https://ukraina.ru/20220725/1036798930.html

"Смертность, как при ковиде": Носович рассказал про будущий отопительный сезон в Европе

"Смертность, как при ковиде": Носович рассказал про будущий отопительный сезон в Европе - 25.07.2022 Украина.ру

"Смертность, как при ковиде": Носович рассказал про будущий отопительный сезон в Европе

Минимум, с чем европейцы столкнутся зимой после отказала от российских энергоресурсов – это приостановка работы промышленных предприятий, а максимум – к потере населения из-за отсутствия отопления в домах, сказал политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович в интервью Украина.ру

2022-07-25T04:30

2022-07-25T04:30

2022-07-25T04:30

зима

европа

новости

отопительный сезон

россия

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Ранее читатели немецкой газеты Die Welt потребовали от правительства обеспечить энергетическую безопасность страны и запустить поставки газа по трубопроводу "Северный поток — 2".Таким образом в Германии отреагировали на заявление российского президента Владимира Путина, который напомнил, что трубопровод заморозили по инициативе немецкой стороны, хотя он был готов к работе.По его словам, самый неблагоприятный для Европы сценарий — это потеря населения, жизней людей, потому что европейцы не смогут отапливать жилые помещения в отопительный сезон.Этой зимой отопительный сезон может стать проблемой всей Европы и привести к такой же массовой смертности, которая была от ковида в 2020 году, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь."Северный поток — 2" — газопровод протяженностью более 1200 километров, который пролегает между Россией и Германией по дну Балтийского моря. В конце декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что трубопровод полностью готов к эксплуатации. Однако после начала спецоперации на Украине Берлин заморозил процедуры, связанные с проектом, и приостановил сертификацию.

https://ukraina.ru/20220721/1036729105.html

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зима, европа, новости, отопительный сезон, россия