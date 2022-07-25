Сапоньков объяснил, как РФ может лишить Украину западной помощи - 25.07.2022 Украина.ру
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Сапоньков объяснил, как РФ может лишить Украину западной помощи
Сапоньков объяснил, как РФ может лишить Украину западной помощи - 25.07.2022 Украина.ру
Сапоньков объяснил, как РФ может лишить Украину западной помощи
Самый доступный вариант не дать ВСУ получать американские и натовские разведданные – это сбить западные беспилотники над Черным морем, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру
2022-07-25T04:15
2022-07-25T04:15
новости
украина
россия
беспилотники
нато
запад
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По его словам, противник знает все слабые стороны России, потому что "против нас воюет целая натовская группировка разведки".По его мнению, Россия может через агентуру отслеживать перемещение натовского оружия и места нахождения складов, для этого есть высокоточное оружие дальнего радиуса действия.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220724/1033930504.html
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новости, украина, россия, беспилотники, нато, запад

Сапоньков объяснил, как РФ может лишить Украину западной помощи

04:15 25.07.2022
 
© Фото : пресс-служба президента Украиныбеспилотник украина всу
беспилотник украина всу - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Фото : пресс-служба президента Украины
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Самый доступный вариант не дать ВСУ получать американские и натовские разведданные – это сбить западные беспилотники над Черным морем, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру
По его словам, противник знает все слабые стороны России, потому что "против нас воюет целая натовская группировка разведки".
Самый доступный вариант — сбить над Черным морем их беспилотники, которые летают с разведывательным заданием. Они находятся в нейтральной зоне и не несут экипажа. И я точно знаю, что наше ПВО сбивали в Сирии такие беспилотники. Хотя, конечно, я не эксперт по ПВО и по международным скандалам. Пусть высшее руководство решает, стоит ли идти на такое обострение.
Роман Сапоньков интервью
Роман Сапоньков
Военный журналист
По его мнению, Россия может через агентуру отслеживать перемещение натовского оружия и места нахождения складов, для этого есть высокоточное оружие дальнего радиуса действия.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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