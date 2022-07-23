https://ukraina.ru/20220723/1036794984.html

Ищенко рассказал о том, как накажут Зеленского

Ищенко рассказал о том, как накажут Зеленского - 23.07.2022 Украина.ру

Ищенко рассказал о том, как накажут Зеленского

Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал, кто стоит за возможным лишением Игоря Коломойского и других олигархов гражданства Украины, чем это обернется и каковы риски для Зеленского

2022-07-23T15:24

2022-07-23T15:24

2022-07-23T15:26

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корбан

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Ранее в интернете появился скан указа, якобы подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским, о лишении гражданства десяти украинцев, среди которых Игорь Коломойский, Геннадий Корбан и нардеп Вадим Рабинович.

https://ukraina.ru/20220723/1036793431.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, видео, ищенко, политолог, владимир зеленский, гражданство, коломойский, корбан, рабинович