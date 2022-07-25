"Достанется всем": политолог о том, почему румынам не выгодно "раскалять" Приднестровье
Политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков считает, что обострение обстановки в Приднестровье вряд ли сыграет на руку кому-то. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Разговоры о том, кто заинтересован в возможной активизации военной активности в Приднестровье, напоминает политолог, идут еще с мая. Когда под "Азовсталью" были бои, запад пытался как-то активизировать обстановку в Приднестровье.
Но румынам такой расклад не интересен, уверен эксперт, потому что если туда в спешном порядке будет прорываться российская армия, достанется всем.
Опять же, мы обсуждаем разговоры. Они могут еще активизировать фронт под Мурманском – будем это обсуждать… или как они будут захватывать Рязань. Действительно, хохлы будут брать Рязань, что же делать… куда нам перебросить рязанскую дивизию? А училище военное будут эвакуировать? Ну, то есть, примерно также. Не надо обсуждать то, что говорят украинцы.
По словам Алексея Кочеткова, на Украине сейчас заняты только одним вопросом: "растаскать и доворовать все, что осталось" и думать, где они будут доживать остаток дней, если, конечно, останутся в живых, заключает эксперт.
Полное интервью с политологом экспертом читайте на сайте Украина.ру.
14 июля, 10:36"Не в Приднестровье". Военный эксперт о том, где ВСУ найдут склады с боеприпасами Не надо думать, что ВСУ нападут на Приднестровье в целях завладеть крупными складами с оружием. У противника есть определенная нехватка боеприпасов. Но, ввиду того, что у них резко сокращается количество вооружений, потребность в боеприпасах становится менее острой, рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру