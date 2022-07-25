https://ukraina.ru/20220725/1036841639.html

Военный эксперт рассказал, какое вооружение Южная Корея может передать Украине

Военный эксперт рассказал, какое вооружение Южная Корея может передать Украине - 25.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, какое вооружение Южная Корея может передать Украине

Южная Корея может отправить на Украину мощное и эффективное оружие, но Россия сделает все, чтобы помешать этой сделке, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру

2022-07-25T19:21

2022-07-25T19:21

2022-07-25T19:21

украина

южная корея

новости

оружие

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Он рассказал, что Южная Корея может передать Украине бронетехнику, гаубицы и ракеты.По его словам, что Россия попытается помешать этой сделке и не дать Украине получить оружие Южной Кореи.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220725/1036779362.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина, южная корея, новости, оружие