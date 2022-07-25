Эксперт объяснил, почему России так важно освободить юго-восточную часть Украины - 25.07.2022 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему России так важно освободить юго-восточную часть Украины
Эксперт объяснил, почему России так важно освободить юго-восточную часть Украины - 25.07.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему России так важно освободить юго-восточную часть Украины
России и Западу нужна только юго-восточная часть Украины, другая территория страны не имеет стратегическую значимость, сказал политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович в интервью Украина
2022-07-25T06:30
2022-07-25T06:30
новости
украина
юго-восток
запад
россия
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По его словам, России нужна только юго-восточная часть Украины, поэтому "место для Киева останется".По его мнению, Западу и России нужен юг Украины и Донбасс, потому что они имеет стратегическую ценность.России необходим Николаев для того, чтобы гарантировать безопасность юго-восточного коридора, который соединяет Крым с остальной Россией по суше, через Херсон, Донбасс и части Харьковской области, добавил политолог.Он подчеркнул, что конфликт не будет исчерпан на Украине, не приведёт к устойчивому миру, если с Одессой останется всё так, как есть.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220724/1033930504.html
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новости, украина, юго-восток, запад, россия

Эксперт объяснил, почему России так важно освободить юго-восточную часть Украины

06:30 25.07.2022
 
© Public domainНиколаев
Николаев
© Public domain
Читать в
России и Западу нужна только юго-восточная часть Украины, другая территория страны не имеет стратегическую значимость, сказал политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович в интервью Украина
По его словам, России нужна только юго-восточная часть Украины, поэтому "место для Киева останется".
Тут у западных, у центральных регионов страны не должно быть иллюзий, что они представляют какую-то стратегическую значимость. Они даже для Запада её не представляют. Они в этом отношении для НАТО, для Вашингтона даже меньше, чем Румыния, потому что у Румынии есть выход к морю. А у них без того, что мы называем Новороссия, выхода к морю не будет.
Александр Носович интервью
Александр Носович
Политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик"
По его мнению, Западу и России нужен юг Украины и Донбасс, потому что они имеет стратегическую ценность.
России необходим Николаев для того, чтобы гарантировать безопасность юго-восточного коридора, который соединяет Крым с остальной Россией по суше, через Херсон, Донбасс и части Харьковской области, добавил политолог.
Он подчеркнул, что конфликт не будет исчерпан на Украине, не приведёт к устойчивому миру, если с Одессой останется всё так, как есть.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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