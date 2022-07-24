Глава Чернобаевской ВГА: в поселке проблемы с уборкой урожая

"Проблема с уборкой урожая сейчас, потому что на полях очень много неразорвавшихся кассет и просто фермеры боятся косить. Да, косят, но очень с опаской, очень аккуратно – это замедляет процесс. Техники не хватает, есть много техники разбитой. Допустим, в том же селе Киселевка – там есть побитые комбайны, реально даже есть видео, когда попало в ангар и стоит со спущенными колесами, с разбитыми стеклами, с пробитым мотором", - рассказал Турулев.