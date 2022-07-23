Салливан заявил о дополнительной военной помощи киевскому режиму - 23.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Салливан заявил о дополнительной военной помощи киевскому режиму
Салливан заявил о дополнительной военной помощи киевскому режиму - 23.07.2022 Украина.ру
Салливан заявил о дополнительной военной помощи киевскому режиму
Обе партии в конгрессе США согласятся на дополнительную помощь киевскому режиму, если он истратит уже выделенные ему Вашингтоном рекордные 40 миллиардов долларов. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая 22 июля на форуме по безопасности в американском городе Аспен
2022-07-23T14:21
2022-07-23T14:21
спецоперация
джейк салливан
новости
белый дом
конгресс сша
киевский режим
оружие
himars
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Функционер американского правительства подчеркнул, что властям России "следует осознать тщетность надежд на то, что США и крупнейшие страны Европы потеряют интерес к конфликту на Украине и свернут её поддержку".Он напомнил, что конгресс США утвердил 40-миллиардный пакет помощи киевскому режиму, значительная часть которого до сих пор не истрачена, и которого хватит для массовых поставок вооружений на значительный период времени.Он также предположил, что, хотя внимание к происходящему на Украине в американском обществе и СМИ слабеет, Белый дом и конгресс сохраняют готовность "делать всё, что нужно, сколько это нужно".На этой неделе США объявили об очередном пакете военной помощи для Украины на сумму в 275 миллионов долларов. В него входят поставки 580 барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost, четырёх РСЗО HIMARS, 36 тысяч артиллерийских снарядов и другого оружия.
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джейк салливан, новости, белый дом, конгресс сша, киевский режим, оружие, himars

Салливан заявил о дополнительной военной помощи киевскому режиму

14:21 23.07.2022
 
© AP / Susan WalshДжейк Салливан
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© AP / Susan Walsh
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Обе партии в конгрессе США согласятся на дополнительную помощь киевскому режиму, если он истратит уже выделенные ему Вашингтоном рекордные 40 миллиардов долларов. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая 22 июля на форуме по безопасности в американском городе Аспен
Функционер американского правительства подчеркнул, что властям России "следует осознать тщетность надежд на то, что США и крупнейшие страны Европы потеряют интерес к конфликту на Украине и свернут её поддержку".
ВСУ оружие джавелин ПТРК Javelin - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 16:22
Европол озаботился черным рынком оружия на Украине, Киев ответилОфициальный Киев запросил у Европола доказательства контрабанды оружия с Украины в европейские страны. Об этом 22 июля в своем Twitter написал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов
Он напомнил, что конгресс США утвердил 40-миллиардный пакет помощи киевскому режиму, значительная часть которого до сих пор не истрачена, и которого хватит для массовых поставок вооружений на значительный период времени.

А после этого, я совершенно уверен, в конгрессе будет двухпартийная поддержка для восполнения этих ресурсов, если в этом возникнет необходимость

Джейк Салливан
Советник президента США по национальной безопасности
Он также предположил, что, хотя внимание к происходящему на Украине в американском обществе и СМИ слабеет, Белый дом и конгресс сохраняют готовность "делать всё, что нужно, сколько это нужно".
На этой неделе США объявили об очередном пакете военной помощи для Украины на сумму в 275 миллионов долларов. В него входят поставки 580 барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost, четырёх РСЗО HIMARS, 36 тысяч артиллерийских снарядов и другого оружия.
 
СпецоперацияДжейк СалливанНовостиБелый домКонгресс СШАкиевский режиморужиеHIMARS
 
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14:21Салливан заявил о дополнительной военной помощи киевскому режиму
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