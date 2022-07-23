Ищенко рассказал о том, как накажут Зеленского - 23.07.2022 Украина.ру
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Ищенко рассказал о том, как накажут Зеленского
Ищенко рассказал о том, как накажут Зеленского - 23.07.2022 Украина.ру
Ищенко рассказал о том, как накажут Зеленского
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал, кто стоит за возможным лишением Игоря Коломойского и других олигархов гражданства Украины, чем это обернется и каковы риски для Зеленского
2022-07-23T15:24
2022-07-23T15:26
новости
видео
ищенко
политолог
владимир зеленский
гражданство
коломойский
корбан
рабинович
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Ранее в интернете появился скан указа, якобы подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским, о лишении гражданства десяти украинцев, среди которых Игорь Коломойский, Геннадий Корбан и нардеп Вадим Рабинович.
https://ukraina.ru/20220723/1036793431.html
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новости, видео, ищенко, политолог, владимир зеленский, гражданство, коломойский, корбан, рабинович

Ищенко рассказал о том, как накажут Зеленского

15:24 23.07.2022 (обновлено: 15:26 23.07.2022)
 
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал, кто стоит за возможным лишением Игоря Коломойского и других олигархов гражданства Украины, чем это обернется и каковы риски для Зеленского
Ранее в интернете появился скан указа, якобы подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским, о лишении гражданства десяти украинцев, среди которых Игорь Коломойский, Геннадий Корбан и нардеп Вадим Рабинович.
Встреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
12:34
Трасс объявила себя “мятежным кандидатом” в борьбе за высший пост ВеликобританииКандидат на пост премьер-министра Великобритании, министр иностранных дел страны Лиз Трасс назвала себя “мятежным кандидатом”, желающим изменить положение вещей в британской политике. Об этом она заявила в опубликованном 22 июля в газете The Telegraph интервью
 
НовостиВидеоИщенкополитологВладимир ЗеленскийгражданствоКоломойскийКорбанРабинович
 
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Заголовок открываемого материала
15:24Ищенко рассказал о том, как накажут Зеленского
15:01Американское издание: США не удалось изолировать РФ на Ближнем Востоке
14:21Салливан заявил о дополнительной военной помощи киевскому режиму
13:10Рогов сообщил о мощных взрывах на позициях ВСУ на окраинах Запорожья
12:34Трасс объявила себя “мятежным кандидатом” в борьбе за высший пост Великобритании
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11:59Экс-министр Польши предвидит проблемы с отоплением из-за “безрассудства” правительства
11:29Что происходит в России с детьми из освобождённых регионов. Спецрепортаж
11:26Западная Украина за минувшую неделю: Кадровое "цунами" и индустриальные парки
11:15За счёт России: Байден нашёл способ снизить цены на бензин в США
10:53День в истории. 23 июля 1942 года начал работу нацистский лагерь смерти "Треблинка-2"
10:46В США сообщили о гибели двух американцев на Украине
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