
россия
украина
новости
запорожье
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Он рассказал, что идея военно-гражданской администрации возникла в конце февраля в Запорожье, когда люди поняли, что нужно выстраивать систему.По его мнению, первенство у военных в администрации, потому что они "своим умением, ратным подвигом" защищают территории, а граждане восстанавливают, перезапускают экономику мирной жизни.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220725/1036836672.html
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россия, украина, новости, запорожье

Рогов рассказал, как возникла идея создания ВГА на освобождённых территориях Украины

19:40 25.07.2022
 
© Русская веснаВладимир Рогов
Владимир Рогов
© Русская весна
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Идея военно-гражданской администрации возникла, когда военные обеспечивали населению безопасность, а они в свою очередь выстраивали систему перезапуска мирной жизни, сказал член Главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в инетрвью Украина.ру
Он рассказал, что идея военно-гражданской администрации возникла в конце февраля в Запорожье, когда люди поняли, что нужно выстраивать систему.
Когда военные обеспечивали нам безопасность, соответственно, мы, гражданские - должны были выстраивать систему перезапуска мирной жизни. Поэтому и возникла идея военно-гражданской администрации.
Владимир Рогов интервью
Владимир Рогов
Член Главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области
По его мнению, первенство у военных в администрации, потому что они "своим умением, ратным подвигом" защищают территории, а граждане восстанавливают, перезапускают экономику мирной жизни.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Заголовок открываемого материала
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20:34Хитрый "план Б" от США и "болван" Джонсон: что в мире говорили об Украине 25 июля
20:30"Настоящий вкус": эксперт рассказал, какую продукцию поставляет Запорожская область РФ
20:15"Шаг за шагом": член ВГА Запорожской области о том, как налаживается жизнь в регионе
20:00"Все целое": журналист Селезнев рассказал о состоянии дороги от Донецка до Мелитополя
19:40Рогов рассказал, как возникла идея создания ВГА на освобождённых территориях Украины
19:21Военный эксперт рассказал, какое вооружение Южная Корея может передать Украине
19:09Университет спецназа: как Чечня готовит добровольцев для СВО. СПЕЦРЕПОРТАЖ
19:00Контрнаступление под Херсоном, работа разведки. Итоги 25 июля на Украине
19:00"Такая лотерея": журналист Селезнев рассказал, как люди живут в Донецке
18:45Донецкий журналист предположил, когда может наступить переломный момент на Украине
18:39"Там всем нужна психологическая помощь": звезда "Сватов" ответила на нападки коллеги
18:30Селезнев рассказал, как мирные жители Мелитополя относят к России
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