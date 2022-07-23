Экс-министр Польши предвидит проблемы с отоплением из-за “безрассудства” правительства - 23.07.2022 Украина.ру
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Экс-министр Польши предвидит проблемы с отоплением из-за “безрассудства” правительства
Экс-министр Польши предвидит проблемы с отоплением из-за “безрассудства” правительства - 23.07.2022 Украина.ру
Экс-министр Польши предвидит проблемы с отоплением из-за “безрассудства” правительства
Предстоящей зимой Польша может столкнуться с проблемами отопления из-за поспешно принятого властями страны эмбарго на российской уголь. Об этом заявил 22 июля, выступая по телевидению, бывший министр экономики Польши Януш Штайнхофф, его слова приводит портал money.pl
2022-07-23T11:59
2022-07-23T11:59
новости
польша
уголь
министр
инфляция
дефицит
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По мнению польского политика, стране следовало бы координировать свои действия с другими странами ЕС.Также он обвинил нынешнее польское правительство в неоправданном оптимизме по поводу предстоящего зимнего отопительного сезона.Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Это резко отразилось на доступности топлива на рынке и на его цене. Как сообщает агентство РИА Новости, стоимость тонны этого товара у частных поставщиков достигает 640 долларов. Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации было вынуждено отменить на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.
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новости, польша, уголь, министр, инфляция, дефицит

Экс-министр Польши предвидит проблемы с отоплением из-за “безрассудства” правительства

11:59 23.07.2022
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкГорода мира. Варшава
Города мира. Варшава - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости . Антон Денисов
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Предстоящей зимой Польша может столкнуться с проблемами отопления из-за поспешно принятого властями страны эмбарго на российской уголь. Об этом заявил 22 июля, выступая по телевидению, бывший министр экономики Польши Януш Штайнхофф, его слова приводит портал money.pl
По мнению польского политика, стране следовало бы координировать свои действия с другими странами ЕС.

Эти страны тоже приняли решение о блокировке импорта угля из России, но с 15 августа. Мы — в одночасье, подвергая наших предпринимателей, занимавшихся импортом угля, большим потерям. И, конечно же, пострадали те, кто использует уголь для отопления домов

Януш Штайнхофф
Бывший министр экономики Польши
Также он обвинил нынешнее польское правительство в неоправданном оптимизме по поводу предстоящего зимнего отопительного сезона.
Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Это резко отразилось на доступности топлива на рынке и на его цене.
Города мира. Варшава - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 04:15
"Лучше не будет": эксперт рассказал о ситуации в ПольшеВ Польше подорожал уголь и продовольствие, выросли цены на бензин и дизель, растет инфляция, к зиме в стране все станет намного хуже, сказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру
Как сообщает агентство РИА Новости, стоимость тонны этого товара у частных поставщиков достигает 640 долларов. Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации было вынуждено отменить на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.
 
НовостиПольшаугольминистринфляциядефицит
 
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Заголовок открываемого материала
11:59Экс-министр Польши предвидит проблемы с отоплением из-за “безрассудства” правительства
11:29Что происходит в России с детьми из освобождённых регионов. Спецрепортаж
11:26Западная Украина за минувшую неделю: Кадровое "цунами" и индустриальные парки
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