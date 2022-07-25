"Смертность, как при ковиде": Носович рассказал про будущий отопительный сезон в Европе - 25.07.2022 Украина.ру
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"Смертность, как при ковиде": Носович рассказал про будущий отопительный сезон в Европе
"Смертность, как при ковиде": Носович рассказал про будущий отопительный сезон в Европе - 25.07.2022 Украина.ру
"Смертность, как при ковиде": Носович рассказал про будущий отопительный сезон в Европе
Минимум, с чем европейцы столкнутся зимой после отказала от российских энергоресурсов – это приостановка работы промышленных предприятий, а максимум – к потере населения из-за отсутствия отопления в домах, сказал политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович в интервью Украина.ру
2022-07-25T04:30
2022-07-25T04:30
зима
европа
новости
отопительный сезон
россия
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Ранее читатели немецкой газеты Die Welt потребовали от правительства обеспечить энергетическую безопасность страны и запустить поставки газа по трубопроводу "Северный поток — 2".Таким образом в Германии отреагировали на заявление российского президента Владимира Путина, который напомнил, что трубопровод заморозили по инициативе немецкой стороны, хотя он был готов к работе.По его словам, самый неблагоприятный для Европы сценарий — это потеря населения, жизней людей, потому что европейцы не смогут отапливать жилые помещения в отопительный сезон.Этой зимой отопительный сезон может стать проблемой всей Европы и привести к такой же массовой смертности, которая была от ковида в 2020 году, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь."Северный поток — 2" — газопровод протяженностью более 1200 километров, который пролегает между Россией и Германией по дну Балтийского моря. В конце декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что трубопровод полностью готов к эксплуатации. Однако после начала спецоперации на Украине Берлин заморозил процедуры, связанные с проектом, и приостановил сертификацию.
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зима, европа, новости, отопительный сезон, россия

"Смертность, как при ковиде": Носович рассказал про будущий отопительный сезон в Европе

04:30 25.07.2022
 
© AP / Matthias Schrader
- РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP / Matthias Schrader
Читать в
Минимум, с чем европейцы столкнутся зимой после отказала от российских энергоресурсов – это приостановка работы промышленных предприятий, а максимум – к потере населения из-за отсутствия отопления в домах, сказал политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович в интервью Украина.ру
Ранее читатели немецкой газеты Die Welt потребовали от правительства обеспечить энергетическую безопасность страны и запустить поставки газа по трубопроводу "Северный поток — 2".
Таким образом в Германии отреагировали на заявление российского президента Владимира Путина, который напомнил, что трубопровод заморозили по инициативе немецкой стороны, хотя он был готов к работе.
Если не прервётся транзит российского газа, все равно нынешних цен на газ, рыночных цен, мировых цен на газ европейская экономика не выдерживает. Поэтому минимум, с чем европейцы столкнутся зимой — это приостановка работы промышленных предприятий. Больнее всего это будет бить, конечно, по Германии. Потому что Германия — это единственная страна Европы, оставшаяся индустриальной державой, сохранившая большую промышленность, вместо деиндустриализации проведшая модернизацию своей промышленности.
Александр Носович интервью
Александр Носович
Политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик"
По его словам, самый неблагоприятный для Европы сценарий — это потеря населения, жизней людей, потому что европейцы не смогут отапливать жилые помещения в отопительный сезон.
Этой зимой отопительный сезон может стать проблемой всей Европы и привести к такой же массовой смертности, которая была от ковида в 2020 году, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
"Северный поток — 2" — газопровод протяженностью более 1200 километров, который пролегает между Россией и Германией по дну Балтийского моря. В конце декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что трубопровод полностью готов к эксплуатации. Однако после начала спецоперации на Украине Берлин заморозил процедуры, связанные с проектом, и приостановил сертификацию.
- РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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