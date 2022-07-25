https://ukraina.ru/20220725/1036803379.html

Эксперт объяснил, почему России так важно освободить юго-восточную часть Украины

Эксперт объяснил, почему России так важно освободить юго-восточную часть Украины - 25.07.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему России так важно освободить юго-восточную часть Украины

России и Западу нужна только юго-восточная часть Украины, другая территория страны не имеет стратегическую значимость, сказал политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович в интервью Украина

2022-07-25T06:30

2022-07-25T06:30

2022-07-25T06:30

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По его словам, России нужна только юго-восточная часть Украины, поэтому "место для Киева останется".По его мнению, Западу и России нужен юг Украины и Донбасс, потому что они имеет стратегическую ценность.России необходим Николаев для того, чтобы гарантировать безопасность юго-восточного коридора, который соединяет Крым с остальной Россией по суше, через Херсон, Донбасс и части Харьковской области, добавил политолог.Он подчеркнул, что конфликт не будет исчерпан на Украине, не приведёт к устойчивому миру, если с Одессой останется всё так, как есть.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220724/1033930504.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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