https://ukraina.ru/20220725/1036841639.html
Военный эксперт рассказал, какое вооружение Южная Корея может передать Украине
Военный эксперт рассказал, какое вооружение Южная Корея может передать Украине - 25.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, какое вооружение Южная Корея может передать Украине
Южная Корея может отправить на Украину мощное и эффективное оружие, но Россия сделает все, чтобы помешать этой сделке, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-07-25T19:21
2022-07-25T19:21
2022-07-25T19:21
украина
южная корея
новости
оружие
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Он рассказал, что Южная Корея может передать Украине бронетехнику, гаубицы и ракеты.По его словам, что Россия попытается помешать этой сделке и не дать Украине получить оружие Южной Кореи.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220725/1036779362.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, южная корея, новости, оружие
Военный эксперт рассказал, какое вооружение Южная Корея может передать Украине
Южная Корея может отправить на Украину мощное и эффективное оружие, но Россия сделает все, чтобы помешать этой сделке, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру