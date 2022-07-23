https://ukraina.ru/20220723/1036794984.html
Ищенко рассказал о том, как накажут Зеленского
Ищенко рассказал о том, как накажут Зеленского - 23.07.2022 Украина.ру
Ищенко рассказал о том, как накажут Зеленского
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал, кто стоит за возможным лишением Игоря Коломойского и других олигархов гражданства Украины, чем это обернется и каковы риски для Зеленского
2022-07-23T15:24
2022-07-23T15:24
2022-07-23T15:26
новости
видео
ищенко
политолог
владимир зеленский
гражданство
коломойский
корбан
рабинович
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Ранее в интернете появился скан указа, якобы подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским, о лишении гражданства десяти украинцев, среди которых Игорь Коломойский, Геннадий Корбан и нардеп Вадим Рабинович.
https://ukraina.ru/20220723/1036793431.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, видео, ищенко, политолог, владимир зеленский, гражданство, коломойский, корбан, рабинович
Ищенко рассказал о том, как накажут Зеленского
15:24 23.07.2022 (обновлено: 15:26 23.07.2022)
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал, кто стоит за возможным лишением Игоря Коломойского и других олигархов гражданства Украины, чем это обернется и каковы риски для Зеленского