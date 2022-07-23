https://ukraina.ru/20220723/1036792552.html

Экс-министр Польши предвидит проблемы с отоплением из-за “безрассудства” правительства

Экс-министр Польши предвидит проблемы с отоплением из-за “безрассудства” правительства - 23.07.2022 Украина.ру

Экс-министр Польши предвидит проблемы с отоплением из-за “безрассудства” правительства

Предстоящей зимой Польша может столкнуться с проблемами отопления из-за поспешно принятого властями страны эмбарго на российской уголь. Об этом заявил 22 июля, выступая по телевидению, бывший министр экономики Польши Януш Штайнхофф, его слова приводит портал money.pl

2022-07-23T11:59

2022-07-23T11:59

2022-07-23T11:59

новости

польша

уголь

министр

инфляция

дефицит

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101777/64/1017776430_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_4af4ab8ec06d158f4c5e4b9fab17dbb2.jpg.webp

По мнению польского политика, стране следовало бы координировать свои действия с другими странами ЕС.Также он обвинил нынешнее польское правительство в неоправданном оптимизме по поводу предстоящего зимнего отопительного сезона.Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Это резко отразилось на доступности топлива на рынке и на его цене. Как сообщает агентство РИА Новости, стоимость тонны этого товара у частных поставщиков достигает 640 долларов. Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации было вынуждено отменить на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.

https://ukraina.ru/20220714/1036259261.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, уголь, министр, инфляция, дефицит