https://ukraina.ru/20220725/1036831631.html

Военный эксперт рассказал, как Россия зачистит весь юг Украины от неонацистов

Военный эксперт рассказал, как Россия зачистит весь юг Украины от неонацистов - 25.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как Россия зачистит весь юг Украины от неонацистов

Еще в апреле российским военно-политическим руководством было сказано, что второй этап спецоперации после Донбасса подразумевает выход на границу с Приднестровьем. А это означает это отрезание Николаева и Одессы от остальной Украины. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру

2022-07-25T15:45

2022-07-25T15:45

2022-07-25T15:45

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров тоже заявлял, что границы СВО будут расширены и не будут включать в себя только защиту Донбасса, а это означает, что юг Украины должен быть очищен от ВСУ и денацифицирован, отметил эксперт.Направление главного удара выбирает Минобороны. Существует несколько сценариев грядущего наступления, которые дополняют друг друга. Все зависит от того, какое подразделение на каком участке сможет вклиниться в оборону противника и заставит его покатиться назад, заключил собеседник издания.

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новости, россия, юг украины