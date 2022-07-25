https://ukraina.ru/20220725/1036847854.html
Донецкий журналист предположил, когда может наступить переломный момент на Украине
Донецкий журналист предположил, когда может наступить переломный момент на Украине - 25.07.2022 Украина.ру
Донецкий журналист предположил, когда может наступить переломный момент на Украине
Фронт стабилен, нет никакого продвижения особо, но как только основная группировка переедет под Донецк и начнутся бои там, тогда что-то изменится, сказал социолог, блогер и журналист из Донецка Денис Селезнев в интервью Украина.ру
2022-07-25T18:45
2022-07-25T18:45
2022-07-25T18:45
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По его мнению, те силы, которые задействованы РФ, позволяют вести наступления только на одном направлении - под Лисичанском.По его словам, фронт стабилен, ничего не происходит, просто взаимные артиллерийские обстрелы, российские войска сидят и принимают снаряды.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220725/1036838337.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
донецк, россия, украина, новости, сво
Донецкий журналист предположил, когда может наступить переломный момент на Украине
Фронт стабилен, нет никакого продвижения особо, но как только основная группировка переедет под Донецк и начнутся бои там, тогда что-то изменится, сказал социолог, блогер и журналист из Донецка Денис Селезнев в интервью Украина.ру