Сапоньков объяснил, как РФ может лишить Украину западной помощи

Самый доступный вариант — сбить над Черным морем их беспилотники, которые летают с разведывательным заданием. Они находятся в нейтральной зоне и не несут экипажа. И я точно знаю, что наше ПВО сбивали в Сирии такие беспилотники. Хотя, конечно, я не эксперт по ПВО и по международным скандалам. Пусть высшее руководство решает, стоит ли идти на такое обострение.

Роман Сапоньков Военный журналист Военный журналист