https://ukraina.ru/20220725/1036831631.html
Военный эксперт рассказал, как Россия зачистит весь юг Украины от неонацистов
Военный эксперт рассказал, как Россия зачистит весь юг Украины от неонацистов - 25.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Россия зачистит весь юг Украины от неонацистов
Еще в апреле российским военно-политическим руководством было сказано, что второй этап спецоперации после Донбасса подразумевает выход на границу с Приднестровьем. А это означает это отрезание Николаева и Одессы от остальной Украины. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
2022-07-25T15:45
2022-07-25T15:45
2022-07-25T15:45
новости
россия
юг украины
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров тоже заявлял, что границы СВО будут расширены и не будут включать в себя только защиту Донбасса, а это означает, что юг Украины должен быть очищен от ВСУ и денацифицирован, отметил эксперт.Направление главного удара выбирает Минобороны. Существует несколько сценариев грядущего наступления, которые дополняют друг друга. Все зависит от того, какое подразделение на каком участке сможет вклиниться в оборону противника и заставит его покатиться назад, заключил собеседник издания.
https://ukraina.ru/20220721/1036733640.html
Украина.ру
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, юг украины
Военный эксперт рассказал, как Россия зачистит весь юг Украины от неонацистов
Еще в апреле российским военно-политическим руководством было сказано, что второй этап спецоперации после Донбасса подразумевает выход на границу с Приднестровьем. А это означает это отрезание Николаева и Одессы от остальной Украины. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
Министр иностранных дел России Сергей Лавров тоже заявлял, что границы СВО будут расширены и не будут включать в себя только защиту Донбасса, а это означает, что юг Украины должен быть очищен от ВСУ и денацифицирован, отметил эксперт.
"И слухи о том, что на херсонском направлении будет нанесен наш основной удар, — это хорошо. Потому что выход к портам Черного моря ключевой для нас. А следующий этап — это выход к городам, стоящим по Днепру, таким как Запорожье и Днепропетровск", - указал Сапоньков.
Направление главного удара выбирает Минобороны. Существует несколько сценариев грядущего наступления, которые дополняют друг друга. Все зависит от того, какое подразделение на каком участке сможет вклиниться в оборону противника и заставит его покатиться назад, заключил собеседник издания.