"Все целое": журналист Селезнев рассказал о состоянии дороги от Донецка до Мелитополя
Дорога от Донецка до Мелитополя и Бердянска примерно на 70% в хорошем состоянии, о боевых действиях напоминают взорванные мосты, которые разрушали ВСУ при отступлении и брошенная техника, регион быстро восстановится, кроме Мариуполя, сказал социолог, блогер и журналист из Донецка Денис Селезнев в интервью Украина.ру
Он рассказал, что из Донецка в Мелитополь все едут в объезд Мариуполя, по пути дороги были целые, поля засеяны, правильные люди их убирают.
Дорога от Донецка до Мелитополя и Бердянска примерно процентов на семьдесят в хорошем состоянии. Есть даже отремонтированные недавно (участки – Ред.). Все целое. О боевых действиях напоминают взорванные мосты, их при отступлении ВСУ взрывали. Есть там еще немножко техники пожженной, очень мало. Брошенные комплексы ПВО мы видели. В остальном - все нормально. Минимальные разрушения. Быстро регион восстановится, кроме Мариуполя. И все будет там нормально.
По его словам, последний участок – Бердянск-Мелитополь, сто километров трасса – в ужасном состоянии, потому что с советского времени не ремонтировалась.
Но уже сейчас ведутся работы по восстановлению дороги, она будет перестроена с нуля, регион быстро "встанет на ноги", заключил журналист.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
21 июня, 08:01"Победы вам!" Мелитополь - самый мирный город войныПоля люпинов лавандового цвета, перемежаемые маками... Пожалуй это первое на что обращаешь внимание по дороге из Херсонской области в Запорожскую. О боевых действиях напоминают только блокпосты на дорогах и проезжающая мимо техника - сплошь военная