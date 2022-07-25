Донецкий журналист предположил, когда может наступить переломный момент на Украине - 25.07.2022 Украина.ру
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Донецкий журналист предположил, когда может наступить переломный момент на Украине
Донецкий журналист предположил, когда может наступить переломный момент на Украине - 25.07.2022 Украина.ру
Донецкий журналист предположил, когда может наступить переломный момент на Украине
Фронт стабилен, нет никакого продвижения особо, но как только основная группировка переедет под Донецк и начнутся бои там, тогда что-то изменится, сказал социолог, блогер и журналист из Донецка Денис Селезнев в интервью Украина.ру
2022-07-25T18:45
2022-07-25T18:45
донецк
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По его мнению, те силы, которые задействованы РФ, позволяют вести наступления только на одном направлении - под Лисичанском.По его словам, фронт стабилен, ничего не происходит, просто взаимные артиллерийские обстрелы, российские войска сидят и принимают снаряды.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220725/1036838337.html
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донецк, россия, украина, новости, сво

Донецкий журналист предположил, когда может наступить переломный момент на Украине

18:45 25.07.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсвобожденный Лисичанск
Освобожденный Лисичанск - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Фронт стабилен, нет никакого продвижения особо, но как только основная группировка переедет под Донецк и начнутся бои там, тогда что-то изменится, сказал социолог, блогер и журналист из Донецка Денис Селезнев в интервью Украина.ру
По его мнению, те силы, которые задействованы РФ, позволяют вести наступления только на одном направлении - под Лисичанском.
Сейчас какая-то оперативная пауза… Мне так кажется, что это пауза, потому что никакого продвижения особо нет. Как только эта основная группировка переедет под Донецк – только тогда (что-то изменится – Ред.). Но произойдет это до взятия Славянска или после – мы этого не знаем. Если сказать по той динамике, которая сейчас под Донецком, то я бы сказал, что "никогда".
Денис Селезнев
Социолог, блогер и журналист из Донецка
По его словам, фронт стабилен, ничего не происходит, просто взаимные артиллерийские обстрелы, российские войска сидят и принимают снаряды.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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