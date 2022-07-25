Почему румынам не хотят "раскалять" Приднестровье - эксперт
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220725/1036845849.html
"Достанется всем": политолог о том, почему румынам не выгодно "раскалять" Приднестровье
Почему румынам не хотят "раскалять" Приднестровье - эксперт
"Достанется всем": политолог о том, почему румынам не выгодно "раскалять" Приднестровье
Политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков считает, что обострение обстановки в Приднестровье вряд ли сыграет на руку кому-то. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-07-25T17:52
2022-07-25T17:52
новости
украина
алексей кочетков
политолог
приднестровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102120/55/1021205586_0:21:1705:980_1920x0_80_0_0_99059cfbbc79b17795adfc5eb46fd134.jpg
Разговоры о том, кто заинтересован в возможной активизации военной активности в Приднестровье, напоминает политолог, идут еще с мая. Когда под "Азовсталью" были бои, запад пытался как-то активизировать обстановку в Приднестровье. Но румынам такой расклад не интересен, уверен эксперт, потому что если туда в спешном порядке будет прорываться российская армия, достанется всем.По словам Алексея Кочеткова, на Украине сейчас заняты только одним вопросом: "растаскать и доворовать все, что осталось" и думать, где они будут доживать остаток дней, если, конечно, останутся в живых, заключает эксперт.Полное интервью с политологом экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220714/1036339640.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102120/55/1021205586_360:0:1705:1009_1920x0_80_0_0_8613c8cc4d5d218cef212f41abbbd71b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, алексей кочетков, политолог, приднестровье

"Достанется всем": политолог о том, почему румынам не выгодно "раскалять" Приднестровье

17:52 25.07.2022
 
© commons.wikimedia.org / Raymond ZollerТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© commons.wikimedia.org / Raymond Zoller
Читать в
Политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков считает, что обострение обстановки в Приднестровье вряд ли сыграет на руку кому-то. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Разговоры о том, кто заинтересован в возможной активизации военной активности в Приднестровье, напоминает политолог, идут еще с мая. Когда под "Азовсталью" были бои, запад пытался как-то активизировать обстановку в Приднестровье.
Но румынам такой расклад не интересен, уверен эксперт, потому что если туда в спешном порядке будет прорываться российская армия, достанется всем.
Опять же, мы обсуждаем разговоры. Они могут еще активизировать фронт под Мурманском – будем это обсуждать… или как они будут захватывать Рязань. Действительно, хохлы будут брать Рязань, что же делать… куда нам перебросить рязанскую дивизию? А училище военное будут эвакуировать? Ну, то есть, примерно также. Не надо обсуждать то, что говорят украинцы.
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков
Политолог, президент Фонда "Народная дипломатия"
По словам Алексея Кочеткова, на Украине сейчас заняты только одним вопросом: "растаскать и доворовать все, что осталось" и думать, где они будут доживать остаток дней, если, конечно, останутся в живых, заключает эксперт.
Полное интервью с политологом экспертом читайте на сайте Украина.ру.
Учения Оперативной группы российских войск в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 10:36
"Не в Приднестровье". Военный эксперт о том, где ВСУ найдут склады с боеприпасами Не надо думать, что ВСУ нападут на Приднестровье в целях завладеть крупными складами с оружием. У противника есть определенная нехватка боеприпасов. Но, ввиду того, что у них резко сокращается количество вооружений, потребность в боеприпасах становится менее острой, рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
 
НовостиУкраинаАлексей КочетковполитологПриднестровье
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:39"Там всем нужна психологическая помощь": звезда "Сватов" ответила на нападки коллеги
18:30Селезнев рассказал, как мирные жители Мелитополя относят к России
18:19В Верховной Раде назвали возможное имя нового генпрокурора Украины
18:14"Тонущий корабль": политолог о том, почему Зеленский может лишить олигархов гражданства
18:09"Отсутствует, как явление": экс-министр юстиции Украины описал состояние права на Украине
18:00Валах Его Величества: в украинских землях на страже российских интересов
17:52"Достанется всем": политолог о том, почему румынам не выгодно "раскалять" Приднестровье
17:42Чего боятся и кого выбирают в Херсоне и Запорожье - Васильев. Видео
16:54"Года пошли на пользу": журналист Селезнев рассказал, как изменился Мелитополь с 2014 года
16:50"Мутный персонаж": политолог "обрисовал" перспективы Ахметова в Польше
16:50Военный эксперт рассказал, как признание Северной Кореей Донбасса уничтожит США
16:38Владимир Рогов: Мы уже не Украина, но еще не Россия
16:34"Дешайтанизация" Украины. Мусульмане и буддисты ведут борьбу за общероссийские ценности
16:32Россия строит новый мир на обломках американского плана по Украине
16:31Лавров ответил, повлияет ли продуктовая сделка на ход спецоперации
16:28Полукольцо? Военный эксперт о том, когда Россия наконец уничтожит ВСУ в Авдеевке
16:21Лавров: удар по порту Одессы обезвредил украинские "Гарпуны"
16:15Ударим по селу Иваново? Военный эксперт о том, как Россия будет биться за Николаев
16:11На Украине предъявили обвинения министрам времен Януковича
16:05Почему Россия не уничтожает мосты противника и как обыграть ВСУ - Царев. Видео
Лента новостейМолния