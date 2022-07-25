https://ukraina.ru/20220725/1036847854.html

Донецкий журналист предположил, когда может наступить переломный момент на Украине

Донецкий журналист предположил, когда может наступить переломный момент на Украине - 25.07.2022 Украина.ру

Донецкий журналист предположил, когда может наступить переломный момент на Украине

Фронт стабилен, нет никакого продвижения особо, но как только основная группировка переедет под Донецк и начнутся бои там, тогда что-то изменится, сказал социолог, блогер и журналист из Донецка Денис Селезнев в интервью Украина.ру

2022-07-25T18:45

2022-07-25T18:45

2022-07-25T18:45

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По его мнению, те силы, которые задействованы РФ, позволяют вести наступления только на одном направлении - под Лисичанском.По его словам, фронт стабилен, ничего не происходит, просто взаимные артиллерийские обстрелы, российские войска сидят и принимают снаряды.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220725/1036838337.html

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донецк, россия, украина, новости, сво