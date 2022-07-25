https://ukraina.ru/20220725/1036846249.html

"Все целое": журналист Селезнев рассказал о состоянии дороги от Донецка до Мелитополя

"Все целое": журналист Селезнев рассказал о состоянии дороги от Донецка до Мелитополя - 25.07.2022 Украина.ру

"Все целое": журналист Селезнев рассказал о состоянии дороги от Донецка до Мелитополя

Дорога от Донецка до Мелитополя и Бердянска примерно на 70% в хорошем состоянии, о боевых действиях напоминают взорванные мосты, которые разрушали ВСУ при отступлении и брошенная техника, регион быстро восстановится, кроме Мариуполя, сказал социолог, блогер и журналист из Донецка Денис Селезнев в интервью Украина.ру

2022-07-25T20:00

2022-07-25T20:00

2022-07-25T20:00

мелитополь

донецк

трасса

россия

новости

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Он рассказал, что из Донецка в Мелитополь все едут в объезд Мариуполя, по пути дороги были целые, поля засеяны, правильные люди их убирают.По его словам, последний участок – Бердянск-Мелитополь, сто километров трасса – в ужасном состоянии, потому что с советского времени не ремонтировалась.Но уже сейчас ведутся работы по восстановлению дороги, она будет перестроена с нуля, регион быстро "встанет на ноги", заключил журналист.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220621/1034190150.html

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мелитополь, донецк, трасса, россия, новости