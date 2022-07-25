"Такая лотерея": журналист Селезнев рассказал, как люди живут в Донецке - 25.07.2022 Украина.ру
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"Такая лотерея": журналист Селезнев рассказал, как люди живут в Донецке
"Такая лотерея": журналист Селезнев рассказал, как люди живут в Донецке - 25.07.2022 Украина.ру
"Такая лотерея": журналист Селезнев рассказал, как люди живут в Донецке
Пока на освобожденных союзными силами территориях налаживается мирная жизнь, жители Донецка продолжают гибнуть под обстрелами, сказал социолог, блогер и журналист из Донецка Денис Селезнев в интервью Украина.ру
2022-07-25T19:00
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донецк
всу
обстрел
новости
россия
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Он рассказал, что ВСУ с конца мая начали сильно обстреливать Донецк, город при этом работает.По его словам, из Донецка уехало очень много людей, но есть те, которые остаются - это большинство горожан, они продолжают жить в обычном режиме.Многие люди устали от того, что постоянно работают системы ПВО, обстрелы ВСУ не заканчиваются, местные жители подавлены и находятся в тяжелом психологическом состоянии, добавил журналист.Неизвестно, когда противник закончит стрелять по городу, на фронте продвижения нет, все стабильно, заключил он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220719/1036567633.html
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донецк, всу, обстрел, новости, россия

"Такая лотерея": журналист Селезнев рассказал, как люди живут в Донецке

19:00 25.07.2022
 
© Федор Громов/Украина.руДонецк Камаз-центр
Донецк Камаз-центр
© Федор Громов/Украина.ру
Читать в
Пока на освобожденных союзными силами территориях налаживается мирная жизнь, жители Донецка продолжают гибнуть под обстрелами, сказал социолог, блогер и журналист из Донецка Денис Селезнев в интервью Украина.ру
Он рассказал, что ВСУ с конца мая начали сильно обстреливать Донецк, город при этом работает.
Все обстрелы происходят в условиях обычного рабочего города. То есть, это такая лотерея, когда ты просто едешь на работу, едешь по делам, и в любом районе ты можешь оказаться под обстрелом. Обстрелы у них носят характер, если не брать те, когда действительно стреляют по военным объектам, когда они пытаются методично туда попасть… Причем стреляют они не очень метко.
Денис Селезнев
Социолог, блогер и журналист из Донецка
По его словам, из Донецка уехало очень много людей, но есть те, которые остаются - это большинство горожан, они продолжают жить в обычном режиме.
Многие люди устали от того, что постоянно работают системы ПВО, обстрелы ВСУ не заканчиваются, местные жители подавлены и находятся в тяжелом психологическом состоянии, добавил журналист.
Неизвестно, когда противник закончит стрелять по городу, на фронте продвижения нет, все стабильно, заключил он.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 08:59
Обстрел как норма жизни. Чего ждут в Донецке от СВО
 
ДонецкВСУобстрелНовостиРоссия
 
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