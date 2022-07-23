https://ukraina.ru/20220723/1036792552.html
Экс-министр Польши предвидит проблемы с отоплением из-за “безрассудства” правительства
Экс-министр Польши предвидит проблемы с отоплением из-за “безрассудства” правительства - 23.07.2022 Украина.ру
Экс-министр Польши предвидит проблемы с отоплением из-за “безрассудства” правительства
Предстоящей зимой Польша может столкнуться с проблемами отопления из-за поспешно принятого властями страны эмбарго на российской уголь. Об этом заявил 22 июля, выступая по телевидению, бывший министр экономики Польши Януш Штайнхофф, его слова приводит портал money.pl
2022-07-23T11:59
2022-07-23T11:59
2022-07-23T11:59
новости
польша
уголь
министр
инфляция
дефицит
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По мнению польского политика, стране следовало бы координировать свои действия с другими странами ЕС.Также он обвинил нынешнее польское правительство в неоправданном оптимизме по поводу предстоящего зимнего отопительного сезона.Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Это резко отразилось на доступности топлива на рынке и на его цене. Как сообщает агентство РИА Новости, стоимость тонны этого товара у частных поставщиков достигает 640 долларов. Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации было вынуждено отменить на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.
https://ukraina.ru/20220714/1036259261.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, уголь, министр, инфляция, дефицит
Экс-министр Польши предвидит проблемы с отоплением из-за “безрассудства” правительства
Предстоящей зимой Польша может столкнуться с проблемами отопления из-за поспешно принятого властями страны эмбарго на российской уголь. Об этом заявил 22 июля, выступая по телевидению, бывший министр экономики Польши Януш Штайнхофф, его слова приводит портал money.pl