Эксперт рассказал, какие виды оружия РФ может применить против ВСУ
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов самоходных гаубиц "Мста-С" в ходе спецоперации
© Министерство обороны РФ
РФ может расширить практику применения ракетных комплексов "Кинжал" против ВСУ, а также задействовать сверхзвуковые ракеты морского базирования, российским войскам надо чаще применять то оружие, которое есть и использовать новые образцы, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Он рассказал, что российские современные РСЗО большой дальности используются недостаточно в СВО.
Россия может расширить практику применения ракетных комплексов "Кинжал" против ВСУ. Наверное, можно задействовать сверхзвуковые ракеты морского базирования. То есть речь идет о том, чтобы чаще применять то оружие, которое есть, а также применять новые образцы вооружений, которые до последнего времени не использовались.
По его словам, в Харькове против ВСУ были достаточно эффективно использованы современные разделяющиеся авиационные боеприпасы.
Широкий спектр вооружений будет задействован для освобождения территории Украины и для защиты мирного населения, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.