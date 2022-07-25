Почему Зеленский может лишить олигархов гражданства - эксперт
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"Тонущий корабль": политолог о том, почему Зеленский может лишить олигархов гражданства
Почему Зеленский может лишить олигархов гражданства - эксперт
"Тонущий корабль": политолог о том, почему Зеленский может лишить олигархов гражданства
Политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков объяснил в интервью Украина.ру, что решение Владимира Зеленского о якобы лишении гражданства украинских олигархов может быть связано с сокращением "кормовой базы"
2022-07-25T18:14
2022-07-25T18:14
новости
украина
политолог
олигарх
владимир зеленский
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По мнению политолога, возможности прятать деньги в западных банках в скором времени может не быть.Причина такого решения возможна только такая, считает он, - о глубинных противоречиях или расколе среди еврейского сообщества не может идти и речи. При этом Кочетков сравнил Украину с тонущим кораблем, когда каждый сам за себя и пытается решить свое будущее с помощью подручных механизмов.Полное интервью с политологом экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220714/1036418127.html
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новости, украина, политолог, олигарх, владимир зеленский

"Тонущий корабль": политолог о том, почему Зеленский может лишить олигархов гражданства

18:14 25.07.2022
 
© скриншот видео "DW на русском"Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
© скриншот видео "DW на русском"
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Политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков объяснил в интервью Украина.ру, что решение Владимира Зеленского о якобы лишении гражданства украинских олигархов может быть связано с сокращением "кормовой базы"
Элементарно сокращается кормовая база резко, и люди ищут новые источники дохода, а на Западе денег особо не заработаешь, поэтому надо сейчас хватать чужие активы, все вывозить и продавать за столько, сколько дадут. Прятать деньги в западных банках.
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков
Политолог, президент Фонда "Народная дипломатия"
По мнению политолога, возможности прятать деньги в западных банках в скором времени может не быть.
Причина такого решения возможна только такая, считает он, - о глубинных противоречиях или расколе среди еврейского сообщества не может идти и речи.
При этом Кочетков сравнил Украину с тонущим кораблем, когда каждый сам за себя и пытается решить свое будущее с помощью подручных механизмов.
Полное интервью с политологом экспертом читайте на сайте Украина.ру.
Президент Украины выступил с посланием к украинскому народу - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 15:22
Глава Минюста Украины объяснил, почему Ахметов вскоре может перестать быть олигархомНа Украине может стать на одного олигарха меньше, заявил глава минюста страны Денис Малюська, выступая 14 июля в эфире "ОПОРА.Live". Всё потому что Ринат Ахметов номинально перестал участвовать в политической жизни страны
 
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Заголовок открываемого материала
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18:14"Тонущий корабль": политолог о том, почему Зеленский может лишить олигархов гражданства
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