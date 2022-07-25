Военный эксперт рассказал, какое вооружение Южная Корея может передать Украине - 25.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, какое вооружение Южная Корея может передать Украине
Военный эксперт рассказал, какое вооружение Южная Корея может передать Украине - 25.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, какое вооружение Южная Корея может передать Украине
Южная Корея может отправить на Украину мощное и эффективное оружие, но Россия сделает все, чтобы помешать этой сделке, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-07-25T19:21
2022-07-25T19:21
украина
южная корея
новости
оружие
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Он рассказал, что Южная Корея может передать Украине бронетехнику, гаубицы и ракеты.По его словам, что Россия попытается помешать этой сделке и не дать Украине получить оружие Южной Кореи.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220725/1036779362.html
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украина, южная корея, новости, оружие

Военный эксперт рассказал, какое вооружение Южная Корея может передать Украине

19:21 25.07.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Южная Корея может отправить на Украину мощное и эффективное оружие, но Россия сделает все, чтобы помешать этой сделке, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Он рассказал, что Южная Корея может передать Украине бронетехнику, гаубицы и ракеты.
У них есть зенитно-ракетный комплекс KM-SAM. Его им помогала делать Россия. Правда, у нас есть С-350 "Витязь" с дальностью в 60 и 120 км, а у южнокорейцев максимум 40. Но это все равно мощная и эффективная штука, потому что "Алмаз-Антей" помогал это сделать.
Юрий Кнутов интервью
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО
По его словам, что Россия попытается помешать этой сделке и не дать Украине получить оружие Южной Кореи.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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