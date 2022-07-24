Глава Чернобаевской ВГА: в поселке проблемы с уборкой урожая - 24.07.2022 Украина.ру
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Глава Чернобаевской ВГА: в поселке проблемы с уборкой урожая
Глава Чернобаевской ВГА: в поселке проблемы с уборкой урожая - 24.07.2022 Украина.ру
Глава Чернобаевской ВГА: в поселке проблемы с уборкой урожая
Поселок Чернобаевка в Херсонской области стал известен из-за напора украинской пропаганды, которая в интернете "уничтожала" там некую российскую группировку. А на деле со стороны ВСУ прилетали снаряды по мирным жителям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал лава Чернобаевской сельской военно-гражданской администрации Юрий Турулев
2022-07-24T04:00
2022-07-24T04:00
новости
урожай
фермеры
обстрелы
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По словам главы ВГА, в Чернобаевке нет никаких военных, а до линии фронта примерно 25 километров и украинские обстрелы продолжаются.Несмотря на это, в поселке работают магазины. Их, конечно, стало меньше, потому что часть владельцев торговых точек покинули населенный пункт.
https://ukraina.ru/20220722/1036734693.html
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новости, урожай, фермеры, обстрелы

Глава Чернобаевской ВГА: в поселке проблемы с уборкой урожая

04:00 24.07.2022
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой области
Ситуация в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Поселок Чернобаевка в Херсонской области стал известен из-за напора украинской пропаганды, которая в интернете "уничтожала" там некую российскую группировку. А на деле со стороны ВСУ прилетали снаряды по мирным жителям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал лава Чернобаевской сельской военно-гражданской администрации Юрий Турулев

"Есть разрушенные дома, полностью разрушенные, есть поврежденные. Есть погибшие жители. Один из последних актов, когда прилетело прямо в центр села, там, где рыночек, утром, в 6:50 или в 7:50 – сразу на месте погибло два человека. Пять человек раненые, попали в больницу, одна из них умерла на следующий день", - рассказал он.

По словам главы ВГА, в Чернобаевке нет никаких военных, а до линии фронта примерно 25 километров и украинские обстрелы продолжаются.
Несмотря на это, в поселке работают магазины. Их, конечно, стало меньше, потому что часть владельцев торговых точек покинули населенный пункт.

"Проблема с уборкой урожая сейчас, потому что на полях очень много неразорвавшихся кассет и просто фермеры боятся косить. Да, косят, но очень с опаской, очень аккуратно – это замедляет процесс. Техники не хватает, есть много техники разбитой. Допустим, в том же селе Киселевка – там есть побитые комбайны, реально даже есть видео, когда попало в ангар и стоит со спущенными колесами, с разбитыми стеклами, с пробитым мотором", - рассказал Турулев.

Юрий Турулев интервью
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