https://ukraina.ru/20220725/1036806705.html

Эксперт рассказал, какие виды оружия РФ может применить против ВСУ

Эксперт рассказал, какие виды оружия РФ может применить против ВСУ - 25.07.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, какие виды оружия РФ может применить против ВСУ

РФ может расширить практику применения ракетных комплексов "Кинжал" против ВСУ, а также задействовать сверхзвуковые ракеты морского базирования, российским войскам надо чаще применять то оружие, которое есть и использовать новые образцы, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-07-25T05:45

2022-07-25T05:45

2022-07-25T05:45

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Он рассказал, что российские современные РСЗО большой дальности используются недостаточно в СВО.По его словам, в Харькове против ВСУ были достаточно эффективно использованы современные разделяющиеся авиационные боеприпасы.Широкий спектр вооружений будет задействован для освобождения территории Украины и для защиты мирного населения, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220723/1036765455.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, оружие, россия, украина, всу