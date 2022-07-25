https://ukraina.ru/20220725/1036833392.html

"Тонущий корабль": политолог о том, почему Зеленский может лишить олигархов гражданства

Почему Зеленский может лишить олигархов гражданства - эксперт

"Тонущий корабль": политолог о том, почему Зеленский может лишить олигархов гражданства

Политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков объяснил в интервью Украина.ру, что решение Владимира Зеленского о якобы лишении гражданства украинских олигархов может быть связано с сокращением "кормовой базы"

2022-07-25T18:14

2022-07-25T18:14

2022-07-25T18:14

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украина

политолог

олигарх

владимир зеленский

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По мнению политолога, возможности прятать деньги в западных банках в скором времени может не быть.Причина такого решения возможна только такая, считает он, - о глубинных противоречиях или расколе среди еврейского сообщества не может идти и речи. При этом Кочетков сравнил Украину с тонущим кораблем, когда каждый сам за себя и пытается решить свое будущее с помощью подручных механизмов.Полное интервью с политологом экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220714/1036418127.html

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2022

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новости, украина, политолог, олигарх, владимир зеленский