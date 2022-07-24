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Глава Чернобаевской ВГА: в поселке проблемы с уборкой урожая
Глава Чернобаевской ВГА: в поселке проблемы с уборкой урожая - 24.07.2022 Украина.ру
Глава Чернобаевской ВГА: в поселке проблемы с уборкой урожая
Поселок Чернобаевка в Херсонской области стал известен из-за напора украинской пропаганды, которая в интернете "уничтожала" там некую российскую группировку. А на деле со стороны ВСУ прилетали снаряды по мирным жителям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал лава Чернобаевской сельской военно-гражданской администрации Юрий Турулев
2022-07-24T04:00
2022-07-24T04:00
2022-07-24T04:00
новости
урожай
фермеры
обстрелы
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По словам главы ВГА, в Чернобаевке нет никаких военных, а до линии фронта примерно 25 километров и украинские обстрелы продолжаются.Несмотря на это, в поселке работают магазины. Их, конечно, стало меньше, потому что часть владельцев торговых точек покинули населенный пункт.
https://ukraina.ru/20220722/1036734693.html
https://ukraina.ru/20220622/1034211269.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, урожай, фермеры, обстрелы
Глава Чернобаевской ВГА: в поселке проблемы с уборкой урожая
Поселок Чернобаевка в Херсонской области стал известен из-за напора украинской пропаганды, которая в интернете "уничтожала" там некую российскую группировку. А на деле со стороны ВСУ прилетали снаряды по мирным жителям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал лава Чернобаевской сельской военно-гражданской администрации Юрий Турулев