https://ukraina.ru/20220725/1036847568.html

"Такая лотерея": журналист Селезнев рассказал, как люди живут в Донецке

"Такая лотерея": журналист Селезнев рассказал, как люди живут в Донецке - 25.07.2022 Украина.ру

"Такая лотерея": журналист Селезнев рассказал, как люди живут в Донецке

Пока на освобожденных союзными силами территориях налаживается мирная жизнь, жители Донецка продолжают гибнуть под обстрелами, сказал социолог, блогер и журналист из Донецка Денис Селезнев в интервью Украина.ру

2022-07-25T19:00

2022-07-25T19:00

2022-07-25T19:00

донецк

всу

обстрел

новости

россия

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Он рассказал, что ВСУ с конца мая начали сильно обстреливать Донецк, город при этом работает.По его словам, из Донецка уехало очень много людей, но есть те, которые остаются - это большинство горожан, они продолжают жить в обычном режиме.Многие люди устали от того, что постоянно работают системы ПВО, обстрелы ВСУ не заканчиваются, местные жители подавлены и находятся в тяжелом психологическом состоянии, добавил журналист.Неизвестно, когда противник закончит стрелять по городу, на фронте продвижения нет, все стабильно, заключил он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220719/1036567633.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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донецк, всу, обстрел, новости, россия