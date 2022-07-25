"Тонущий корабль": политолог о том, почему Зеленский может лишить олигархов гражданства
© скриншот видео "DW на русском"Игорь Коломойский
© скриншот видео "DW на русском"
Политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков объяснил в интервью Украина.ру, что решение Владимира Зеленского о якобы лишении гражданства украинских олигархов может быть связано с сокращением "кормовой базы"
Элементарно сокращается кормовая база резко, и люди ищут новые источники дохода, а на Западе денег особо не заработаешь, поэтому надо сейчас хватать чужие активы, все вывозить и продавать за столько, сколько дадут. Прятать деньги в западных банках.
По мнению политолога, возможности прятать деньги в западных банках в скором времени может не быть.
Причина такого решения возможна только такая, считает он, - о глубинных противоречиях или расколе среди еврейского сообщества не может идти и речи.
При этом Кочетков сравнил Украину с тонущим кораблем, когда каждый сам за себя и пытается решить свое будущее с помощью подручных механизмов.
Полное интервью с политологом экспертом читайте на сайте Украина.ру.
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