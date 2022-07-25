"Все целое": журналист Селезнев рассказал о состоянии дороги от Донецка до Мелитополя - 25.07.2022 Украина.ру
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"Все целое": журналист Селезнев рассказал о состоянии дороги от Донецка до Мелитополя
"Все целое": журналист Селезнев рассказал о состоянии дороги от Донецка до Мелитополя - 25.07.2022 Украина.ру
"Все целое": журналист Селезнев рассказал о состоянии дороги от Донецка до Мелитополя
Дорога от Донецка до Мелитополя и Бердянска примерно на 70% в хорошем состоянии, о боевых действиях напоминают взорванные мосты, которые разрушали ВСУ при отступлении и брошенная техника, регион быстро восстановится, кроме Мариуполя, сказал социолог, блогер и журналист из Донецка Денис Селезнев в интервью Украина.ру
2022-07-25T20:00
2022-07-25T20:00
мелитополь
донецк
трасса
россия
новости
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Он рассказал, что из Донецка в Мелитополь все едут в объезд Мариуполя, по пути дороги были целые, поля засеяны, правильные люди их убирают.По его словам, последний участок – Бердянск-Мелитополь, сто километров трасса – в ужасном состоянии, потому что с советского времени не ремонтировалась.Но уже сейчас ведутся работы по восстановлению дороги, она будет перестроена с нуля, регион быстро "встанет на ноги", заключил журналист.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220621/1034190150.html
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мелитополь, донецк, трасса, россия, новости

"Все целое": журналист Селезнев рассказал о состоянии дороги от Донецка до Мелитополя

20:00 25.07.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Мелитополе
Повседневная жизнь в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Дорога от Донецка до Мелитополя и Бердянска примерно на 70% в хорошем состоянии, о боевых действиях напоминают взорванные мосты, которые разрушали ВСУ при отступлении и брошенная техника, регион быстро восстановится, кроме Мариуполя, сказал социолог, блогер и журналист из Донецка Денис Селезнев в интервью Украина.ру
Он рассказал, что из Донецка в Мелитополь все едут в объезд Мариуполя, по пути дороги были целые, поля засеяны, правильные люди их убирают.
Дорога от Донецка до Мелитополя и Бердянска примерно процентов на семьдесят в хорошем состоянии. Есть даже отремонтированные недавно (участки – Ред.). Все целое. О боевых действиях напоминают взорванные мосты, их при отступлении ВСУ взрывали. Есть там еще немножко техники пожженной, очень мало. Брошенные комплексы ПВО мы видели. В остальном - все нормально. Минимальные разрушения. Быстро регион восстановится, кроме Мариуполя. И все будет там нормально.
Денис Селезнев
Социолог, блогер и журналист из Донецка
По его словам, последний участок – Бердянск-Мелитополь, сто километров трасса – в ужасном состоянии, потому что с советского времени не ремонтировалась.
Но уже сейчас ведутся работы по восстановлению дороги, она будет перестроена с нуля, регион быстро "встанет на ноги", заключил журналист.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 08:01
"Победы вам!" Мелитополь - самый мирный город войныПоля люпинов лавандового цвета, перемежаемые маками... Пожалуй это первое на что обращаешь внимание по дороге из Херсонской области в Запорожскую. О боевых действиях напоминают только блокпосты на дорогах и проезжающая мимо техника - сплошь военная
 
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