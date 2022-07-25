Военный эксперт рассказал, как Россия зачистит весь юг Украины от неонацистов - 25.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как Россия зачистит весь юг Украины от неонацистов
Военный эксперт рассказал, как Россия зачистит весь юг Украины от неонацистов - 25.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Россия зачистит весь юг Украины от неонацистов
Еще в апреле российским военно-политическим руководством было сказано, что второй этап спецоперации после Донбасса подразумевает выход на границу с Приднестровьем. А это означает это отрезание Николаева и Одессы от остальной Украины. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
2022-07-25T15:45
2022-07-25T15:45
новости
россия
юг украины
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров тоже заявлял, что границы СВО будут расширены и не будут включать в себя только защиту Донбасса, а это означает, что юг Украины должен быть очищен от ВСУ и денацифицирован, отметил эксперт.Направление главного удара выбирает Минобороны. Существует несколько сценариев грядущего наступления, которые дополняют друг друга. Все зависит от того, какое подразделение на каком участке сможет вклиниться в оборону противника и заставит его покатиться назад, заключил собеседник издания.
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новости, россия, юг украины

Военный эксперт рассказал, как Россия зачистит весь юг Украины от неонацистов

15:45 25.07.2022
 
© Фото : Одеська міська рада / TelegramОдесса пляж
Одесса пляж - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Фото : Одеська міська рада / Telegram
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Еще в апреле российским военно-политическим руководством было сказано, что второй этап спецоперации после Донбасса подразумевает выход на границу с Приднестровьем. А это означает это отрезание Николаева и Одессы от остальной Украины. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
Роман Сапоньков интервью
21 июля, 15:15
Роман Сапоньков о том, как РФ в Херсоне смогла успешно отбить вторую атаку HIMARS'ов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров тоже заявлял, что границы СВО будут расширены и не будут включать в себя только защиту Донбасса, а это означает, что юг Украины должен быть очищен от ВСУ и денацифицирован, отметил эксперт.
"И слухи о том, что на херсонском направлении будет нанесен наш основной удар, — это хорошо. Потому что выход к портам Черного моря ключевой для нас. А следующий этап — это выход к городам, стоящим по Днепру, таким как Запорожье и Днепропетровск", - указал Сапоньков.
Направление главного удара выбирает Минобороны. Существует несколько сценариев грядущего наступления, которые дополняют друг друга. Все зависит от того, какое подразделение на каком участке сможет вклиниться в оборону противника и заставит его покатиться назад, заключил собеседник издания.
 
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