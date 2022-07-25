https://ukraina.ru/20220725/1036803931.html
Сапоньков объяснил, как РФ может лишить Украину западной помощи
Сапоньков объяснил, как РФ может лишить Украину западной помощи - 25.07.2022 Украина.ру
Сапоньков объяснил, как РФ может лишить Украину западной помощи
Самый доступный вариант не дать ВСУ получать американские и натовские разведданные – это сбить западные беспилотники над Черным морем, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру
2022-07-25T04:15
2022-07-25T04:15
2022-07-25T04:15
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беспилотники
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По его словам, противник знает все слабые стороны России, потому что "против нас воюет целая натовская группировка разведки".По его мнению, Россия может через агентуру отслеживать перемещение натовского оружия и места нахождения складов, для этого есть высокоточное оружие дальнего радиуса действия.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220724/1033930504.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, беспилотники, нато, запад
Сапоньков объяснил, как РФ может лишить Украину западной помощи
Самый доступный вариант не дать ВСУ получать американские и натовские разведданные – это сбить западные беспилотники над Черным морем, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру