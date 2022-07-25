"Достанется всем": политолог о том, почему румынам не выгодно "раскалять" Приднестровье

"Не в Приднестровье". Военный эксперт о том, где ВСУ найдут склады с боеприпасами

Не надо думать, что ВСУ нападут на Приднестровье в целях завладеть крупными складами с оружием. У противника есть определенная нехватка боеприпасов. Но, ввиду того, что у них резко сокращается количество вооружений, потребность в боеприпасах становится менее острой, рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру