Эксперт рассказал, какие виды оружия РФ может применить против ВСУ - 25.07.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, какие виды оружия РФ может применить против ВСУ
Эксперт рассказал, какие виды оружия РФ может применить против ВСУ - 25.07.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, какие виды оружия РФ может применить против ВСУ
РФ может расширить практику применения ракетных комплексов "Кинжал" против ВСУ, а также задействовать сверхзвуковые ракеты морского базирования, российским войскам надо чаще применять то оружие, которое есть и использовать новые образцы, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-07-25T05:45
2022-07-25T05:45
новости
оружие
россия
украина
всу
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Он рассказал, что российские современные РСЗО большой дальности используются недостаточно в СВО.По его словам, в Харькове против ВСУ были достаточно эффективно использованы современные разделяющиеся авиационные боеприпасы.Широкий спектр вооружений будет задействован для освобождения территории Украины и для защиты мирного населения, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220723/1036765455.html
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новости, оружие, россия, украина, всу

Эксперт рассказал, какие виды оружия РФ может применить против ВСУ

05:45 25.07.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов самоходных гаубиц "Мста-С" в ходе спецоперации
Боевая работа расчетов самоходных гаубиц Мста-С в ходе спецоперации
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
РФ может расширить практику применения ракетных комплексов "Кинжал" против ВСУ, а также задействовать сверхзвуковые ракеты морского базирования, российским войскам надо чаще применять то оружие, которое есть и использовать новые образцы, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Он рассказал, что российские современные РСЗО большой дальности используются недостаточно в СВО.
Россия может расширить практику применения ракетных комплексов "Кинжал" против ВСУ. Наверное, можно задействовать сверхзвуковые ракеты морского базирования. То есть речь идет о том, чтобы чаще применять то оружие, которое есть, а также применять новые образцы вооружений, которые до последнего времени не использовались.
Владимир Евсеев интервью
Владимир Евсеев
Военный эксперт Института стран СНГ
По его словам, в Харькове против ВСУ были достаточно эффективно использованы современные разделяющиеся авиационные боеприпасы.
Широкий спектр вооружений будет задействован для освобождения территории Украины и для защиты мирного населения, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
ВСУ БТР украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 09:50
Испытательный полигон. На украинцах будут тестировать убойность нового западного оружия
 
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