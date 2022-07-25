https://ukraina.ru/20220725/1036847568.html
"Такая лотерея": журналист Селезнев рассказал, как люди живут в Донецке
"Такая лотерея": журналист Селезнев рассказал, как люди живут в Донецке - 25.07.2022 Украина.ру
"Такая лотерея": журналист Селезнев рассказал, как люди живут в Донецке
Пока на освобожденных союзными силами территориях налаживается мирная жизнь, жители Донецка продолжают гибнуть под обстрелами, сказал социолог, блогер и журналист из Донецка Денис Селезнев в интервью Украина.ру
2022-07-25T19:00
2022-07-25T19:00
2022-07-25T19:00
донецк
всу
обстрел
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103433/59/1034335920_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_24e63cd2c682fb23a37da42d6efaba7b.jpg
Он рассказал, что ВСУ с конца мая начали сильно обстреливать Донецк, город при этом работает.По его словам, из Донецка уехало очень много людей, но есть те, которые остаются - это большинство горожан, они продолжают жить в обычном режиме.Многие люди устали от того, что постоянно работают системы ПВО, обстрелы ВСУ не заканчиваются, местные жители подавлены и находятся в тяжелом психологическом состоянии, добавил журналист.Неизвестно, когда противник закончит стрелять по городу, на фронте продвижения нет, все стабильно, заключил он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220719/1036567633.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103433/59/1034335920_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ecdf1b5b47de055a906ac834abcb1d51.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
донецк, всу, обстрел, новости, россия
"Такая лотерея": журналист Селезнев рассказал, как люди живут в Донецке
Пока на освобожденных союзными силами территориях налаживается мирная жизнь, жители Донецка продолжают гибнуть под обстрелами, сказал социолог, блогер и журналист из Донецка Денис Селезнев в интервью Украина.ру
Он рассказал, что ВСУ с конца мая начали сильно обстреливать Донецк, город при этом работает.
Все обстрелы происходят в условиях обычного рабочего города. То есть, это такая лотерея, когда ты просто едешь на работу, едешь по делам, и в любом районе ты можешь оказаться под обстрелом. Обстрелы у них носят характер, если не брать те, когда действительно стреляют по военным объектам, когда они пытаются методично туда попасть… Причем стреляют они не очень метко.
Денис Селезнев
Социолог, блогер и журналист из Донецка
По его словам, из Донецка уехало очень много людей, но есть те, которые остаются - это большинство горожан, они продолжают жить в обычном режиме.
Многие люди устали от того, что постоянно работают системы ПВО, обстрелы ВСУ не заканчиваются, местные жители подавлены и находятся в тяжелом психологическом состоянии, добавил журналист.
Неизвестно, когда противник закончит стрелять по городу, на фронте продвижения нет, все стабильно, заключил он.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.